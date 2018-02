Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu a reactionat, miercuri, pe contul sau de Facebook, dupa ce in spatiul public au aparut informatii cu privire la faptul ca soferul sau, Vasile Paraschiv, primeste o indemnizatie lunara de aproximativ 10.000 de lei, dupa majorarile salariale din Primaria Timisoara.Primarul Timisoarei…

- Salarii incredibil de mari la primaria Timisoara, cel putin asta dezvaluie Opiniatimisoarei.ro. care a aflat ce venituri aveau, dupa marire, sefii in Primaria Timisoara (salariile de la primarie la care se adauga alte indemnizatii de la societati din subordine sau pensii).

- Consiliul Județean Timiș nu are „vocația” de a realiza obiective de mare anvergura. Este concluzia primarului Timișoarei, Nicolae Robu, in baza activitații instituției din ultimii ani. Edilul-șef a spus ca a lansat in repetate randuri apeluri la colaborare intre Primaria Timișoara și Consiliul Județean…

- Circa 25% dintre romanii aflati intr-o relatie sentimentala s-au mutat cel putin o data inapoi cu parintii, din cauza situatiei financiare, reiese din rezultatele Raportului Consumatorilor privind Platile Efectuate, editia 2017-2018, dat publicitatii marti. Conform cercetarii, in cazul…

- Edilul-șef a vizitat saptamana trecuta șantierul din zona in care locuiește. A gasit „un numar important de muncitori” pe str. Versului, care este modernizata de firma Superconstruct. „Am fost pe str. Versului și m-am bucurat sa vad ca se lucreaza. Firma SuperConstruct chiar avea un…

- Campania electorala este in toi in Republica Moldova. In timp ce liberalii anunta ca deja a 15-a primarie a semnat o declaratie simbolica de unire cu Romania, socialistii afirma ca peste 100 de primarii au semnat declaratii de anti-unire.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu a declara, miercuri, la Parlament, ca angajatorii din mediul privat care au scazut salariile de fapt au vrut sa isi creasca profitul, deci ”l-au furat” pe angajat, pentru ca in urma transferului contributiilor angajatorul are, cu salariile, aceeasi cheltuiala…

- Potrivit directorului executiv al Asociației Timișoara – Capitala Culturala Europeana, in 2017, conform proiectului declarat caștigator, instituția ar fi avut nevoie de 2,5 milioane de euro pentru a implementa tot ceea ce a promis reprezentanților Comisiei Europene. Banii ar fi trebuit sa…

- ”Anul 2018, Romania, Timisoara, Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes!!! Nu mai am cuvinte sa comentez….cred ca imaginile spun totul…. Spun doar ca mai trebuie sa mergeti la multe concerte, cu spectacole ale marilor artisti, pentru a aduce spitalul la niste conditii putin mai ridicate decat cele…

- Ministrul Muncii: In sistemul bugetar nu ar trebui sa avem angajati part-time Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat ca nu ar trebui sa existe angajati cu jumatate de norma in sistemul bugetar, mentionand ca au fost descoperite multe persoane care lucrau cate opt ore pe zi, dar aveau contracte…

- Exclusiv pentru Realitatea TV. Comisia Europeana ofera un raspuns transant dupa declaratiile incendiare facute aseara de Liviu Dragnea. Seful PSD a acuzat delegatia Comisiei Europene ca a transmis la Bruxelles informatii false.

- Printr-o nota interna transmisa la inceputul acestei luni angajatilor din subordine si intrata in posesia „Adevarul”, primarul Timisoarei, Nicolae Robu, avertizeaza ca incepand cu data de 16 ianuarie se fac zilnic controale pentru respectarea programului de lucru, urmand ca in functie de prestatia fiecarui…

- primarul Nicolae Robu si viceprimarul Dan Diaconu au fost vineri la audieri in dosarul penal deschis de politisti in cazul portii de la intrarea in oras, pe Calea Lugojului, care a cazut peste o masina, in timpul unei furtuni, omorand un tanar, potrivit unor surse din cadrul Politiei Timis, citate…

- "Lucrurile merg in directia in care, si va dau o singura stire: in 2017, si acum am inceput la fel, in fiecare luna, in balanta noastra de plati, un miliard de euro pleaca din Romania, adica asta este deficitul nostru - un miliard de euro. Deci au plecat 12 miliarde anul trecut. Cat putem sa rezistam…

- Aproximativ 20 de angajați ai RATT, majoritatea vatmani și șoferi de troleibuze sau autobuze, s-au adunat astazi in fața Primariei Timișoara pentru a protesta, nemulțumiți fiind ca pe luna decembrie s-au primit doar cate 300 de lei din salariu. Angajații țin afișe cu mesaje precum „Sclavii RATT” și…

- Angajații vor restanțele salariale pe care le mai au de primit. Este vorba despre salariul integral pe luna decembrie, iar in 25 ianuarie, angajații ar trebui sa primeasca avansul pe luna in curs. Au probleme cu salariile și personalul de bord și cel TESA. Angajații cer ca pana in 24 ianuarie…

- Ati avut o singura misiune in ultimii 30 de ani: sa construiti un stat democratic. Cum v-a iesit? Ca la o prima privire, ati cam dat chix... - scrie consultantul politic Mihnea Dumitru pe blogul sau de pe adevarul.ro.

