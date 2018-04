Sofiaman deschide al patrulea magazin din Bucuresti, in urma unei investitii de 60.000 de euro

Stiri pe aceeasi tema

- OVS, retailer de imbracaminte din Italia, a deschis primul magazin din Romania, in centrul comercial Ploiesti Shopping City sub brandul OVS Kids. 0 0 0 0 0 0

- Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 29 martie 2018 I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de parteneriat privind relatiile si cooperarea intre Uniunea Europeana si statele membre ale acesteia, pe de o…

- Exista o disputa intre primarul Timișoarei Nicolae Robu (PNL) și președintele Consiliului Județean Timiș Calin Dobra (PSD) vizavi de locul unde se va construi viitoarea sala polivalenta de 16.000 de locuri. Daca Robu iși dorește ca aceasta sa fie facuta pe teritoriul Timișoarei, unde a pus…

- JYSK Romania, retailerul de mobila, decorațiuni și textile pentru casa, inaugureaza cel de-al 56-lea magazin din țara in Giurgiu. Cu o suprafața totala de 1220 mp, magazinul JYSK Giurgiu va fi inaugurat joi, 29 martie, in strada București nr. 56A, Giurgiu, incepand cu ora 08.00. In ziua inaugurarii,…

- Primul magazin Ikea din afara Bucurestiului va fi realizat la iesire din Timisoara, in comuna Dumbravita, iar lucrarile ar putea fi finalizate in cel mult trei ani. Primarul comunei Dumbravita, Victor Malac, a declarat, luni, corespondentului MEDIAFAX, ca recent, institutia pe care o conduce a eliberat…

- Angela Merkel a inceput cel de al patrulea mandat in calitate de cancelar al Germaniei, dupa ce a obtinut, pe 14 martie, votul de investitura in Parlamentul de la Berlin. Negocierile cu partenerii de coalitie, Partidul Social-Democrat German, au fost extrem de lungi si de dificile. Structura cabinetului…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit, miercuri, la Palatul Victoria, pe ambasadorul statului Qatar la Bucuresti, Abdullah Nasser Abdullah Alhumaidi, pe agenda intalnirii inscriindu-se intarirea cooperarii bilaterale, precum si potentiale investitii in energie, agricultura, transporturi, infrastructura…

- Doua persoane au murit iar alte trei au fost ranite dupa ce a fost detonata accidental o grenada intr-un magazin din Chisinua, scrie Deschide.md. Incidentul ar fi avut loc in urma unei certe banale care s-a iscat intre cumparatori si vanzatoare.

- PNL nu va susține, in plenul CJ Timiș, o sala polivalenta in Giroc, chiar și in eventualitatea in care Compania Naționala de Investiții iși va asuma cu documente o astfel de investiție. Șeful liberalilor timișeni spune ca ar fi contra Timișoarei și nu poate gira o acțiune „politicianista”.

- Antreprenorii in devenire sau la inceput de drum in a-și inființa propriul business sunt invitați sa aplice la prima ediție a Aspire Bootcamp, care va avea loc intre 12-15 Aprilie 2018, in București.

- Inca un proiect de succes a fost semnat joi, 8 martie 2018, de catre primarul comunei Pianu, cu Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice, București, privind ”Modernizarea strazilor Pinilor, Gaurii, Valea de Sebeș, Cotirhau, Ulița, La Canton și Tecanel din Pianu de Sus”. Valoarea totala…

- Reteaua clinicilor dentare Victoria, prezenta cu unitati in Pitesti, Ramnicu Valcea si Bucuresti, a inregistrat anul trecut cifra de afaceri de 1,5 milioane de euro, cu 20% peste nivelul din 2016, planurile companiei incluzand continuarea extinderii, cu o noua clinica la Slatina.

- Globalworth, cel mai mare proprietar de spatii de birouri din Romania, a anuntat de curand ca a achizitionat pentru 16 milioane de euro doua terenuri in apropierea proiectelor sale Globalworth Plaza si Green Court Bucharest. Compania intentioneaza sa dezvolte aici doua proiecte de birouri, in suprafata…

- CSM Bucuresti, Dunarea Braila si CSM Roman sunt cele trei echipe calificate in turneul Final 4 al Cupei Romaniei la handbal feminin pana la aceasta ora. Surprinzator, campioana Romaniei este echipa care a avut cele mai multe probleme in ”sferturi”, fiind serios pusa la incercare de HC Zalau.…

- Documentul constata "anularea imprumutului in valoare de 465 milioane euro, acordat Romaniei de catre Banca Europeana de Investiții (BEI) pentru finanțarea Proiectului de modernizare a metroului din București – etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon, tronsonul Universitate-Pantelimon,…

