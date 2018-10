Stiri pe aceeasi tema

- Flavia și Domenico Di Bari sunt soț și soție și s-au inscris in show-ul culinar de la Antena 1 pentru a demonstra ca iubirea nu ii oprește sa inceapa un razboi gastronomic in bucataria de la ”Chefi la cuțite”. Astfel, in marea premiera a celui de-al șaselea sezon, difuzata luni și marți seara, de la…

- Soferul din Dej care a provocat accidentul de aseara, de pe DN1C, de la ieșire din Gherla inspre Cluj-Napoca, soldat cu cinci raniti, intre care o minora de 7 ani, a fost gasit, luni dimineata, spanzurat pe raza localitații Bunești. Va reamintim, in jurul orei 19:30, pe DN1C, in afara localitații Gherla,…

- Șoferul TIR-ului care a provocat accidentul de duminica seara din județul Cluj, soldat cu cinci raniți, intre care o fata de 7 ani, a fost gasit, luni dimineața, spanzurat, potrivit Mediafax. Duminica seara, un barbat, in varsta de 51 de ani, din Dej, in timp ce conducea un TIR in afara localitații…

- Șoferul de TIR care a cauzat accidentul rutier de duminica seara, de la ierișea din municipiul Gherla, soldat cu cinci victime, a fost gasit spânzurat, luni dimineața.Barbatul, în vârsta de 51 de ani, din Dej, în timp ce conducea autoutilitara pe DN 1C-E576,…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea a 5 persoane, a avut loc, duminica seara, pe drumul Cluj-Gherla.Din primele informații, șoferul unui TIR a lovit din spate un autoturism, pe care l-a proiectat pe contrasens. Autoturismul a intrat apoi în coliziune cu o alta mașina care…

- Un grav accident de circulație, soldat cu cinci victime, a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 19:30, pe DN1C, la ieșire din Gherla spre Livada. Din primele informații, in accident au fost implicate trei autovehicule (de Cluj, Suceava și Sibiu) și un TIR inmatriculat in Cluj, traficul fiind blocat…

- Cinci elevi clujeni, castigatori ai locurilor I la faza județeana a Olimpiadei „Mestesuguri Artistice Traditionale”, desfașurata in luna mai la Cluj-Napoca și organizata de Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Cluj, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Cluj…

- Un accident rutier a avut loc sambata dimineața in jurul orei 06:20 pe DN1C pe raza localitații Bunești. Potrivit primelor informații reiese faptul ca in accident au fost implicate doua autoturisme. Șoferul unu Volkswagen, un barbat de 29 de ani din Iași in timp ce se deplasa pe direcția de mers Cluj…