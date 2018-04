Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump a anuntat, marti seara, ca intentioneaza sa trimita militari americani la frontiera dintre Statele Unite si Mexic, inainte de construirea zidului, pentru a impiedica trecerea imigrantilor, scrie mediafax.ro.

- Un palestinian a fost ucis marti de focuri de arma ale soldatilor israelieni la granita dintre Fasia Gaza si Israel, unde alti 17 si-au pierdut viata cu incepere de vineri, a informat ministerul sanatatii din enclava, citat de AFP. Victima, Ahmed Arafa, 25 de ani, a fost ucisa in cursul unor altercatii…

- Ministerul palestinian de Externe a denuntat marti uciderea de catre fortele israeliene a unor protestatari palestinieni nevinovati in zona de granita dintre Israel si Fasia Gaza, spunand ca este vorba de ''un masacru'', relateaza agentia Xinhua. Confruntari violente au izbucnit vineri intre protestatari…

- Armata israeliana nu va renunta la abordarea dura fata de protestele violente din Fasia Gaza, organizate de miscarea islamista Hamas, avertizeaza ministrul israelian al Apararii, Avigdor Lieberman, citat de site-ul agentiei Associated Press.

- Organizatia pentru apararea drepturilor omului Human Rights Watch (HRW) a acuzat marti Israelul ca a folosit o forta "ilegala" excesiva pentru a contracara saptamana trecuta protestele palestiniene in masa, deschizand focul si ucigand 18 oameni, informeaza agentia de presa dpa. HRW a dat publicitatii…

- Inca un palestinian a decedat dupa ce a fost ranit vineri de tiruri ale soldatilor israelieni in apropiere de frontiera, ridicand la 17 numarul de palestinieni ucisi in aceste manifestatii de la granita Fasiei Gaza, a anuntat luni Ministerul Sanatatii din Gaza, citat de AFP. Faris al-Raqib, in varsta…

- Statele Unite au blocat sambata un proiect de declaratie a Consiliului de Securitate al ONU care indemna la retinere in Fasia Gaza, in timp ce ministrul israelian al Apararii Avigdor Liberman s-a opus unei anchete internationale asupra uciderii a 16 manifestanti palestinieni in cursul „Marelui Mars…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a felicitat sambata armata pentru ca "a aparat granitele tarii" in cursul unei manifestatii desfasurate cu o zi inainte in Fasia Gaza unde 16 palestinieni au fost ucisi in apropierea barierei frontaliere, relateaza AFP."Bravo soldatilor nostri!", a…

- Statele Unite au blocat adoptarea unei declaratii a Consiliului de Securitate ONU in care se facea un apel la calm si se cerea demararea unei anchete privind incidentele violente din timpul protestelor din Fasia Gaza, in urma carora 16 protestatari au fost ucisi de fortele de securitate israeliene.

- Administratia Prezidentiala din Turcia a criticat, vineri, actiunile violente ale Armatei israeliene asupra civililor palestinieni, soldate cu 15 morti si peste o mie de raniti, relateaza site-ul agentiei Anadolu. Reactia Turciei are loc în contextul în care…

- Zeci de mii palestinieni - mai ales femei si copii - s-au adunat de-a lungul barierei de la frontiera, care desparte Fasia Gaza de Israel, in cadrul "marelui mars al intoarcerii". Acest mars de protest urmeaza sa dureze sase saptamani si cere "dreptul la intoarcere" al refugiatilor palestinieni si denunta…

- Turcia a denuntat 'folosirea disproportionata' a fortei de catre Israel in Fasia Gaza, unde cel putin 12 palestinieni au fost ucisi vineri de tiruri ale armatei israeliene, informeaza AFP. 'Condamnam in mod viguros folosirea disproportionata a fortei de catre Israel impotriva manifestantilor…

- Conflictul din Fașia Gaza a escaladat din nou. Cinci palestinieni au fost uciși și 170 raniți in Fașia Gaza de catre armata israeliana care a intervenit cu armament real și tunuria ucis, vineri, cinci protestatari palestiniei și a ranit alți 170, citeaza Agerpres AFP. In timpul unor ciocnirilor dintre…

- Mii de palestinieni s-au luptat cu armata israeliana la granița Fașiei Gaza, la inceputul unui protest planificat sa dureze zeco de zile. Ministerul palestinian al Sanatații a precizat ca cel puțin cinci oameni au murit, iar 350 au fost raniți dupa ce militarii israelieni au deschis…

- Omar Samour, un fermier palestinian in varsta de 27 de ani, a fost ucis in orasul Khan Younis, au anuntat autoritatile locale. Localnicii sustin ca acesta culegea patrunjel pentru a-l vinde, in momentul in care un proiectil de tanc a aterizat pe camp. Hamas, gruparea militanta care domina…

- Un fermier palestinian a fost ucis si o alta persoana a fost ranita in urma unui bombardament de artilerie al israelienilor, conform oficialilor palestinieni si rezidentilor, informeaza BBC. Bombardamentul a avut loc vineri dimineata, in apropierea orasului Khan Yunis, in sudul Fasiei Gaza, conform…

- Jertfa soldatilor romani nu poate fi uitata! Acum 100 de ani, prin curajul si determinarea de care au dat dovada, reuseau sa elibereze Basarabia de trupele bolsevice. Soldatii rusi, aflati in retragere de pe front, din cauza Revolutiei Bolsevice, aruncau in aer depozite, jefuiau si violau.