- Anda si Dragos Corbu sunt doi tineri din Bucuresti care, au lansat un magazin online dupa nasterea primului copil. Dorinta de-a gasi cele mai bune lucruri pentru siguranta copilului lor si experienta pe care au avut-o in identificarea acestora i-a determinat pe sotii Corbu sa gaseasca solutii pe care…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii „Stadion Steaua” si Stadionul National de Rugby „Arcul de Triumf”, realizate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), prin Compania Nationala de Investitii (CNI). Acest…

- Guvernul va adopta, miercuri, in sedinta de miercuri un proiect de hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii privind Stadionul ‘Steaua’ si Stadionul National de Rugby ‘Arcul de Triumf’ . Anunțul a fost facut in ședința de Guvern de catre premierul Viorica…

- Unul dintre cei mai importanti comercianti europeni din domeniul mobilierului si a accesoriilor pentru casa deschide, joi, la Timisoara, primul magazin din Romania. 64 de angajati vor fi la dispozitia clientilor pentru a le oferi cele mai bune sfaturi in domeniul dotarii casei cu cele necesare.

- In timp ce șefii administrației locale iși arunca vorbe grele pe tema vechiului stadion, iar președintele CJ e aproape sigur ca nu vor veni bani de la București pentru construirea unei noi arene, Compania Naționala de Investiții se apuca de facut stadion la...Slatina! Orașul din Oltenia nu are echipa…

- Perla Bucegi, una dintre cele mai mari companii hoteliere de pe Valea Prahovei, ce opereaza mai multe unitati de cazare, controlata de antreprenorul local Virgil Harabagiu, a finalizat anul 2017 cu afaceri mai mari cu 30%, iar pentru acest an targeteaza un avans cu 25%. „Am avut afaceri mai mari anul…

- Stadionul incepe sa … „pice”. Zone din unele tribune destinate spectatorilor au fost interzise și imprejmuite cu banda de avertizare, pentru a nu se intampla vreun accident. Recent, liderul CJ Timiș a declarat ca pe stadion nu se vor mai disputa meciuri, cel mai probabil incepand din…

- Conducta de gaze naturale dintre Romania, Bulgaria, Ungaria și Austria Guvernul saluta relația de parteneriat intre BERD și Transgaz, companie valoroasa a industriei de gaze din Romania. Semnarea acordului de finanțare a gazoductului BRUA este un semnal de incredere transmis investitorilor in legatura…

- Fostul ministru Florian Bodog iese la atac, dupa ce comisarul european Corina Cretu a avertizat asupra intarzierilor si a riscului de dezangajare de fonduri de pana la 831 milioane de euro pana la finalul acestui an. Bodog sustine ca vina planeaza asupra angajatilor Bancii Europene de Investitii,…

- Primaria nu poate face plati in avans pentru gazul de care CET Arad are nevoie la productia energiei termice, insa poate plati in avans subventia pentru caldura. Exact asta au facut, luni, consilierii locali municipali, pentru ca situatia de criza de la CET sa ia sfarsit, iar aradenii sa scape de amenintarea…

- Un incendiu produs in București și soldat cu mari pagube materiale a fost stins in aceasta dimineața de echipele ISU. Cel putin 16 masini au fost avariate joi dimineata, in urma unei explozii urmate de un incendiu la un magazin de alimentatie publica aflat la parterul unui bloc de pe bulevardul Gheorghe…

- In ultimii ani afacerile furnizorului de servicii medicale private Sanador au crescut organic. Anul trecut veniturile companiei au crescut cu 22% fata de 2016, atingand o cifra de afaceri de 74 milioane euro. Totodata, compania reinvesteste profitul (2,8 mil. euro in 2017) pentru dezvoltarea unitatilor…

- In urma discuțiilor purtate cu ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, domnul Petre Daea la 01 decembrie 2017, deputatul de Alba Ioan Dirzu si presedintele PSD Zlatna Florin Nistor s-a aprobat un nou centru APIA la Zlatna. Noul centru al Agenției pentru Plați si Investiții in Agricultura de la…

- Va reamintim, locul viitoarei sali polivalente a Timișoarei a fost disputat multa vreme intre primarie și consiliul județean. Reprezentanții CJ Timiș au pus la dispoziție Companiei Naționale de Investiții (CNI) un teren de 10 hectare la Giroc, iar primaria a venit cu variante in Timișoara.…

- Reteaua de restaurante KFC anunta deschiderea unei noi locatii in Bucuresti, a carei investitie se ridica la suma de 1 milion de euro. Astfel, lantul ajunge la 70 de unitati pe plan national, in Bucuresti noul restaurant fiind cu numarul 28. Abordat intr-o maniera mai putin conventionala, restaurantul…

- Bursa de la Bucuresti a deschis sedinta de astazi pe plus, dupa pierderile din ultimele zile, indicele principal, BET, marcand un avans de 1,91% la ora 10.00. In acelasi timp, BET-Fi urca cu 1,93%, iar BET-NG cu 1,9%. Cea mai mare crestere in randul principalelor actiuni cotate era…

- EY Romania a deschis campania de recrutare de juniori, prin care va angaja peste 150 de studenti si absolventi din intreaga tara, care se vor alatura companiei in birourile EY din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara.

