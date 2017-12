Softbank cumpără 15 din acțiunile Uber Softbank, unul dintre cei mai mari investitori in tehnologie, a parafat cu Uber o intelegere despre care se vorbeste de mult timp si va cumpara cel putin 15% din actiunile companiei, scrie Wall Street Journal. Tranzactia arata ca Uber este evaluata la 48 miliarde dolari, cu 30% sub evaluarea din iunie 2016, mai scrie WSJ. Softbank este o forta pe piata media si telecom, avand o valoare de piata de 68 miliarde dolari. In 2016 japonezii au cumparat cu 32 miliarde dolari creatorul britanic de procesoare ARM.



