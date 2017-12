Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi deputati PSD, printre care si presedintii Comisiei de Aparare a Camerei si Comisiei pentru controlul activitatii SIE, au inregistrat la Camera Deputatilor o propunere legislativa care reglementeaza modul de acordare a pensiilor militare de stat pentru soldatii si gradatii profesionisti.

- Parlamentul Romaniei a adoptat, vineri, 22 decembrie, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018, cu 255 voturi pentru si 95 impotriva. A fost adoptat si proiectul Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, cu 255 voturi pentru si 90 impotriva. In sedinta comuna a celor doua Camere…

- Adunarea generala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a decis, joi, sa sesizeze Curtea Constitutionala in legatura cu modificarea Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor, potrivit unor surse citate de HotNews.ro. 11 10 0 10 0 0

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania solicita Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa sesizeze CCR, Comisia de la Venetia, dar si pe presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii nr. 303/2004, Statutul judecatorilor si procurorilor. Acestia cer "adresarea unei solicitari…

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania solicita Curtii Supreme sa ia mai multe masuri in cazul Legii303/2004 statului procurorilor si judecatorilor, care a fost adoptata saptamana aceasta in Senat. Judecatorii cer sesizarea Presedintelui Romaniei pentru trimitere spre reexaminare, sesizarea CCR …

- Cu tot scandalul de rigoare si in timp ce jumatate din atentie, cel putin, era atrasa, pe buna dreptate, de tentativa de macelarire a Codurilor Penale, modificarile la Legea 303 /2004 privind Statutul magistratilor a trecut ca vantul prin Senat intr-o varianta care marcheaza inceputul decisiv al scoaterii…

- Senatul va dezbate, in sedinta plenului de miercuri, in calitate de Camera decizionala, propunerea legislativa de modificare a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara. Actul normativ, adoptat saptamana trecuta de Camera Deputatilor, a primit marti seara raport favorabil din partea Comisiei parlamentare…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de marti, in calitate de Camera decizionala, propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii 303 2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor, informeaza Agerpres.ro Au fost inregistrate 80 de voturi pentru. ...

- Scandal in Senat, pe legile justiției. Președintele PMP, Traian Basescu a cerut in ședința de plen in care pe ordinea de zi se afla toate cele trei proiecte din pachetul de reforma a justiției, deși nu au rapoartele finalizate, sa se retraga din dezbatere aceste legi. Propunerea a fost respinsa, iar…

- Legile Justiției | Sectia de investigare a unor infractiuni din Justitie, condusa de un procuror sef Comisia speciala pentru legile Justitiei a inceput, luni seara dezbaterile la proiectul care modifica Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, dupa ce, in prealabil, a dezbatut timp de noua ore…

- Presedintele Romaniei va putea refuza o singura data si motivat numirea procurorilor sefi, potrivit unui amendament adoptat de Comisia Iordache la Statutul magistratilor. In forma in vigoare, legea nu prevede de cate ori poate seful statului refuza numirea procurorului general, procurorilor sefi ai…

- Senatorul PSD, Marian Pavel, a propus un amendament de clarificare al unui articol adoptat de Camera Deputatilor, acesta fiind admis. „Interdictiile aplicate persoanelor care au avut calitatea de senator si/sau deputat in oricare dintre mandatele cuprinse in perioada 2007-2013 in temeiul art.25…

- Serban Nicolae: Presedintele nu poate refuza numirile procurorilor sefi/ Statul e obligat sa se indrepte impotriva magistratilor care comit erori cu rea-credinta Senatorul PSD, Serban Nicolae, a depus 30 de amendamente la Legea 303/2004 privind Statutul magistratilor, printre acestea fiind abrogat articolul…

- Modificarile la legea ONG-urilor initiate in Parlament de social-democratii Liviu Plesoianu (foto stanga) si Serban Nicolae (foto dreapta) sunt aspru criticate de expertii in drept ONG ai Consiliului Europei, care sustin ca ele incalca standardele internationale asumate de Romania si trebuie retrase.…

- Camera Deputatilor se reunește, miercuri, in sedinta de plen pentru a dat vot pe proiectele de lege privind modificarea Legii organizarii judiciare si a Legii CSM, ultimele doua din pachetul de reforma a justiției. In plus, deputații vor supune votului modificarea Regulamentului, propusa in urma ședinței…

- Legile Justitiei |Modificarile privind Legile organizarii judiciare si CSM vor fi dezbatute miercuri Propunerile de modificare a legilor 304/2004 privind organizarea judiciara si 317/2004 privind CSM vor intra, miercuri, in dezbaterea plenului Camerei Deputatilor, dupa ce, in prealabil, se va dezbate…

- Modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor au fost votate, luni, pe furis si in viteza de catre deputati. Au fost 179 de voturi "pentru" si 90 de voturi "impotriva". De asemenea, a fost adoptata cu 167 de voturi "pentru" si 90 de voturi "impotriva" si…

- Comitetul liderilor grupurilor parlamentare au convocat, luni, sesiunea de vot final pentru statutul magistratilor si modifcarea legii Agentiei Nationale de Integritate. Sedinta a fost programata imediat dupa momendul solemn dedicat omagierii Regele Mihai. UPDATE Modificarea Legii 303/2004 privind Statutul…

- Deputatii au votat modificarea Legii privind judecatorii și procurorii Deputații au dat astazi vot final la proiectul privind modificarea Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor, dupa ce pe 6 decembrie au votat pe articole actul normativ, dupa aproape 13 ore…

- Modificarile aduse legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor vor intra luni la vot final in Camera Deputatilor, dupa sedinta solemna de plen reunit, a decis Biroul Permanent. De asemenea, si modificarea legii ANI va intra azi la vot final in Camera Deputatilor, transmite News.ro…

- ”Ziua de ieri, asa cum s-a desfasurat in spatiul virtual si in spatiul real (plenul Camerei Deputatilor) poate fi suportul unui studiu despre manipulare, despre goana dupa imagine, despre incalcarea regulilor, inclusiv de cei care le invoca acerb, despre continua compromitere a actului de legiferare…

- Dezbaterile pe marginea proiectului de modificare a Legii de organizare judiciara s-au reluat joi in Comisia speciala pentru legile Justitiei, in conditiile in care PSD si-a schimbat punctul de vedere asupra Statutului magistratilor, adoptat de comisie saptamana trecuta. Comisia a decis, cu majoritate…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri propunerea de modificare a legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor potrivit careia statul va fi obligat sa se indrepte cu o actiune in despagubiri impotriva magistratului care a savarsit o eroare cu rea-credinta sau din grava neglijenta.…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, pe articole, in forma Comisiei Juridice, proiectul care modifica Legea ANI si care prevede ca unele interdictii aplicate deputatilor si senatorilor in perioada 2007-2013, pe baza rapoartelor ANI, inceteaza de drept. Plenul Camerei a dezbatut, astfel,…

- Deputatul PSD Florin Iordache, președintele Comisiei speciale pentru legile justiției, anunța ca prima lege din pachetul dezbatut in comisie, 303/2004, privind statutul judecatorilor și procurorilor, va intra la vot in Camera Deputaților miercuri, 6 decembrie.Modificarile la Legea 303/2004…

- Discutiile, care au durat 7 ore, au fost oprite la articolul 3 al Ordonantei, referitor la situatia contribuabililor care nu sunt sub sistemul split TVA, dar care au relatii contractuale cu firmele care sunt in acest sistem. "Doar cei care sunt in insolventa sau care au restante vor fi obligati…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, a propus doua amendamente la OUG de modificare a Codului Fiscal, unul dintre ele vizand ca modificarile la ordonanta de urgenta sa intre in vigoare la sase luni, nu de la 1 ianuarie 2018, cum este prevazut in prezent. Liberalului Daniel Zamfir a depus doua amendamente,…

- Parlamentarii PNL au parasit miercuri lucrarile comisiei speciale pentru domeniul justiției, in care se discuta propunerea legislativa de modificare a Legii privind statutul judecatorilor și procurorilor. "E un mod atât de impropriu în care se desfașoara aceasta ședința,…

- Parlamentarii PNL au parasit miercuri lucrarile Comisiei speciale pentru domeniul justiției, in care se discuta propunerea legislativa de modificare a Legii privind statutul judecatorilor și procurorilor. "Nu vrem sa participam la un simulacru de dezbatere", a afirmat senatorul…

- Președintele PSD a explicat, marți, ca membrii Comisiei de Aparare din Senat au absentat, saptamana trecuta, de la ședința in care trebuia sa se dezbata și voteze proiectul de lege privind achiziționarea rachetelor Patriot, pe motiv ca au participat la o acțiune a Serviciului de Protecție și Paza. Liviu…

- "La data intrarii in vigoare a prezentei legi, se suspenda pentru o perioada de cinci ani aplicarea dispozitiilor OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin legea nr. 44/1998 si a dispozitiilor legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii,…

- In scrisoarea semnata de catre presedintele comisiei, deputatul Oana Florea (PSD), este prezentat istoricul invitatiilor adresate catre procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, de a se prezenta la audieri, precum si refuzul repetat al acesteia, prin intermediul mai multor scrisori trimise la…