- Grupul Electrica a realizat in anul 2017 investitii in infrastructura de distributie in valoare totala de 727 milioane lei. Totodata, Operatorii de Distributie din cadrul Grupului Electrica si-au asumat pentru 2018 un plan record de investitii, in valoare de 900 milioane de lei, se arata intr-un comunicat…

- Danut Andrusca a precizat ca sunt trei autostrazi care se vor putea construi cu ajutorul finantarii provenite de la Fondul suveran de dezvoltare si investitii: Targu Mures - Iasi, Timisoara - Bucuresti si Iasi – Bucuresti. "Sunt trei autostrazi care se vor putea construi prin Fondul suveran de dezvoltare…

- Potrivit Instititului National pentru Fizica Pamantului, un cutremur cu magnitudinea de 2,7 grade sa produs duminica dimineata in zona seismica Vrancea, in judetul Buzau.Seismul s-a produs la ora 10:09:42, la o adancime de 124 de kilometri.Acesta este al patrulea seism produs…

- FashionUP, unul dintre cei mai mari retaileri online de fashion din Romania, face primii pasi in offline si lanseaza in decursul acestui an primul magazin fizic, ce va situat in cadrul unui centru comercial din Bucuresti si va necesita o investitie de 100.000 de euro, a declarat Alin Stanciu, fondatorul…

- Reprezentantii mediului de afaceri, ai ONG-urilor, de la Camerele de Comert si institutii de invatamant superior din cele patru judete ale Regiunii Vest s-au intalnit in premiera, la Palatul Administrativ din Timisoara, pentru a discuta in cadrul unei noi structuri, infiintata de curand de Ministerul…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, ca va ataca decizia Judecatoriei din Chisinau prin care a fost respinsa cererea sa de anulare decretului de retragere a cetateniei Republicii Moldova semnat de Igor Dodon. ”Voi ataca decizia Judecatoriei din Chisinau.…

- Judecatoria din Chisinau a respins, luni, cererea fostului presedinte al Romaniei Traian Basescu privind anularea decretului de retragere a cetateniei Republicii Moldova semnat de Igor Dodon, relateaza Unimedia si Deschide.md. Traian Basescu poate ataca decizia in termen de 30 de zile.…

- Lucrarile la bazinul olimpic de inot din Focsani, construit in Cartierul Sud, au fost finalizate, iar constructorul face zilele acestea mici retușuri, urmand ca in perioada urmatoare sa se treaca la realizarea recepției tehnice de finalizare a lucrarilor. Conform contractului incheiat intre compania…

- Anul acesta se anunta unul extrem de intens pentru conducerea Primariei Dumbraveni, care trebuie sa gestioneze mai multe proiecte de importanta majora pentru comuna. Daca o parte din fonduri vin prin programul PNDL, alte sume au fost atrase din fonduri europene.Marti, la Bucuresti, primarul Ioan ...

- British American Tobacco (BAT) a anuntat miercuri ca, din 2012, a investit peste 2,5 miliarde dolari la nivel global in cercetare si dezvoltare pe segmentul de produse de noua generatie in industria tutunului, cu potential de risc redus la fumatul traditional.La nivel global, peste 1.500 de…

- Declinul uneia dintre cele mai importante cladiri din patrimoniul constantean, al Romaniei si chiar al Europei este iminent. Compania Nationala de Investitii, care administreaza Cazinoul din Constanta, a anulat toate procedurile de licitatie organizate pana in acest moment. Asta inseamna ca intreg procesul…

- Finantare de peste 2 milioane de euro pentru consolidarea sectorului de apa din Romania Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, si directorul pentru Romania si Bulgaria al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Matteo Patrone, au semnat „Acordul de servicii pentru…

- Dupa ce inițial au vrut sa inaugureze noul magazin Penny Market inainte de Anul Nou, insa unele avize de la ISU le-au dat peste cap intențiile, cei de la Rewe Romania vor inaugura noua locație comerciala de la Turda in a doua jumatate a acestei luni. Read More...

- Radu Tudor este de parere ca țara noastra ar putea sa propuna japonezilor preluarea unor pachete de acțiuni la unele companii de stat. "Vestea vizitei in Romania a premierului Japoniei m-a surprins. O uriașa putere economica, Japonia reprezinta un actor important pe plan mondial, cultivat…

- Sa faci un cadou memorabil unui barbat este o adevarata provocare, iar conceptul de "Gift Concierge" vine ca un colac de salvare in cele mai dificile momente. Elena Miu a sesizat aceasta nevoie majora pe piata romaneasca si nu a stat cu mainile in san. De profesie economist, ea a creat o galerie…