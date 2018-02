Soldatii NATO sunt avertizati cu privire la spionii frumosi. Ele pot spiona pentru Rusia Soldatii danezi trebuie sa aiba grija in barurile estoniene la contactele cu femeile frumoase. Ele pot spiona pentru Rusia. La inceputul lui ianuarie, 200 de soldati ai unitatii mecanizate daneze i-au inlocuit pe francezii care au stationat in Estonia in cadrul intaririi de catre NATO a flancului estic. Au fost informati insa despre "capcanele dulci" care, potrivit conducerii unitatii, le pune in Estonia spionajul rus, potrivit Rador care citeaza Rzecspospolita . Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- Un razboi care a inceput de la protestele pasnice impotriva presedintelui Bashar al-Assad degenereaza rapid intr-o competitie globala pentru controlul asupra a ceea ce mai ramane de distrus din Siria, antrenand riscul unui conflict extins. Sub cerul pe care se imbulzesc avioanele de lupta ale unei jumatati…

- Estonia si Rusia au facut ieri un schimb de spioni la frontiera. Este vorba despre doi spioni condamnati care au primit gratieri prezidentiale, a precizat seful serviciilor de securitate din tara baltica.

- Noua Strategie de Aparare Nationala elaborata de Pentagon (National Defense Strategy - NDS) aduce o transformare profunda in strategia SUA, dar care se pregatea de mult timp: securitatea nationala a SUA nu mai pune accentul pe terorism, ci pe competitia in crestere intre puteri. …

- Initiativa rusa de organizare la Soci a unui asa-numit „Congres al Dialogului National al Siriei“, in perioada 29-30 ianuarie, s-a dovedit un adevarat esec, dupa ce o mare parte a opozitiei siriene a boicotat reuniunea, iar participantii l-au huiduit din plin pe ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov,…

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA. Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud) se vor desfasura intre 9 si 25 februarie. JOCURILE OLIMPICE DE IARNA. Vineri sunt programate intreceri la curling, schi acrobatic si patinaj artistic, precum si ceremonia de deschidere.…

- YouTube nu a descoperit nicio proba privind o posibila interferenta a Rusiei in referendumul asupra Brexitului in 2016, a declarat joi un director executiv al companiei, vorbind intr-o reuniune a unei comisii parlamentare britanice care ancheteaza cu privire la 'stirile false' ('fake news'), relateaza…

- Serviciul de contraspionaj al Ucrainei a arestat la Odesa un barbat acuzat ca aduna informatii secrete cu privire la tara noastra. Potrivit SBU, individul ar fi venit recent din Donetk, unde fusese recrutat de serviciul de securitate din Rusia.

- Pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale din Rusia au aparut informatii despre veniturile lui Vladimir Putin, candidat la functia de presedinte, potrivit Rador, care citeaza Nezavisimaia Gazeta. Surse si venituri totale pe durata celor sase ani anteriori anului electoral: salariu, Administratia…

- Piotr Ilici Ceaikovski, nascut in 1840, moare in 1893 de holera, dupa ce bause apa nesterilizata din raul Neva. Moartea compozitorului rus venea la doar noua zile dupa ce incheiase de compus Simfonia a VI-a in si minor op.74 Patetica, ce va face parte și din programul concertului de joi, 8 februarie…

- Rusia a recunoscut, ieri, pierderea unui avion de vanatoare Suhoi 25, in misiunea din provincia Idlib, din vestul Siriei. Pilotul aparatului a reusit sa se catapulteze, pe un teritoriu controlat de gruparea terorista al-Nusra, fiind ucis, apoi, in schimbul de focuri cu jihadistii. Avionul a fost lovit…

- Bulgaria este pe ultimul loc in randul statelor membre UE cu privire la idicele privind suprematia legii, elaborat de organizatia neguvernamentala "Proiect mondial pentru justitie", in al carui consiliu de administratie este fostul presedinte al Bulgariei, Petar Stoianov. Bulgaria se claseaza pe locul…

- Rusia isi recruteaza soldatii de pe bancile scolii: YunArmia, o organizatie paramilitara creata acum un an, are in randurile sale chiar si copii de 10 ani, scriu jurnalistii de la Dailymail.Adolescentii sunt invatati sa traga cu armele si fac cursuri de parasutism.

- Asemanarea izbitoare intre raportul abia publicat de Departamentul american al Trezoreriei cu privire la oligarhi rusi si lista celor mai bogati rusi din 2017 publicata de revista Forbes nu este o coincidenta, scrie The Independent. Un purtator de cuvant al departamentului a confirmat marti pentru…

- Carmen Bruma a locuit la Moscova timp de cațiva ani. La ruși, vedeta a avut parte și de pațanie. Carmen Bruma, partenera de viața a prezentatorului de televiziune Mircea Badea , a locuit timp de doi ani și jumatate la Moscova, acolo tatal ei era atașat militar. Din acea perioada, Carmen Bruma, care…

- In timpul relatiei pe care a avut-o cu Katerina, Kirill Shamalov a fost catapultat in randul celor mai bogati oameni din Rusia, evident, cu putin ajutor din partea prietenilor socrului sau, presedintele Vladimir Putin.

