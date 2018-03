Stiri pe aceeasi tema

- Figuri publice faimoase sunt date de gol sau recunosc ele insele ca apeleaza la trucuri greu de crezut, pentru a-si pastra frumusetea sau pentru a-si face ,,imbunatatiri" fizice. Dintre toate, exista insa unele pe care le putem considera de-a dreptul...diferite.

- Vedetele de la Hollywood stralucesc pe covorul roșu, dar in spatele siluetelor impecabile stau o serie de eforturi inumane de a rezista tentațiilor culinare și de a se menține in forma. Dietele starurilor nu doar ca provoaca depresie, dar afecteaza extrem de grav organismul, din cauza eliminarii anumitor…

- Hollywood, nu este doar „cetatea filmului" american ci și o sursa de inspirație pentru zeci de doamne și domnișoare in ceea ce privește tendințele in moda și stil. Anul acesta a fost o explozie de culoare pe covorul roșu.

- Cel mai asteptat si urmarit eveniment din industria cinematografia nu a inselat asteptarile nimanui, nici anul acesta. Vedetele s-au intrecut in tinute care de care mai sofisticate, iar covorul rosu a fost plin de aparitii interesante. Vezi mai jos cum s-au imbracat vedetele la Gala Premiile Oscar 2018:

- Red Carpet Oscar 2018. Ce rochii au purtat vedetele Ceremonia cu numarul 90 a decernarii premiilor Oscar a debutat cu traditionala ceremonie Red Carpet, unde actrite cunoscute de la Hollywood si-au facut aparitia purtand creatii vestimentare ale marilor case de moda. Rochii fine, cu drapaje, rochii…

- Cea de-a 90-a ediție a premiilor Oscar a strans toata crema Hollywood-ului pe covorul roșu de la Dolby Theatre. Vedetele s-au intrecut in ținute care mai de care mai spectaculoase pentru cea mai spectaculoasa noapte din lumea cinematografiei. LIVE TEXT / Caștigatorii Premiilor Oscar 2018 vor fi anunțați…

- Actorilor de la Hollywood le va fi servit, în cadrul banchetului organizat dupa gala premiilor oscar, un meniu ce va include peste 50 de preparate, la care au fost folosite, printre altele, 140 de kilograme de carne de vita Wagyu si 13,6 kilograme de aur comestibil, a anuntat celebrul…

- In zilele noastre este la moda sa ne asiguram casa, mașina, bunurile de valoare sau sanatatea, insa celebritațile de peste hotare nu se opresc aici. Multe dintre vedetele internaționale au decis sa-și asigure anumite parți ale corpului, care le-au adus celebritate in toata lumea, contra unor sume fabuloase…

- Vedetele de la Hollywood stralucesc pe covorul roșu, dar in spatele aspectului lor impecabil stau o serie de eforturi inumane de a rezista tentațiilor culinare și de a se menține in forma. Un studiu recent a scos la iveala ca dietele starurilor de peste Ocean ne imbolnavesc de depresie, ba mai mult,…

- Premiile BAFTA 2018 au avut loc la Londra, iar pe covorul roșu vedetele au stralucit in rochii elegante. Citește și: Premiile Bafta 2018. Kate Middleton nu a respectat dress code-ul. Care este motivul sfidarii. In cadrul decernarii premiilor BAFTA Academia Britanica de Film si Televiziune ofera trofee…

- Ziua Indragostiților nu a trecut neobservata nici anul acesta pentru ca vedetele de peste Ocean s-au intrecut in petreceri, declarații de dragoste și cadouri pentru partenerii lor de viața. Daca unele au ales sa sarbatoreasca in familie, alte staruri au mers la restaurant sau s-au delectat cu lumanari…

- Daca frica de inalțime, de apa sau de intuneric, ori frica de șerpi vi se pareau normale, stați sa vedeți ce fobii VIP au celebritațile. De la teama de pescaruși și de plantele de interior, la frica de mobila antica, acestea sunt cele mai mari fobii ale actorilor și cantreților de peste Ocean! Megan…

- Uneori, chiar și vedetele vor sa-și faca de cap, asta incluzand bautura in exces. Vedetele de la Hollywood au experimentat și ele o beție, iar faptele pe care le-au facut sub influența alcoolului sunt de-a dreptul bizare sau surprinzatoare. De la arestari, sau acțiuni care nu le fac deloc cinste, iata…

- Vedetele care s-au intalnit/maritat cu fotbalisti americani Se intampla pretutindeni, nu doar in Romania! Vedetele feminine de la Hollywood au la activ idile cu jucatori de fotbal americani. Unele dintre acestea s-au transformat chiar in mariaje. Iata despre cine este vorba. Kerry Washington si Nnamdi…

- Mirabela Dauer este in continuare internata in spital, dupa operația la rinichi, suferita zilele trecute. Mihai Morar a dezvaluit in cadrul emisiunii sale cum se simte interpreta și cand va fi externata. Mirabela Dauer a fost operata de urgența , in urma cu 6 zile, din cauza unor probeme la rinichi.…

- Andreea Marin, primele declarații despre nunta cu iubitul consul. Prezentatoarea tv a fost invitata in cadrul emisiunii „Vorbește lumea”, unde a vorbit și despre posibilitatea unei noi casatorii. Bruneta nu a exclus varianta aceasta și i-a promis lui Cove ca va fi invitat la eveniment. Andreea Marin…