- Cum poți beneficia de teren gratuit pentru tineri de la Primarie? Tinerii care vor sa-și construiasca o casa pot primi, conform legii, un teren gratuit. Pentru a beneficia de aceasta facilitate, solicitanții trebuie sa indeplineasca mai multe condiții. Regulile pentru acordarea gratuita de teren pentru…

- De la 1 ianuarie 2018, salariile angajaților primariei Ploiești au suferit noi modificari! Totuși, in timp ce unii angajați nu au parte de creșteri spectaculoase, la alții se simte diferența. Potrivit hotararii de Consiliu Local nr. 514 din 20 decembrie 2017, salariile primarului, viceprimarilor, administratorului…

- La sfarșitul anului 2016, mai mulți funcționari publici din cadrul municipalitații timișorene paraseau instituția de pe bd. C.D. Loga nr. 1 pentru o alta, situata pe Bulevardul Revoluției. Au plecat atunci la Consiliul Județean Timiș cel puțin opt angajați ai primariei, printre aceștia aflandu-se și…

- Mai mulți funcționari publici din Primaria Timișoara vor incasa salarii mai mici incepand cu luna februarie a acestui an, in urma unei decizii luate de catre primarul Nicolae Robu. Unii angajați de la Direcția de Urbanism sunt pedepsiți de primarul Timișoarei pentru ca s-au mișcat prea greu la aplicarea…

- NEWS ALERT Proces de UN MILION DE EURO, castigat definitiv de un jurnalist clujean Un jurnalist a castigat definitiv un proces cu un important om de afaceri din Cluj. Jurnalistul Ionel Lespuc a câstigat definitiv procesul cu omul de afaceri Liviu Jisa, patronul societatii Tours Claus SRL…

- Un numar de 107 agentii de turism din Romania au ramas fara licente de functionare, in 2017, in timp ce 125 astfel de societati au fost radiate la solicitarea expresa a acestora, reiese din datele Ministerului Turismului, publicate pe propria pagina de Internet. Conform statisticii, in cazul agentiilor…

- Timișoara pierde aproximativ 33 de milioane de euro in urma reducerii cotei impozitului pe venit. Pentru ca modificarile facute de Guvernul Romaniei sa nu afecteze planurile primariei pe anul viitor, primarul Nicolae Robu e hotarat sa ia un credit. „Nu aș vrea sa renunț deocamdata la niciuna…

- Liceul Tehnologic „Simion Barnutiu“, cu sediul in Carei, strada Rakoczy Ferenc nr. 12, judetul Satu Mare, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a funcției contractuale de executie, temporar vacante de portar. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații…

- Reporter: Ce inseamna pentru primarul din Dudeștii Noi și cum vor fi afectate Primaria din Dudeștii Noi, dar și cele mai mari unitați administrative din zona, ma refer aici la Primaria Timișoara și Consiliul Județean Timiș, de plecarea Marii Britanii din UE? Alin Nica: Așa cum am vazut și…

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania (FJR) a solicitat Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) sa sesizeze Curtea Constitutionala in ce priveste Legea privind organizarea judiciara, a doua lege adoptata de Parlament dupa cea privind Statutul Magistratilor.

- Unul dintre cele mai mari lanțuri de magazine din lume a inceput procesul de recrutare a echipei locale de management. Este primul pas care marcheaza intentia retailerului de a intra pe piata din Romania, afirma mai multe surse din piata. Retailerul Aldi a venit cu oferte peste piata, astfel ca un manager…

- Autoritatile lucreaza la o ordonanta de urgenta privind un ajutor de stat care sa acopere costurile angajatilor din IT ce vor reiesi in urma transferului contributiilor de la angajator la angajat, aceasta urmand a fi discutata in sedinta de Guvern de saptamana viitoare, sustine ministrul Finantelor…

- Mușcate, felicitari de Paști și de Craciun sau calendare – aceste „chițibușuri” se afla pe lista achizițiilor publice ale Primariei Timișoara și pe care se duc bani, deloc puțini, de la bugetul local. Desigur, sumele nu se ridica la impresionantul preț de patru milioane de euro pe care administrația…

- Dupa renuntarea la mijlocasul croat Josip Soljici, urmatoarea decizie a noului presedinte polist Radu Birlica a fost cooptarea in club a oamenilor de afaceri Virgil Tornoreanu si Cristea Opria, sustinatori ai prim-divizionarei timisorene antrenate de Ionut Popa, Opria avand si calitatea de impresar.…