- Treisprezece vehicule blindate tip Boxer si un vehicul blindat de recuperare au fost incarcate joi la Immendingen, sud-vestul Germaniei, pentru a ajunge cu trenul in patru zile pana la baza lituaniana Rukla, a anuntat Bundeswehr-ul. Batalionul de infanterie usoara 292 urmeaza sa inlocuiasca…

- Silvio Berlusconi s-a intalnit cu presedintele Comisiei UE, Jean Claude Juncker, cu care a avut discutii timp de 40 de minute la Bruxelles. La intalnire a participat si presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, potrivit Rador care citeaza Il Giornale.

- Grupul de Lucru pentru Evaluarea Periodica Universala al Consiliului pentru Drepturile Omului din cadrul ONU a inaintat Romaniei peste 200 de recomandari cu privire la situatia drepturilor omului, iar statul roman va trebui sa le analizeze si sa formuleze o pozitie pana in luna iunie a anului 2018.

- Suedia se pregateste sa editeze un manual de informare a publicului despre masurile pe care trebuie sa le ia in cazul izbucnirii unui razboi, in timp ce ia amploare dezbaterea nationala despre reactia la amenintarea din partea Rusiei, potrivit Rador care citeaza The Telegraph.

- "Vom incerca sa ne normalizam relatiile cu Rusia. Acest lucru depaseste cu mult pragul posibilitatilor noastre, de aceea decizia va fi comuna europeana", a declarat premierul Bulgariei, Boiko Borisov, care prezinta in Parlamentul European de la Strasbourg prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului…

- Interesul Rusiei de a-si extinde colaborarea cu tarile din spatiul post-sovietic este determinat de interese pe termen lung. Politica Occidentului, care incearca sa izoleze Rusia, creand in jurul frontierelor acesteia un cordon "sanitar", este cea care face ca Moscova sa continue sa promoveze politica…

- Estonia „trage NATO și UE in direcția rusofobiei neinfranate”, se plange ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, publicației „Rossiyskaya Gazeta”. „Pentru ca Rusia și Estonia sa traiasca normal, trebuie (ca Estonia) sa nu mai fie una dintre cele trei sau patru activiste principale in NATO și UE, care…

- Mai intai a fost Skype, apoi e-guvernarea. Estonia, o mica natiune de la granita de est a UE, s-a transformat dintr-o fosta republica sovietica intr-una dintre cele mai digitalizate tari din UE. In ultimele sase luni ale anului trecut a detinut presedintia prin rotatie a Consiliului Uniunii Europene,…

- Cel putin 11 persoane au fost ranite cand au incercat sa desparta doi adolescenti care incepusera o lupta cu cutite, la o scoala din centrul Rusiei. Un profesor si un elev de 16 ani au fost grav raniti. Potrivit rapoartelorcitate de corespondentul BBC, unul dintre cei doi implicati in lupta era fost…

- Oficiali americani suspecteaza producatorul antivirusului Kaspersky ca software-ul este folosit în activitatile de spionaj rusesc si pentru a împiedica activitatile de spionaj americane, relateaza The Wall Street Journal. Estonia suferise un atac cibernetic puternic…

- Fortele aeriene americane au semnat un contract cu Raytheon Missile Co. pentru producerea de rachete AMRAAM. Potrivit Pentagonului, in Arizona se va desfasura productia acestor rachete avansate, cu raza medie de actiune aer-aer. Livrarile de arme vor fi efectuate in zece tari ale lumii, in special in…

- Putin este cauza sau rezultatul modului in care traim? Care este motivul pentru care rating-ul sau real este atat de ridicat dupa 18 ani la putere, in contextul stagnarii de un deceniu a economiei? De ce, in conditiile scaderii veniturilor reale, populatia nu ia atitudine impotriva cresterii cheltuielilor…

- Statele Unite nu au nicio iluzie despre actualul regim din Rusia, dar, in același timp, intenționeaza sa continue sa stabileasca relații constructive cu Moscova in probleme importante, a scris secretarul de stat american Rex Tillerson, in articolul sau pentru ziarul The New York Times. „Nu avem iluzii…

- Din cauza ingrijorarii provocate de extinderea influentei Rusiei, Congresul SUA a solicitat sefului Pentagonului, James Mattis, sa pregateasca o analiza privind cooperarea militara a fiecarui stat din Balcanii de Vest cu Rusia. Mattis trebuie sa prezinte raportul Comisiilor de aparare si de politica…

- Inaintea discursului de luni al presedintelui Trump pe tema securitatii nationale, oficialii dadusera de inteles ca el va adopta un nou ton dur la adresa Chinei. Nu prea s-a intamplat asa ceva. Intr-un discurs care a fost urmarit cu mare atentie, Trump a calificat China si Rusia drept "puteri rivale",…

