- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis o riposta &"severa&" dupa ce doi soldati ucraineni au fost ucisi si alti opt raniti în noaptea de joi spre vineri în estul separatist al Ucrainei.

- Trei soldati ucraineni au fost ucisi in estul tarii in confruntari cu separatistii prorusi, cele mai sangeroase de la investirea noului presedinte Volodimir Zelenski, a anuntat miercuri armata, cu cateva or...

- Volodimir Zelenski, un actor de seriale televizate care nu are vreo experienta politica, a obtinut o victorie zdrobitoare in alegerile prezidentiale ucrainene, luna trecuta, si a fost investit in functie luni. El a anuntat ca prioritatea sa va fi o incetare a focului in estul tarii, unde continua confruntari…

- Aprobata in luna aprilie, dupa mai bine de sase luni de dezbateri si amendamente, noua lege a suscitat critici din partea populatiei rusofone a Ucrainei, in special in centrul si estul tarii.Legea cu privire la 'utilizarea limbii ucrainene ca limba de stat' stabileste ca limba ucraineana…

- Președintele rus Vladimir Putin a spus sambata ca vrea sa știe poziția președintelui ucrainean ales, Volodimir Zelenski pe tema conflictului din estul Ucrainei, pentru ca oamenii sunt obosiți de conflict și așteapta o ințelegere de la noul lider de la Kiev, relateaza Reuters.