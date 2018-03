Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul american intentioneaza sa colecteze date despre activitatea de pe retelele de socializare a aproape tuturor persoanelor care vor sa intre in SUA, conform unor propuneri facute publice vineri de Departamentul de Stat, ca parte a politicii presedintelui Donald Trump de inasprire a controalelor,…

- Sursa aparent inepuizabila de informatii despre utilizatori, profilurile Facebook ar putea fi cerute in mod obligatoriu spre analiza tuturor solicitantilor de viza pentru Statele Unite, indiferent daca acestia au sau nu statutul de imigranti. Deja foarte strict, procesul de acordare a vizelor pentru…

- Christopher Wylie spune ca firma Cambridge Analytica ar fi jucat un ”rol crucial” in Brexit. Compania americana Cambridge Analytica ar fi jucat un ”rol crucial” in referendumul caștigat de catre simpatizanții Brexit, potrivit lui Christopher Wylie, intr-un interviu aparut, marți, in mai mult epublicații…

- Liderul sindical sustine ca salariile au ramas la nivelul celor din 2009, astfel ca politistilor le este din ce in ce mai greu sa duca un trai decent. Vicepresedintele Sindicatului National al Politistilor din Romania DECUS, Bogdan Banica, atrage atentia, intr-o postare publicata marti pe…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a anuntat luni ca tara sa expulzeaza 13 diplomati rusi, in concert cu Uniunea Europeana si Statele Unite, relateaza The Associated Press. Porosenko a anuntat pe Facebook ca Ucraina actioneaza in ”spiritul solidaritatii” cu ”partenerii britanici si aliatii transatlantici”.Statele…

- Modul superficial in care, pana nu de mult, Android a gestionat accesul aplicatiilor la datele utilizatorilor a permis Facebook sa stranga date despre apelurile si mesajele trimise si primite. Scandalul Cambridge Analytica pare sa fi convins utilizatorii aplicatiilor detinute de Facebook sa…

- "Cand m-am angajat nu mi-am dat seama ... el (Dan) tocmai fusese gasit mort in camera sa de hotel. De aceea aveau un post liber", a spus Wylie, potrivit publicatiei kenyene citate de HotNews. Wylie a refuzat sa spuna cum a murit romanul: "Nu pot afirma ca a fost ucis. A murit in camera sa…

- FACEBOOK. Comisia Federala pentru Comert din Statele Unite ale Americii (FTC) a deschis o investigatie privind Facebook, care ar putea aduce retelei de socializare o amenda uriasa, ca urmare a suspiciunilor ca ar fi facilitat utilizarea datelor a 50 de milioane de utilizatori de catre o companie…

- Ce face nepoțica Simonei Halep cand vede pozele cu jucatoarea de tenis. Filmul care a ”rupt” rețelele de socializare. Simona Halep a primit un filmuleț cu nepoțica Tania care a uns-o pe suflet. Sportiva a postat respectivul filmuleț pe rețelele de socializare, iar fanii s-au intrecut in lauda la adresa…

- Scurgere masiva de informații personale a peste 50 de milioane de utilizatori Facebook din Statele Unite. Firma de analiza a datelor, Cambridge Analytics, a obținut datele fara consimțamantul utilizatorilor rețelei sociale.

- Atitudinea lui Mark Zuckerberg, faimosul fondator al rețelei de socializare Facebook, de pe vremea cand era tanar, se intoarce astazi impotriva lui, mai ales pe fondul ultimului scandal privitor la scurgerile de informații aparute in rețeaua de socializare.

- Rachetele nord-coreene pot fi acum echipate cu arme nucleare si ar putea ajunge in Germania si Europa centrala, a declarat parlamentarilor in aceasta saptamana un oficial de top din Agentia de informatii externe a Germaniei, scrie ziarul Bild am Sonntag, citat duminica de Reuters. Directorul…

- Acesta si-a facut un selfie langa ei si a surprins exact momentul in care cei doi se sarutau, apoi a incarcat fotografia pe retelele de socializare. "Prietena mea (acum ex) nu și-a dat seama ca am venit la aceeași petrecere", a scris Mariano pe contul sau de Twitter langa poza. In fotografie…

- Intr-o interventie telefonica la Romania TV, Mircea Badea a anuntat ca a fost chemat la Serviciul de Ordine Publica pentru ca „a postat mai multe mesaje defaimatoare catre instituția poliției și cuvinte jignitoare la adresa polițiștilor”. Tot acum, Badea a anuntat ca nu se prezinta marti la politie…

- O lege din Germania care le cere companiilor de social media, precum Facebook si Twitter, sa elimine in scurt timp discursul instigator la ura care apare pe platformele lor de socializare va fi revizuita, dupa ce a generat critici potrivit carora din cauza acesteia este blocat prea mult continut…

- Facebook, WhatsApp si Instagram ar putea sa fie inchise. Blackberry a dat in judecata compania fondata de Mark Zuckerberg pe care o acuza ca i-a incalcat cu buna stiinta proprietatea intelectuala.