- Senatorii PSD din Comisia de aparare sunt somați de liberali sa participe, luni, la ședința, in care va fi avizata cumpararea sistemelor de rachete Patriot, le transmite deputatul PNL, Ovidiu Raețchi, social-democraților. Solicitarea vine in contextul in care deputații PSD au tras chiulul la reuniunea,…

- Senatorul USR, Nicu Falcoi, a initiat un proiect legislativ prin care vrea sa limiteze perioada de numire provizorie a functionarilor publici in functii de conducere la un singur mandat, de maximum 6 luni. Potrivit expunerii de motive, „in conditii speciale, un functionar public poate ocupa temporar…

- Potrivit expunerii de motive, „in conditii speciale, un functionar public poate ocupa temporar o functie de conducere fara a fi promovat prin concurs, prin numire in functie de catre persoana care are competenta numirii in functia publica, pe o perioada de maximum 6 luni intr-un an calendaristic,…

- Funcțiile de conducere pentru funcționarii publici ar putea sa fie ocupate prin concurs, nu prin numire directa, potrivit unui proiect legislativ inițiat de mai mulți parlamentari. Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici a fost…

- Tudorel Toader a declarat ca nu trebuie judecate modificarile la Legile Justitiei aduse in Parlament, deoarece modificarile pot fi la randul lor schimbate, forma finala urmand sa fie data abia dupa avizul Comisiei de la Venetia. Tudorel Toader a subliniat, intr-o conferinta de presa, ca…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, in calitate de for decizional, o serie de modificari la Legea 263/2010, potrivit carora pensia de invaliditate si de urmas pot fi cumulate cu venituri obtinute din activitati independente, cumulul nefiind permis insa si celor care s-au pensionat anticipat.…

- Totodata, Camera a adoptat o alta modificare a Legii 263/2010, in sensul includerii in categoria beneficiarilor pensiei de invaliditate si a persoanelor care desfasoara activitatea de voluntariat in domeniul situatiilor de urgenta. Modificarile au fost adoptate cu 267 de voturi „pentru”…

- Victorie pentru tanara bolnava de scleroza multipla, Laura Florescu, care a pierdut pensia pentru ca a obținut venituri din vanzarea unei carți. Cazul acesteia a fost prezentat pe Facebook și a devenit repede un subiect de dezbatere viral, iar liderul PSD Liviu Dragnea a anunțat ca legislația se va…

- Presedintele comisiei de Aparare a PNL, deputatul Ovidiu Raetchi, a transmis pe pagina sa de Facebook un mesaj de ziua Armatei Romane. Liberalul sustine ca ii admira pe soldatii romani pentru loialitate si generozitate. Politicianul spune ca soldatii sunt demni de admiratie si pentru ca au reusit…

- Comisia de administratie din Senat a respins, marti, prin vot, raportul de respingere a initiativei PNL privind revenirea la alegerea in doua tururi a primarilor, dupa ce reprezentantul ALDE a votat alaturi de liberali. Votul a fost de cinci la patru, iar Mihai Ruse (ALDE) a votat alaturi de PNL si…

- Persoanele ale caror drepturi de pensie anticipata parțiala s-au deschis in perioada 1 ianuarie 2011 — 16 iulie 2016 beneficiaza de recalculare prin aplicarea prevederilor urmatoare: cuantumul pensiei anticipate parțiale se stabilește din cuantumul pensiei pentru limita de varsta care s-ar fi cuvenit,…

- Solicitarea de prelungire a termenului de dezbatere a legii privind alegerea primarilor in doua tururi a fost formulata de senatorii liberali in conditiile in care marti, 24 octombrie, se implinea termenul de adoptare tacita.Comisia juridica a Senatului a adoptat luni, 16 octombrie, cu…

- Autoritațile au in plan introducerea unei noi materii la BAC și creșterea numarului de ore de sport pentru fiecare ciclu de invațamant. Propunerea va fi supusa unei consultari publice la nivel național de catre secretarul Comisiei pentru Invatamant a Camerei, deputatul PSD Mihaela Hunca.

- In urma deliberarii, comisia de disciplina a constatat ca functionarul public se face vinovat potrivit art.77, alin.2 lit. i de 'refuzul de a indeplini atributiile de serviciu' si litera j de 'incalcarea prevederilor legale referitoare la indatoriri' din Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor…

- MApN face angajari. Procesul de recrutare a rezervistilor voluntari ai Armatei Romaniei va continua pana la 20 octombrie cu activitațile de selecționare a candidaților care doresc sa incadreze funcții de soldați și gradați rezerviști voluntari. Procedurile de recrutare se desfașoara in baza Legii nr.…