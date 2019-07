Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel se va deplasa la Paris pentru a participa duminica la festivitatile prilejuite de ziua nationala a Frantei, relateaza dpa. Ea va asista, alaturi de presedintele Emmanuel Macron si alti sefi de stat si de guvern, la traditionala parada militara de Ziua Bastiliei de pe…

- Este Ziua Naționala a Statelor Unite, iar anul acesta este marcata intr-un mod cu totul original. Tancuri, echipamente de razboi și avioane militare au fost comandate de președintele Trump, impresionat de ce a vazut acum 2 ani la Paris, de Ziua Franței.

- Inspirat de festivitatile de Ziua Nationala a Frantei, Donald Trump a vrut sa aiba o parada militara cel putin la fel de fastuoasa. Zeci de tancuri vor defila pe strazile principale din Washington DC, in...

- Armata franceza nu are momentan planuri pentru suspendarea activitaților de formare militara din Irak, a transmis miercuri o sursa din Ministerul Apararii francez, citata de Reuters potrivit mediafax. „Nu exista o schimbare in ceea ce privește angajamentul Franței in acest moment”, a declarat…

- Festivalul Filmului Francez 2019 "Paris, toujours..." se va desfasura, la finalul acestei saptamani, in premiera la Braila, brailenii avand astfel ocazia sa vizioneze o serie de filme de exceptie din cinematografia franceza contemporana, potrivit informatiilor furnizate de organizatori. …

- Maratonista Clemence Calvin a fost din nou suspendata temporar de Agentia franceza antidoping (AFLD), au declarat pentru AFP surse concordante, ea fiind in continuare suspectata ca s-a sustras unui control antidoping, la Marrakech, pe 27 martie. Sportiva a fost deja suspendata provizoriu la inceputul…

- O nava militara franceza a trecut luna aceasta prin Stramtoarea Taiwan, au declarat agentiei Reuters doua surse oficiale americane, sub rezerva anonimatului, relateaza surse Reuters citate de agerpres. Reuters arata ca evenimentul este neobisnuit si probabil agreat de Washington, dar in acelasi…