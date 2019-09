Softul pentru alegerile din USR a dat din nou eroare „Acum incercam sa lamurim, sa instituționalizam o renumarare a voturilor. Ștefania Petre este o victima colaterala a acestei erori. La prima numaratoare era in Biroul Național, iar la urmatoarea, intra colegul Andrei Corbu", a declarat Ionuț Moșteanu, marți, potrivit Hotnews.ro. El a explicat ca a existat o eroare de soft, deoarece nu au fost toate buletinele electronice scanate corect, inversandu-se niște numere, iar la numaratoarea buletinelor in format fizic, membri ai USR au sesizat greșeala. „A fost vot pe liste deschise, preferențial, cateva buletine cu multe liste, multe… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

