- Un tanar din Deva a provocat un grav accident de circulatie in timp ce circula cu viteza pe o autostrada din Germania si ii transmitea un mesaj de adio iubitei, in direct pe rețeaua de socializare. Bogdan C. (22 de ani), un tanar din Deva, a fost victima unui accident cumplit de circulatie pe o […]…

- Un accident rutier s a produs vineri seara, pe DN 22, la intrare in localitatea constanteana Mihai Viteazu. Un adolescent a avut nevoie de ingrijiri. Impactul a avut loc intre un TIR si un autoturism.In urma impactului, un adolescent din autoturismul marca Opel, inmatriculat in Galati, a avut nevoie…

- A fost momentul in care un alt camionagiu a intrat in plin in autoturismul din care tocmai coborasera doi agenti de politie. In vreme ce ei au reusit sa se salveze de impact sarind in lateral, soferul TIR-ului care avea pana nu a mai putut avea vreo reactie, noteaza observator.tv. Ce s-a intamplat…

- Politistii cerceteaza circumstantele in care a avut loc un accident de circulatie in apropierea localitatii brailene Baraganul. Un sofer a iesit cu masina de pe carosabil dupa ce a tras brusc de volan, incercand sa evite coliziunea cu un autovehiculul care efectua o depasire.

- Impactul s-a produs in dimineata zilei de marti, 23 iulie 2019, la iesirea din localitatea Tudor Vladimirescu, din judetul Galati. Doua autoturisme, unul condus de un barbat de 65 de ani, iar altul de unul de 81 de ani, s-a izbit frontal.

- Doua masini s-au acrosat intr-o intersectie din Galati, autovehiculele fiind avariate in urma impactului. O persoana primeste ingrijiri medicale la fata locului de la un echipaj de pe ambulanta dupa ce a suferit un atac de panica.

- In urma unui accident rutier produs ieri, 18 iunie a.c., pe DN 1F. 4 persoane au suferit vatamari corporale, un adolescent de 15 ani fiind ranit grav. La data de 18 iunie a.c., in jurul orei 13.15, polițiștii rutieri din cadrul Poliției oraș Tașnad au fost sesizați despre faptul ca pe DN 1F, in…

- Un fetita de 8 ani a ajuns la Spitalul de Copii din Galati dupa ce, in timp ce se afla pe bicicleta, a fost lovita de un autoturism pe DC 68, se arata intr-un comunicat transmis, joi, de Inspectoratul de...