- Armata israeliana a recunoscut, miercuri, ca a atacat și a distrus, in urma cu peste 10 ani, un presupus reactor nuclear al Siriei, in timpul unei operațiuni aeriene-fulger. Deși nu exista nicio indoiala, de mult timp, ca Israelulul se afla in spatele raidului din teriotriul sirian, in noaptea de 5…

- Armata romana este considerata de specialisti cea mai buna forta militara a lumii antice. A impresionat prin eficienta si disciplina, fiind instrumentul cu ajutorul caruia a luat nastere cel mai intins si puternic imperiu al lumii antice. Tot specialistii spun ca secretul eficientei acestei armate se…

- Un cetatean francez care lucreaza la consulatul Frantei in Ierusalim a fost adus in fata unui tribunal in Israel fiind suspectat ca a furnizat ilegal arme palestinienilor, scrie The Guardian. Shin Bet, agentia de securitate interna a Israelului, l-a identificat pe suspectul in varsta de 23 de ani…

- Suspectul, pe nume Romain Franck, a fost arestat in cadrul unei anchete asupra a ceea ce serviciul de securitate interna israelian Shin Bet a descris ca fiind o o retea palestiniana care face contrabanda cu arme dinspre Fasia Gaza catre Cisiordania. Arestat in urma cu cateva saptamani, cetateanul…

- SUA confirma mutarea ambasadei in Ierusalim in mai / Liderii palestinieni denunta un act ilegalAmbasada SUA va fi mutata din orasul Tel Aviv in Ierusalim in luna mai, cu ocazia implinirii a 70 de ani de la infiintarea statului Israel, au afirmat ieri oficiali din cadrul Administratiei Donald…

- Statele Unite ale Americii intentioneaza sa-si deschida ambasada la Ierusalim in luna mai, pentru a coincide cu implinirea a 70 de ani de la fondarea statului Israel, a declarat vineri pentru Reuters un...

- Decesul unui palestinian detinut de armata israeliana a fost provocat probabil de inhalarea gazelor lacrimogene, a declarat vineri armata israeliana intr-un raport initial privind incidentul, informeaza dpa. Dupa moartea lui Yasin Saradeeh joi, oficiali palestinieni au sustinut ca el a fost batut…

- Ministrul de finante israelian, Moshe Kahlon, s-a intalnit luni la Ramallah, in Cisiordania, cu premierul palestinian, Rami Hamdallah, informeaza Xinhua. Ministrul a fost insotit de adjunctul sau, Itzik Cohen, si de coordonatorul pentru activitatile guvernului Israelului in teritoriile palestiniene,…

- Inainte de aceasta, ostilitati au avut loc pe parcursul intregului sfarsit de saptamana. Fortele terestre israeliene au ucis doi tineri palestinieni in timpul unui schimb de focuri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, iar aviatia a lovit 18 instalatii ale Hamas in doua valuri de atacuri, potrivit…

- Nici loviturile aeriene de luni, nici tirul de racheta de duminica seara nu au facut victime. Inainte de aceasta, ostilitati au avut loc pe parcursul intregului sfarsit de saptamana. Fortele terestre israeliene au ucis doi tineri palestinieni in timpul unui schimb de focuri la frontiera…

- Mesaj inedit al premierului israelian Benjamin Netanyahu la adresa Iranului, de la tribuna conferintei de securitate de la Munchen. Liderul de la Ierusalim a acuzat Iranul ca a incalcat spatiul aerian al Israelului cu o drona. Iar drept dovada a adus chiar o bucata din aparatul de zbor, pe care armata…

- Turcia a propus Statelor Unite ca trupele kurde YPG sa se retraga la est de raul Eufrat si trupele turce si americane sa actioneze impreuna in zona Manbij din Siria, conform unui oficial turc, scrie Reuters, potrivit news.ro.Oficialul, care nu a dorit sa fie identificat deoarece informatia…

- Cele mai mari sase agentii de inteligenta din Statele Unite le recomanda americanilor sa evite folosirea unor dispozitive comercializate de producatorii chinezii. Modelele cu probleme ar fi, potrivit șefilor acestor agenții, ZTE si Huawei. In cadrul unei intalnirii a Comisiei de Informatii din Senatul…

- Statele Unite cer din nou aliatilor sa mareasca bugetul militar. Jim Mattis, secretarul american al Apararii, participa la Bruxelles la reuniunea ministrilor apararii din NATO, unde reia ideea cresterii bugetelor militare.

- Armata chineza urmeaza o strategie inspirata din idei lansate acum 2.500 de ani si intentioneaza sa o aplice in caz de razboi cu Statele Unite, scrie The National Interest, citand o serie de studii facute de Rand Corporation.

