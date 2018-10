Stiri pe aceeasi tema

- Marele „comando” de lupta impotriva ambroziei va intra serios in acțiune abia anul viitor. De vina, potrivit primarului Nicolae Robu, ar fi birocrația, care nu a permis edililor sa intervina așa cum și-ar fi dorit. Dar in 2019 va fi mult mai bine. The post Birocrația sufoca lupta anti-ambrozie. Primarul…

- O buruiana aparent inofensiva este un adevarat pericol pentru sanatate. Ambrozia, caci despre ea este vorba, sau iarba de paragina, cum este cunoscuta in denumirea populara, este o planta care se gasește la tot pasul. Cel mai grav este faptul ...

- Cei care au fost subiectul sau martorii unor cazuri de corupție sunt indemnați sa depuna un denunț la autoritatea responsabila, in cazul Republicii Moldova fiind vorba de Centrul Național Anticorupție (CNA), și nu pe rețelele de socializare sau alte platforme online. Cu o astfel de reacție a venit directorul…

- Boeing lucreaza la o noua versiune a avionului de lupta F-15 Eagle, in timp de US Air Force isi defineste mixul de avioane de generatia a patra si a cincea, a relatat DefenceOne, citata de Business Insider preluata de news.roCunoscut sub numele F-15X, avionul de lupta ar urma sa fie echipat…

- Steve Kerr ramane la Golden State Warriors. Tehnicianul și-a prelungit contractul cu campioana ligii nord-americane de baschet. Golden State Warriors, campioana en titre a ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), a ajuns la un acord cu antrenorul Steve Kerr pentru prelungirea contractului,…

- Campioana CFR Cluj și U Craiova, deținatoarea Cupei Romaniei, se intalnesc in aceasta seara in Supercupa Romaniei, primul meci oficial al sezonului. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport și Pro TV. LIVE de la 20:30 » CFR Cluj - U CraiovaClick AICI…

- Prezent joi la sediul DNA, la ceremonia in cadrul careia noua sefa si-a preluat mandatul interimar in fruntea Directiei Nationale Anticoruptie, Augustin Lazat a anuntat faptul ca Anca Jurma a fost delegata pe o perioada de 6 luni. “In Romania, lupta anticoruptie va continua cu fermitate”, a asigurat…

- YouTube și-a luat, la inceputul saptamanii, angajamentul sa cheltuie 25 milioane de dolari pentru a lupta cu știrile false pe platforma sa. Masura este parte a inițiativei Google News cu un buget de 300 milioane de dolari, proiect lansat in martie.