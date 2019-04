Soldatul Bula sare cu parasuta Intr-o unitate militara are loc un concurs de parașutiști la care participa și soldatul Bula. Concurenții trebuie sa faca un salt cu parașuta, la aterizare sa ia o bicicleta cu care sa parcurga 50 de kilometri, dupa care sa alerge inca 10 kilometri. Se urca Bula in avion, ajunge in zona de parașutare, sare și trage comanda pentru deschiderea parașutei, care insa, surpriza … nu se deschide. Mai trage o data … nimic (”La naiba!”). Trage comanda de la parașuta de siguranța … tot nimic … Mai trage o data … nimic! Vazand situația in care se afla, Bula iși zice: – Parca vad ca și bicicleta e stricata… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

