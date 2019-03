Solicitare pentru un nou referendum pe tema Brexit Primarul Londrei, politicianul laburist Sadiq Khan, a cerut amanarea iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana si convocarea unui nou referendum privind apartenenta tarii la Blocul comunitar. "Este clar ca nu putem ajunge la un acord semnificativ aprobat de Parlament inainte de 29 martie", a declarat Sadiq Khan pentru Agentia France-Presse. "Sper ca premierul va asculta argumentele", a precizat Khan, cerand amanarea sau anularea Brexit. "Trebuie sa oprim ceasul. Acordul negociat de premier, chiar daca este capabil sa amelioreze situatia, este unul prost. Parlamentul este in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Laburist va propune sau va sustine convocarea unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana, a anuntat miercuri seara formatiunea de opozitie. "Suntem dezamagiti ca Guvernul a respins proiectul alternativ Brexit propus de Partidul Laburist", a declarat…

- "Suntem dezamagiti ca Guvernul a respins proiectul alternativ Brexit propus de Partidul Laburist", a declarat Keir Starmer, purtatorul de cuvant al formatiunii de centru-stanga. "De aceea, Partidul Laburist va prezenta sau va sustine un amendament in favoarea unui nou vot public pentru a impiedica planul…

- Partidul Laburist va propune sau va sustine convocarea unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana, a anuntat miercuri seara formatiunea de opozitie, potrivit Mediafax. "Suntem dezamagiti ca Guvernul a respins proiectul alternativ Brexit propus de Partidul Laburist",…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, va propune amanarea scurt timp a iesirii tarii din Uniunea Europeana in cazul in care Camera Comunelor nu va opta pentru aprobarea Acordului sau pentru producerea Brexit fara acord.

- Premierul britanic Theresa May le va propune deputatilor sa-i acorde un timp suplimentar pentru a negocia cu Bruxellesul un acord de Brexit revizuit, a anuntat secretarul de stat pentru locuinte, James Brokenshire, transmite AFP. După ce Camera Comunelor a respins masiv la 15 ianuarie acordul îndelung…

- Partidul Laburist, principala formatiune de opozitie din Marea Britanie, a propus ca deputatii sa poata dezbata asupra unui nou referendum privind Brexit-ul, o optiune exclusa de guvernul conservator al premierului Theresa May, dar care prinde tot mai mult contur, relateaza AFP. Propunerea…

- Votul in parlamentul de la Londra asupra acordului privind Brexitul va avea loc marti, 15 ianuarie, a anuntat luni postul BBC, citand surse guvernamentale britanice. Pentru a evita o infrangere in legislativ, premierul britanic Theresa May a fost nevoit, la 10 decembrie, sa reprogrameze pentru saptamana…

- Intr-o declaratie adresata parlamentului, Theresa May a mai admis ca in Camera Comunelor nu exista o majoritate care sa sprijine mecanismul de ''backstop'' (plasa de siguranta) pentru Irlanda de Nord prevazut in acordul convenit cu UE. ''Este clar ca, in timp ce exista sustinere pentru multe…