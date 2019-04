Presedintele Comisiei juridice, social-democratul Robert Cazanciuc, a explicat lipsa cvorumului prin faptul ca multi colegi se afla in strainatate sau sunt implicati in alte activitati, el sustinand ca este posibil ca solicitarea DNA in cazul Tariceanu sa se discute in sedinta de miercuri a comisiei 'daca va fi cvorum'.

„S-a intamplat azi ceea ce s-a intamplat si ieri, cand trebuia sa votam motiunea impotriva ministrului Justitiei, adica foarte multi colegi nu sunt in tara sau sunt angrenati in alte activitati. Nu e niciun fel de explicatie sofisticata, lucrurile sunt foarte simple.…