- Starul bollywoodian Irffan Khan, in varsta de 51 de ani, a facut cumplitul anunt pe o retea de socializare. „Uneori te trezesti ca viata iti da un ghiont si te zdruncina. In ultimele 15 zile viata mea a fost o poveste de suspans. Familia si prietenii sunt aproape de mine si incercam sa o scoatem…

- Vanzarea unor rachete antitanc Ucrainei, aprobata de Statele Unite joi, constituie un ”argument descurajator impotriva agresiunii ruse” in estul tarii, a salutat vineri presedintele ucrainean Petro Porosenko, relateaza AFP. ”In mainile soldatilor ucraineni, aceste arme constituie un argument disuasiv…

- Potrivit cercetarii, copiii care au fost lasati sa descopere singuri cum se utilizeaza internetul au fost mai des victimele agresiunilor din mediul online decat cei ai caror parinti au fost alaturi de ei atunci cand au inceput sa foloseasca aceasta retea.''Peste 40% din totalul participantilor…

- Omul de afaceri Marcel Toader le-a marturisit amicilor sai din mediul virtual ca il bate gandul sa scrie despre experiențele amoroase și femeile din viața sa. Marcel Toader este din ce in ce mai activ și mai zambitor pe rețelele de socializare de cand a devenit din nou un barbat liber . Omul de afaceri…

- In ciuda faptului ca pe pietele din vest, Uber este un serviciu care activeaza de multi ani, abia acum compania a decis ca trebuie sa impuna niste limte pentru soferii parteneri. Astfel, in urmatoarele doua saptamani, aplicatia le va permite soferilor sa fie activi doar 12 ore consecutive, dupa care…

- Desi reprezinta cea mai apropiata functie de un „dislike”, optiune ceruta de multi ani de un numar mare de utilizatori, butonul prin care utilizatorii isi pot exprima dezaprobarea este valabil doar pentru comentarii, nu si pentru postarile normale. Plasat pe aceeasi linie cu „Like” si „Comment”,…

- Oficialii britanici aflati intr-o vizita in Statele Unite au adus acuzatii grave, formulate in termeni duri, fata de gigantul din Silicon Valley in cadrul unei audieri publice in Washington pe tema stirilor false si a influentei acestora in alegerile electorale.

- Fanii cantaretei columbiene Shakira sunt din nou fericiti dupa ce artista a demonstrat ca s-a recuperat 100%, relateaza online ziarul spaniol Estrella Digital. Shakira postat pe contul sau de Instagram doua inregistrari in care este vazuta cantand, demonstrand astfel ca operatia la corzile…

- Feli Donose, mesaj cutremurator dupa moartea tatalui ei. Artista a fost absenta din mediul virtual in ultima perioada, iar in urma mesajelor primite, aceasta a anunțat pe Facebook, dispariția tatalui ei. Feli sufera cumplit dupa moartea tatalui ei , mai ales ca aceștia aveau o relație speciala. Interpreta…

- iPhone X a ajuns in oferta Digi Mobil. Totodata, e listat si iPhone 8. Asa ca am trecut, spre comparatie, telefoanele din oferta celorlalti operatori. iPhone X a intrat pe piata cu un pret de cel putin 1.000 de dolari, in Statele Unite ale Americii. In Romania a ajuns la putin peste 5.300…

- Inca o scadere pentru Bitcoin. Cat valoreaza moneda Dupa ce, la inceputul lunii decembrie 2017, Bitcoin a ajuns la o valoare apropiata de 20.000 de dolari, vineri moneda virtuala a scazut sub pragul de 8.500 de dolari. Scaderea reflecta temerile investitorilor legate de viitorul criptomonedelor,…

- Este ziua mamei Marei Banica, prilej cu care vedeta a scris un mesaj foarte emotionant pe retelele de socializare, profitand de faptul ca cea care i-a dat viata nu are conturi pe retelele de socializare.

- Facebook anunta o noua schimbare a algoritmului care stabileste ordinea posturilor pe wall-ul utilizatorilor sai, de aceasta data cu accent pe localizare. Este deja a treia modificare de algoritm anuntata de Facebook in prima luna a anului. Seful companiei, Mark Zuckerberg, a anuntat ca stirile…

- Alma a disparut in pauza dintre scoala si programul after school. Monica, mama Almei, spune ca este vina profesoarei de engleza de la British School care nu s-a asigurat ca o preda celorlalti profesori. "Alma in universul ei de 6 ani jumatate si-a imaginat ca se duce intr-o excursie, s-a dus…

- Gradina Zoologica din Cincinnati, un oras din statul american Ohio, a sarbatorit cu mare pompa, miercuri, implinirea unui an de la venirea pe lume a hipopotamului Fiona, o veritabila vedeta pe retelele de socializare, a carei nastere prematura din 2017 a emotionat milioane de internauti din Statele…

