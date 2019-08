Stiri pe aceeasi tema

- O aeronava NATO F-18 „a încercat sa se apropie de avionul ministrului rus al apararii Serghei Șoigu, deasupra apelor internaționale ale marii Baltice”, dar a fost respinsa de avioane de vânatoare Suhoi-27, afirma corespondentul TASS aflat în avionul ministrului rus.Aeronava…

- Primele componente din echipamentul de rachete rusesti S-400 au fost livrate vineri, la baza aeriana Murted, de langa Ankara, anunta ministerul turc al Apararii. Achizitia intareste relatia dintre presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan si presedintele Rusiei, Vladimir Putin, insa starneste ingrijorarea…

- Primele componente din echipamentul de rachete rusesti S-400 au fost livrate vineri, la baza aeriana Murted, de langa Ankara, anunta ministerul turc al Apararii. Achizitia intareste relatia dintre presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan si presedintele Rusiei, Vladimir Putin, insa starneste ingrijorarea…

- Teheranul a cerut Londrei 'eliberarea imediata' a petrolierului iranian interceptat joi in largul Gibraltarului, denuntand un act de 'piraterie', transmite AFP, citand un comunicat oficial emis vineri potrivit Agerpres. Teheranul l-a convocat joi seara pe ambasadorul britanic Rob Macaire, prilej…

- "In conformitate cu ordinul dat de comandantul suprem al fortelor armatei Federatiei Rusa, luni, a inceput o inspectie inopinata a trupelor si tehnicii militare din Districtul militar Centru", a anuntat ministrul apararii Serghei Soigu in cadrul unei reuniuni cu conducerea armatei ruse, precizand…

- Un avion multirol rus Suhoi Su-35 a efectuat manevre periculoase in apropierea unei aeronave americane de supraveghere maritima P-8A Poseidon in cursul unui incident petrecut marți deasupra Marii Mediterane, susțin autoritațile SUA, dar Moscova neaga acuzațiile, informeaza site-ul The Moscow Times,…

- Avioanele rusesti supranumite „Judecata de apoi“, Iliusin Il-80 si Iliusin Il-82, sunt in curs de modernizare, a declarat viceministrul rus al Apararii. Aceste aparate sunt destinate a fi aeronave de comanda strategica in timpul unui razboi nuclear.

- Marea Britanie a interceptat trei avioane militare rusești deasupra Marii Baltice, acesta fiind cel de-al doilea incident de acest fel din ultimele zile, a anunțat joi Ministerul britanic al Apararii, potrivit site-ului agenției Reuters potrivit mediafax. Aeronavele britanice Typhoon au fost…