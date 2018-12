Stiri pe aceeasi tema

- Sofia Vergara, protagonista serialului de comedie "Modern Family", a ocupat pentru al saptelea an consecutiv primul loc in topul Forbes al celor mai bine platite actrite de televiziune din lume, cu venituri de 42,5 milioane de dolari, relateaza vineri site-ul usatoday.com.

- Per ansamblu, primii zece actori au castigat mai mult decat primele zece femei din clasament, insa diferenta este una mica. Actorii „The Big Bang Theory" si „Modern Family" ocupa 13 dintre cele 20 de locuri. Pe langa Parsons, care joaca rolul Sheldon in serialul CBS, actorii Johnny Galecki (Leonard),…

- Sofia Vergara se bucura de un succes uriaș in momentul de fața, dar pentru a ajunge unde este astazi, vedeta a muncit din greu. Intr-un interviu recent, starul din ‘Modern Family’ a spus, potrivit contactmusic.com: „Am 46 de ani și lucrez de aproape 30 de ani. Cum a fost sa fac ceea ce iubesc in […]