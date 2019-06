Stiri pe aceeasi tema

- Exercițiul Saber Guardian a marcat o victorie spectacuoasa pe campul (agricol) de lupta Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les , a declarat in direct la Romania TV ca proprietarii terenurilor cu purumb din Fetesti, carora tancurile americane le-au distrus campurile vor fi despagubiti. ''S-a format…