- Consilierii locali Cristian Macedonschi (FDGR) și Șerban Șovaiala (independent) au depus o serie de interpelari pentru ședința ordinara de Consiliu Local din data de 15.12.2017 cu scopul de a implementa o serie de proiecte benefice Brașovului și brașovenilor. Prima interpelare a celor doi consilieri…

- Prefectura a identificat “elemente de nelegalitate” in hotararile de consiliu prin care au fost majorate salariile din primarii in Politic / In luna iulie a acestui an, in sedintele de lucru ale consiliilor locale din judet, 97 la numar, precum si in cea a Consiliului Judetean Teleorman,…

- Acuzele aparute in urma discuției dintre premierul Mihai Tudose și șeful Consiliului Județean Timiș Calin Dobra și prefectul Eva Andreaș cu privire la faptul ca Primaria Timișoara nu ar fi facut demersuri pentru a cere bani pentru stingerea datoriilor istorice ale Colterm sunt false. Asta spune primarul…

- Ministrul de Interne a Republicii Moldova, Alexandru Jizdan, de comun cu ministra de Interne a României, Carmen Dan, intenționeaza sa deschida un punct de control comun la Galați. Declarația a fost facuta de Jizdan în cadrul unui interviu realizat de Moldpres. Totodata,…

- Cateva mii de persoane au asistat la parada militara care s-a desfasurat, vineri, de Ziua Nationala a Romaniei, in fata Palatului Administrativ din Timisoara, unde au defilat si politisti locali pe trotinete electrice, iar trei elicoptere au survolat zona.Parada militara de Ziua Nationala…

- Pew Research Center a elaborat trei scenarii pentru a estima numarul musulmanilor care vor trai in Europa pana in 2050. Scenariile variaza in funcție de viitoarele nivele de imigrație. Punctul de referința in cazul tuturor celor trei scenarii il reprezinta populația musulmana din Europa (Europa fiind…

- Cristina Stamate va fi condusa miercuri pe ultimul drum, drum care incepe de la teatrul Constantin Tanase, acolo unde este depus sicriul, informeaza Romania TV. Colegii si admiratorii isi iau astazi ramas bun de la marea actrita.Cristina Stamate a murit la o zi dupa ce buna ei prietena Stela Popescu…

- Purtatorul de cuvant al Partidului Popular European, Siegfried Mureșan, aplauda poziția Departamentului american de Stat, dupa ce diplomația Statelor Unite a cerut Parlamentului roman sa retraga noile legi ale justiției. Europarlamentarul a mai susținut ca premierul Mihai Tudose este ,,nefrecventabil”…

- Potrivit primarului Nicolae Robu, Primaria Timișoara a caștigat in instanța și evacueaza o familie intreaga dintr-o locuința sociala din Piața Traian. Oricum, edilul-șef spune ca nu este normal ca in Piața Traian sa exista probleme sociale și ca situația va fi rezolvata, in timp. „Se…

- Un indian a reușit sa-i suprinda pe doctori. Acesta a mers la spital acuzand dureri de stomac, insa un control a scos la iveala ca acesta sufera de o boala psihica, din cauza careia are un obicei extrem de bizar: sa manance obiecte de metal. Medicii indieni au fost surprinși de ce au descoperit in stomacul…

- Noi manifestatii sunt anuntate pentru duminica seara in Bucuresti si in marile orase, 42 de grupuri civice si organizatii neguvernamentale, precum si confederatiile sindicale Blocul National Sindical si Cartel Alfa chemand romanii sa ceara in strada retragerea legilor Justitiei, respingerea in Parlament…

- In cadrul protocolului bilateral de colaborare intre Jandarmeria Romana si Jandarmeria Turca, jandarmii brasoveni au primit miercuri, vizita unei delegatii a Jandarmeriei turce, pe care a intampinat-o cu paine si sare, asa cum este traditia in Romania, in semn de bunavointa si ospitalitate. Jandarmii…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere am montat in premiera in Romania, parapet pe cablu pe axul unui drum național. Parapetul a fost montat pe DN2, in zona localitații Afumați pe o lungime de 2 km și este experimental, fiind monitorizat, soluția urmand a fi extinsa și pe alte…

- Astfel, persoanele care lucreaza în baza unor contracte de munca cu timp parțial datoreaza CAS și CASS la nivelul celor platite pentru un salariu minim brut pe țara, astfel: CAS aferenta condițiilor normale de munca va fi, fin 2018, de 25%; CASS va fi, din 2018, de 10%. În…

- Potrivit fundatiei sustinute de sindicate, Hans-Bockler-Stiftung, pericolul saraciei este ridicat in Germania, fiind necesare masuri urgente pentru a evita o criza. Sa presupunem ca nu mai ai niciun venit pentru ca te imbolnavesti si nu mai poti munci. Asigurarea pentru han­di­cap a fost…