- Nu va aruncati la pamant pentru a mima ca ati fost doborati. Nu va opriti pentru a ridica pe cineva. Avertizati-i pe ceilalti ca se intampla ceva, dar fara sa va opriti pentru a-i convinge. Dar mai ales, fugiti de la scena atacului, iar daca nu este posibil, ascundeti-va pentru a nu fi vazuti. Acestea…

- In cadrul reuniunii trilaterale intre cancelarul german Angela Merkel, premierul bulgar, Boiko Borisov, si premierul grec Alexis Tsipras, la Bruxelles, Borisov a respins suspiciunile germane ca granita bulgara este traversata masiv de imigranti ilegali. In ultima perioada, Germania inregistreaza din…

- Presedintele Consiliului European Donald Tusk a avertizat joi, la sosirea sa la summitul european de la Bruxelles, ca viitoarea faza a negocierilor Brexitului va fi ”un adevarat test” al unitatii Uniunii Europene, relateaza AFP conform News.ro . ”Nu ma indoiesc un moment ca adevaratul test al unitatii…

- Prima vizita a unui sef al executivului israelian in mai bine de 20 de ani la Bruxelles nu a schimbat pozitia europeana. Mogherini insista asupra faptului ca Ierusalimul este capitala Israelului si a Palestinei, potrivit Rador.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau rus Vladimir Putin au avertizat, intr-o conferinta de presa comuna, ca recunoasterea de catre Statele Unite a Ierusalimului drept capitala Israelului risca sa sporeasca tensiunile in Orientul Mijlociu, relateaza AFP, conform news.ro.”Rusia…

- SUA a avertizat Rusia ca va incepe sa dezvolte noi rachete nucleare daca Moscova nu se va conforma in continuare tratatului de control al armamentelor pe care este acuzata ca il incalca. Oficialitati americane au spus ca Donald Trump vrea sa ramana in cadrul tratatului fortelor nucleare cu raza medie…

- Rusia ''nu-i va împiedica'' pe sportivii sai care vor sa participe la JO 2018 sub steagul olimpic, a anunțat miercuri președintele rus Vladimir Putin dupa decizia Comitetului Internațional Olimpic (CIO) de suspendare a Rusiei.

- Președintele Comitetului Național Olimpic și Sportiv a comentat decizia forului executiv al CIO de a suspenda Rusia de la Jocurile Olimpice de iarna din 2018 Președintele Comitetului Național Olimpic și Sportiv (CNO), Nicolae Juravschi, a declarat intr-un comentariu pentru Sputnik ca Jocurile Olimpice…

- Bulgaria a irosit deja circa 2 miliarde de leva pentru edificarea guvernarii electronice si, cu toate acestea, nu a inaintat foarte mult. Estonia, care este lider european in ceea ce priveste guvernarea electronica, a ajuns la succesul sau cu fonduri de 20 de ori mai putine, cu modesta suma de 25 de…

- Estonia a primit pana in prezent peste 10 tancuri din Olanda, iar Lituania asteapta apropiata livrare a doua transportoare blindate din Germania, in contextul in care statele baltice, membre ale NATO si Uniunii Europene, iau masuri pentru a-si intari apararea in fata Rusiei, relateaza luni dpa. Estonia,…

- Dupa ce SUA au acuzat Rusia de hartuirea unui avion al sau intr-un mod "nesigur", peste Marea Neagra, un general rus decorat a ripostat, spunand ca pilotii americani nu au ce cauta sa zboare peste aceste ape europene, pentru inceput, scrie Newsweek , citat de Rador"Americanii nu au ce cauta in Marea…

- Luni au plecat primele doua trenuri incarcate cu marfa spre China. Una din garnituri va ajunge in aceasta tara din Orientul Indepartat prin Ucraina, Rusia si Kazahstan, iar containerele celuilalt tren vor fi transportate mai departe cu vaporul, din portul Pireu, potrivit Rador care citeaza agentia maghiara…

- O analiza a formelor vechi ale ciumei ar urma sa permita o mai buna intelegere a evolutiei sale in timp si o stabilire a modului in care infectia a devenit mai virulenta. Cercetatorii au analizat peste 500 de dinti si oseminte gasite in Germania, Rusia, Ungaria, Croatia, Lituania, Estonia si Letonia…

- Specimene din aceasta bacterie au fost gasite pe dinți și oseminte umane datand din aceasta perioada, au explicat cercetatorii care au realizat secvențierea genomului bacteriei care provoaca infecția. O analiza a formelor vechi ale ciumei ar urma sa permita o mai buna ințelegere a evoluției…

- Rusia s-a opus, joi, in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, rezolutiei inaintate de SUA privind extinderea anchetei internationale cu privire la atacurile cu arme chimice din Siria, folosindu-se de dreptul sau de veto. ...