- 12 baze militare siriene si iraniene au fost atacate, in aceasta dimineata, de armata israeliana, potrivit The Times of Israel. Atacul a fost, confoem descrierii facute de presa israeliana, unul „la scara larga”, survenit ca urmare a unui schimb de tiruri dupa ce o drona iraniana s-a infiltrat in spatiul…

- Descoperire macabra in padurea din sectorul Ciocana. Un politist a fost gasit impuscat in cap. Langa cadavrul barbatului a fost gasita o geanta cu lucruri personale si un pistol, detinut legal.

- Ministrul de Externe al Romaniei a anunțat in exclusivitate la DC News ca decizia de a muta ambasada Romaniei la Ierusalim se va face dupa consultari cu Statele Unite ale Americii. Administrația Trump a dat curs Congresului din 1995 și a decis ca incepand de anul viitor ambasada SUA in Israel…

- Un palestinian a fost impuscat mortal sambata in confruntari cu armata israeliana in cursul unui raid in Cisiordania ocupata, a indicat ministerul palestinian al Sanatatii, transmite AFP. Potrivit aceluiasi minister, citat de Xinhua, tanarul palestinian a murit la spital in urma ranilor,…

- Armata rusa planuieste sa antrenze preotii Bisericii Ortodoxe sa conduca vehicule militare si sa opereze echipamentele de comunicare militara pentru a-i pregati in cazul unor situatii de urgenta, informeaza The Moscow Times, care citeaza TASS.Aproximativ 30 de preoti incorporati in trupele…

- Armata israeliana a atacat vineri dimineata pozitii militare ale miscarii Hamas, in nordul teritoriului palestinian Fasia Gaza, ripostand la tiruri cu rachete care au vizat teritoriul Israelului, informeaza site-ul Ynetnews.com.

- Aviatia israeliana a bombardat in timpul noptii o pozitie a miscarii islamiste Hamas in Fasia Gaza dupa lansarea unei rachete din enclava palestiniana, a anuntat vineri armata israeliana intr-un comunicat, informeaza AFP. "Ca raspuns la tirul de racheta spre sudul Israelului, aviatia a…

- O educatoare, angajata a unei gradinițe din centrul capitalei, a fost înjunghiata de soț! Femeia, în vârsta de 38 de ani, a fost înjunghiata de barbat în zona toracelui, având doua plagi. Nu se știe, deocamdata, daca atunci când a avut loc tragedia erau de…

- Angie Cobuț, cunoscuta dupa ce a participat la show-ul culinar „Chefi la cuțite”, a cazut victima hoților, care i-au clonat cardul. Angie Cobuț s-a facut remarcata la emisiunea „Chefi la cuțite” , acolo unde l-a cerut in casatorie pe chef Catalin Scarlatescu . Angie Cobuț se afla in Thailanda și a marturisit…

- Decizia controversata a presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului a determinat o crestere puternica a sprijinului palestinienilor pentru lupta armata, releva un sondaj facut public joi, potrivit AFP. Procentul palestinienilor care se declara favorabili…

- Vicepresedintele american Mike Pence a dat luni asigurari, in fata parlamentului israelian, ca ambasada SUA la Ierusalim se va deschide pana la finalul lui 2019, in urma deciziei presedintelui Donald Trump de a recunoaste Orasul Sfant drept capitala a Israelului, transmit AFP si DPA. Statele…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au facut apel la aliatul lor Turcia „sa dea dovada de retinere'' in Siria, unde au intrat duminica militari turci, relateaza AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- Intr-un interviu acordat in exclusivitate agentiei Reuters, Trump a raspuns cererii de a comenta o declaratie a lui Netanyahu citata de presa israeliana: "Evaluarea mea solida este ca va merge mult mai repede decat credeti - in cel mult un an de acum". Trump a raspuns: "Pana la sfarsitul anului?…

- Tanchiștii armatei Ucrainei au dat examene in Donbass. Soldatii si-au demonstrat abilitatile de a depista si distruge tinte ale inamicilor. Superiorii lor spun ca militarii cunosc bine tacticile de lupta, caci au acumulat experiența in confruntarile din Donbass.

- Armata israeliana a bombardat o "infrastructura terorista" din Fasia Gaza. Israelul "a vizat o infrastructura terorista, cu avioane de lupta, in regiunea Rafah, in apropierea frontierei intre Fasia Gaza si Egipt", precizeaza comunicatul armatei."Organizatia terorista Hamas este responsabila…

- Statele Unite au desfasurat trei bombardiere invizibile B-2 Spirit în Insula Guam, unde mai sunt stationate si bombardiere supersonice de tipul B-1B Lancer, a anuntat, joi, Armata SUA, relateaza site-ul agentiei Yonhap, citat de Mediafax.

- Pretul barilului de petrol a atins, joi, cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani si jumatate din cauza tulburarilor sociale din Iran, dar si din cauza valului de frig polar din Statele Unite din ultimele zile. Investitorii se tem ca autoritatile de la Teheran nu isi vor putea onora contractele…