- SCHIMBARI…Uniunea Europeana a emis noul regulament cu privire la protectia datelor, iar unul dintre puncte prevede ca minorii sub 16 sa nu aiba acces la retelele de socializare fara acordul parintilor. Acest lucru este aplicabil nu doar pentru Facebook, Twitter, printre altele, ci si pentru site-urile…

- Reteaua de socializare Facebook a anuntat vineri ca va evalua si va clasifica mediile de comunicare, in functie de incredere acordata de proprii sai useri, relateaza EFE. In acest fel, informatiile cu cele mai multe aprecieri vor avea prioritate in fluxul stirilor alese de useri, o strategie…

- Mark Zuckerberg a anuntat o noua actualizare a platformei de socializare Facebook, prin care aceasta va promova stirile de calitate, publicate de surse pe care comunitatea le considera de incredere. Acest demers are ca scop combaterea senzationalismului si dezinformarii, dar si construirea unui „simt…

- Apple are de gand sa-si aduca banii raspanditi in lume inapoi acasa, dar pentru asta va trebui sa plateasca zeci de miliarde de dolari impozit. Apple a anuntat recent ca isi va repatria profiturile obtinute in ultimii ani si aflate in prezent in diverse conturi offshore. Compania…

- In incercarea de a strange jucarii pentru preșcolari, o educatoare din Galda de Sus, județul Alba, a facut un apel pe Facebook, care a prins, fiind distribuit de peste 100 de persoane in doar doua ore. Inainte de toate, ea i-a atenționat pe internauți ca nu sunt obligați sa citeasca sau sa lase mesaje…

- Actrita Meghan Markle, viitoarea sotie a printului Harry, s-a conformat unei reguli nescrise a familiei regale britanice si si-a sters toate conturile de pe retelele de socializare, informeaza rtl.fr. Fanii actritei din serialul ''Suits'' si cei care o vor iubi in noul…

- Meghan Markle și-a inchis toate conturile de pe rețelele de socializare. Palatul Kensington a confirmat acest lucru, in timp ce actrița americana a avut primul angajament oficial din acest an, alaturi de logodnicul ei, prințul Harry, relateaza BBC News. Meghan Markle a renunțat la Instagram, unde avea…

- Avocații au avertizat ca parinții care incalca intimitatea copiilor lor prin postarea pe rețele de socializare a imaginilor cu aceștia fara acordul explicit al minorilor ar putea fi amendați cu pana la 39.500 euro. In anumite cazuri, parinții care nu respecta legile care reglementeaza dreptul la viața…

- Meghan Markle si-a inchis conturile pe care le avea pe Instagram, Facebook si Twitter. Vestea a fost confirmata de oficialii de la Palatul Kensington, care au venit si cu o explicatie, potrivit BBC . Gestul viitoarei sotii a Printului Harry vine cu mai bine de patru luni inainte de nunta

- Presedintele american Donald Trump si-a exprimat, sambata, inca o data dorinta de a inchide programul Loteria Vizelor, sustinand ca tarile participante "nu trimit cei mai buni oameni" in SUA. Afirmatiile au fost facute in contextul unei intruniri care a avut loc la Casa Alba pe tema imigratiei,…

- Liviu Pleșoianu a gasit o postare de pe contul de facebook al celui care mobilizeaza protestatarii din Cluj-Napoca, ce dateaza din 2010, acolo unde oferea spre vanzare dispozitive de copiat la examene. Iata mesajul lui Liviu Pleșoianu: "Cel care se ocupa de pagina unde sunt chemați…

- O femeie în vârsta de 27 de ani din Statele Unite ale Americii a fost împușcata în timp ce transmitea live pe Facebook. Potrivit poliției, victima a fost împușcata dupa ce a avut un schimb de replici dur cu o alta femeie, despre care se crede ca i-ar fi fost cunoscuta.…

- Pe rețelele de socializare a fost publicat un video cu un buldog numit Danyu, care locuiește in China. In filmuleț, ciinele se zbenguie, patinind cu skateboardul. Mai mult, el demonstreaza o abilitate remarcabila in acest sport. Videoclipul publicat pe pagina de Facebook a People's Daily, China, a adunat…

- Biroul prezidential de la Seul a transmis luni ca a salutat mesajul de Anul Nou al liderului nord-coreean Kim Jong Un. Anuntul Sudului este unul surprinzator, avand in vedere mesajul belicos al liderului suprem de Phenian. Totusi, Seulul a facut referire la partea in care Kim Jong Un a evocat…

- Discursul președintelui Igor Dodon, in noaptea dintre ani, a fost și de aceasta data parodiat. Pe rețelele de socializare, internauții au postat imagini prin care și-au exprimat reacțiile la cele spuse de președinte.