Sofiaman, 17 milioane lei din vanzari de pijamele: Ne asteptam ca in urmatorii ani sa traversam o perioada de asa-zisa criza

- CHIȘINAU, 1 mart – Sputnik. Fiscul a acumulat peste 5.5 miliarde de lei la Bugetul public național în primele doua luni ale anului curent – creștere cu 473 milioane de lei fața de perioada similara a anului precedent. © Photo: Serviciul Fiscal de StatInformație importanta de la…

- Veniturile consolidate ale grupului Telekom Romania in trimestrul al patrulea din 2018 au fost de 242,2 milioane de euro, in scadere cu 9% fata de perioada similara a anului trecut, conform datelor publicate joi de OTE Group. "Veniturile din servicii fixe din segmentul retail au scăzut cu 15,7%,…

- Presedintele Colegiului de Arbitri Arad din cadrul Federatiei Romane de Automobilism Sportiv (FRAS), Egon Zimmermann, este in cautare de „sange proaspat”, pentru completarea lotului de arbitri. Iata comunicatul primit spre publicare: „Va place automobilismul sportiv? Daca da, alaturati-ne…

- Datele subliniaza soliditatea pietei fortei de munca, aceasta urmand sa sprijine in continuare cresterea bazata pe consum a celei mai mari economii europene, transmite DPA, preluata de Agerpres. In perioada octombrie - decembrie existau pe plan national 1,46 milioane de locuri de munca neocupate -…

- Ministerul Dezvoltarii a publicat deja anuntul privind licitatia pentru cele 13 tramvaie ale Resitei. Potrivit primarului Ioan Popa, „noi mergem acuma cam cu zece autobuze in traseu tot timpul, si trebuie sa avem si niste rezerve“, astfel ca, pe langa cele 13 garnituri de tramvaie, vom mai avea si…

- „Așteptam toate propunerile si observațiile potențialilor noștri beneficiari ai investițiilor in procesarea produselor din sectorul pomicol, pentru a le analiza impreuna cu Autoritatea de Management pentru PNDR. Dupa publicarea versiunii finale a Ghidului solicitantului vom lansa sesiunea de…

- Antreprenorii care fac afaceri in producția de bere artizanala, paine, prajituri vor putea obține fonduri nerambursabile de cate 200.000 - 2,5 milioane de euro pe proiect, printr-o noua linie de finanțare destinata procesarii produselor agricole pentru obținerea de produse non-agricole pentru care statul…

- Clima de pe Terra ar trebui sa semene pana in 2030 cu echivalentul ei din urma cu 3 milioane de ani, au calculat oameni de stiinta americani, al caror studiu a fost publicat luni in Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), informeaza AFP. Perioada la care face trimitere…