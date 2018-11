Solemnitate rece, distantă, cu lovituri indirecte Un artist din Oradea a avut un mare succes international punand intr-o camera un lup si o caprioara. Nu erau dresati, dar nu s-a intamplat nicio drama. Obisnut sa atace numai in mijlocul naturii, lupul nu s-a atins de caprioara. La Palatul Parlamentului a avut loc o sedinta solemna. Contrar uzantelor, presedintele Romaniei nu a fost asteptat afara, la intrarea in Parlament. Odata intrat in sala a dat mana cu presedintele Senatului, nu insa si cu presedintele Camerei Deputatilor. S-au ignorat reciproc, la fel ca lupul si caprioara din povestea artistica a lui Mircea Cantor. Dar sa ne intoarcem… Citeste articolul mai departe pe informatia-zilei.ro…

Sursa articol: informatia-zilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE Salaj, Valeriu Crișan, a facut cunoscut vineri, in cadrul unei conferințe de presa, ca sondajele publicate in ultima perioada confirma trendul ascendent pe care se afla liderul partidului Calin Popescu Tariceanu, dar și formațiunea politica pe care o reprezinta, in preferintele romanilor.…

- Premierul Viorica Dancila a facut vineri apel la presedintele Klaus Iohannis sa isi schimbe atitudinea, pentru a nu provoca incertitudine, dupa ce seful statului a amanat decizia privind numirile la ministerele Transporturilor si Drzvoltarii.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, l-a acuzat pe presedintele Klaus Iohannis de dublu standard in ceea ce priveste respingerea numirii Adinei Florea la conducerea DNA, precizand ca atunci cand a propus procurorul-sef pentru DIICOT, seful statului nu a intrebat de declaratia de la CNSAS.

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, la Romania TV, ca cererea DNA prin care se cere avizarea urmaririi penale in cazul sau reprezinta un demers politic, fiind convins ca in dosar e vorba de „multa...

- Președintele PSD Liviu Dragnea l-a acuzat pe Klaus Iohannis ca a omis unele sume in declarația de avere, incasate din inchirierea unor imobile, spunand ca in timp ce acuza, așa arata lucruri "bine facut" al președintelui."Romania lucrului bine facut. Asta ne spunea domnul Iohannis care nu și-a ...

- Klaus Iohannis a semnat, joi, la Palatul Cotroceni, in Cartea Centenarului, spunand ca este o initiativa foarte frumoasa."Am facut acest lucru cu sentimentul ca istoria, cu faptele si documentele ei, este nu doar o carte scrisa de inaintasi, ci si o cronica ce se completeaza continuu. Tocmai…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a subliniat, la sfarsitul consultarilor de la Palatul Cotroceni cu Klaus Iohannis, necesitatea in fruntea Ministerului Justitiei a unui ministru tehnocrat care sa fie independent de factorul politic pentru a elimina orice...

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit inaintea sedintei BPN cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, in biroul acestuia de la Camera Deputatilor. Intalnirea PSD precede consultarile de la Palatul Cotroceni pe tema legislatiei in domeniul justitiei. Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat,…