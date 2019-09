Sofia Vicoveanca s-a nascut /23 septembrie 1941/ in comuna Toporauți (Toporuica de astazi), localitate aflata in apropiere de Cernauți, primind la naștere numele de Sofia Fusa [1] … Constrans de greutați, copilul, refugiat in Vicovu de Sus (județul Suceava), a invațat sa coasa, sa țeasa covoare, sa impleteasca, sa croiasca… Mai tarziu, a absolvit Școala Populara de Arta din Suceava, fiind angajata [2] ca solist al Ansamblului de Cantece si Dansuri „Ciprian Porumbescu” din localitate. Din 1998, este solista de muzica populara la Ansamblul „Rapsozii Botosanilor”… Cu turnee in tara si in strainatate,…