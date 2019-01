Stiri pe aceeasi tema

- Nestle Romania arata ca a luat decizia de a inchide fabrica din Timișoara „dupa analize amanunțite și dupa implementarea tuturor alternativelor”. 388 de angajați vor ramane fara un loc de munca, transmite Medifax. Decizia vine in ciuda faptului ca fabrica a avut anul trecut un profit de aproape 100…

- Pana in prezent au fost numarati peste 1.800 de morti pe sosele care se aflau in masini in momentul decestului si peste 500 de pietoni. Peste 2300 de oameni si-au pierdut viata in Romania datorita lipsei infrastructurii cauzate de coruptia de la cel mai inalt nivel.…

- "Traim in aceste zile un moment unic in istoria tarii noastre. Romania implineste 100 de ani. Este un veac de unitate, de implinire a celui mai maret vis al natiunii noastre. Este cea mai mare sarbatoare a Romaniei. Peste trei zile vom sarbatori Marea Unire", a declarat Liviu Dragnea. Acesta…

- ''Ca oameni politici avem datoria sa ne comportam ca adevarați romani. Suntem oameni politici, ne aflam intr-o competiție interna permanenta. Este firesc pentru ca așa funcționeaza democrația. Ne criticam, ne atacam, iar din pacate uneori mergem prea departe. In ceea ce privește Romania, in…

- Masinaria este fabricata in Coreea de Sud si este detinuta din 2015 de specialistii de la Institutul de Cercetare si Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole „Horting” din Bucuresti. Tot mai multi cultivatori de legume din Romania s-au orientat catre rasadurile altoite…

- Viitorul s-a impus in deplasarea de la FC Voluntari, scor 2-1. Gica Hagi confirma ca selecționerul Cosmin Contra le-a transmis jucatorilor ca Romania are nevoie o victorie la cel puțin doua goluri in Muntenegru. ...despre meciul de astazi: "Am marcat și un gol valabil astazi, dar asta e. In repriza…

- Liga I, etapa a 15-a: Dinamo – FCSB (duminica, ora 21.00, Digi, Telekom, Look). Toate detaliile despre Derby de Romania. Primaria Capitalei a anunțat ce se va intampla cu gazonul de pe Arena Naționala, inaintea derby-ului Dinamo – FCSB S-au pus in vanzare biletele la Dinamo – FCSB, de pe 11 noiembrie.…

- Președintele Klaus Iohannis va susține maine, de la tribuna Parlamentului European de la Strasbourg, cel mai important discurs politic de reprezentare europeana și externa a Romaniei, urmand sa prezinte viziunea tarii noastre privind viitorul Europei. ​ „Este un moment foarte important pentru…