- Cum arata soțul Monicai Pop și cu ce se ocupa acesta. Directorul Spitalului de Urgente Oftalmologice din Bucuresti este unul dintre cele mai populare apariții de pe micul ecran, insa, puțini știu cum arata cel care i-a stat alaturi timp de 37 de ani. Sotul Monicai Pop este o persoana extrem de discreta…

- Surorile Gabor trec prin momente grele. Mama lor, care s-a stins din viața in 2013, ar fi implinit astazi varsta de 57 de ani. Monica Gabor a postat un mesaj dureros pe contul de socializare. Vedeta a postat pe pagina sa de Instagram un mesaj sfașietor, alaturi de care a atașat o imagine in care apare…

- Soția șoferului drogat face declarații neașteptate. Femeia a scos la iveala noi amanunte despre gestul celui care a provocat un grav accident rutier in Capitala, pe Bulevardul Dacia. Georgiana Carmen Barligea susține ca totul a pornit de la un ruj. „Era o chestie intre noi, de ceva timp, cu omorul.…

- Britney Spears, Beyonce, Madonna sunt vedete care stralucesc la aproape fiecare apariție. Parul aranjat impecabil, ținuta fara cusur, silueta de invidiat. La prezentarile de moda, pe platourile de filmare sau la senzaționalele petreceri de la Hollywood, vedetele adulate de milioane de oameni arata impecabil!…

- Genele false de 5 dolari pe care le folosesc vedetele Ai crede ca vedetele de la Hollywood investesc mii de dolari pentru a avea un look impecabil. Nu este o regula general valabila. Mai exact, multe dintre acestea folosesc produse cosmetice si accesorii foarte accesibile ca pret. Spre exemplu, genele…

- Și starurile au probleme la capitolul relații, așadar nu e de mirare ca incearca și datingul online. Și unele dintre ele au și recunoscut asta! Cine-și cauta iubirea pe Internet? De la Leonardo DiCaprio care e “obsedat de Tinder”, la Britney Spears, care a recunoscut ca iși cauta iubiți prin aplicații.

- Ea este una dintre susținatoarele mișcarii #MeToo și chiar daca nu a fost alaturi de nume sonore din industria muzicala care au protestat tacit impotriva abuzurile de la Hollywood, pe covorul roșu de la Premiile Grammy, actrița a aparut la o petrecere organizata la Los Angeles pentru același scop –…

- In așteptarea ceremoniei de decernare a premiilor Oscar care va avea loc pe 4 martie, 12 dintre vedetele importante de la Hollywood s-au reunit pentru o ședința foto VIP. Ca in fiecare an, Vanity Fair a lansat o ediție speciala pe coperta careia apar cateva dintre cele mai mari personalitați din showbizul…

- Vedetele de la Hollywood sunt o sursa de inspiratie pentru fanii din toata lumea, atat in ceea ce priveste tinutele originale, coafurile, make-up-ul, cat si casele in care locuiesc sau relatiile de iubire pe care le traiesc in lumina reflectoarelor. Beyonce si Rihanna iubesc rujurile in nuanta crimson…

- Lidl și Heidi Klum lanseaza in data de 5 martie, cea de-a treia colecție de moda creata impreuna, cu tema #LETSDENIM. Noua linie vestimentara cuprinde piese de denim variate, moderne, dupa ultimele tendințe ale modei și include in premiera, articole pentru copii. Dupa colecțiile #LETSWOW și #LETSCELEBRATE,…

- Daca ar fi sa facem un top, Christina Aguilera ar ocupa, din pacate, locul 1! Știm, cu orgaismul nu te pui, iți poate crea probleme cand nu te așteptți, dar asta, din nefericire, nu face ca momentul jenant prin care a trecut celebra cantareața sa dispara. Insa nu e singura care a avut parte de momente…

- 2018 va fi cu siguranța un an interesant: cu impacari, divorturi, nunti, dar si muulte botezuri! Sunt multe vedete care au anuntat ca sunt insarcinate. Ce staruri de peste Ocean vor deveni mamici anul acesta aflam din clipul de mai sus!

- Studiourile de la Hollywood promit un 2018 prosper, cu filme de box office de la regizori precum Steven Spielberg, Ron Howard, fratii Russo, Brad Bird, Christopher McQuarrie, Etan Cohen si Gary Ross. Printre filmele noului an se numara Ocean's Eight, Mission Impossible 6, Bumblebee, Robin Hood, Tomb…

- Vedetele și echipa cu care lucreaza la HaHaHa Production i-au organizat o petrecere surpriza lui Smiley, imediat dupa caștigarea trofelui Vocea Romaniei. Ce a avut de spus Smiley despre acest lucru și ce ii ureaza vedetele prezente la eveniment?

- Sezonul premiilor se apropie cu pasi repezi la Hollywood. Gala Globurilor de Aur va avea loc pe 7 ianuarie si totul trebuie sa fie pus la punct. Reporterii de peste Ocean au vorbit cu organizatorii si au aflat cu ce...

- Atunci cand Prințul Harry și Meghan Markle se vor casatori la Palatul Windsor, in mai 2018, va exista cel puțin un membru din familia fostei actrițe care nu va fi invitat: Samantha, sora vitrega a lui Meghan. Samantha Markle, cunoscuta și cu numele de Samantha Grant, este mai mare cu 17 ani decat Meghan. …

- De ce vor purta vedetele negru la Golden Globes 2018 Sezonul principal al galelor de premii de la Hollywood va debuta la inceputul lunii ianuarie cu mult-asteptata ceremonie de decernare a trofeelor Golden Globes. Ceremonia covorului rosu va reprezenta unul din principalele momente ale evenimentului.…