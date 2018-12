Stiri pe aceeasi tema

- Accident groaznic . Doua persoane au murit, iar a treia este grav ranita dupa ce o masina a cazut de pe pod.foto Doua persoane au murit, iar a treia este grav ranita dupa ce o masina a cazut de pe pod. Un accident cumplit a avut loc joi seara, in Arad. Soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului,…

- Un tanar de 28 de ani și-a gasit sfarșirul intr-un accident cumplit petrecut la Gherla. Șoferul, aflat la volanul unui autoturism inmatriculat in Franta, s-a izbit violent de un TIR și a murit pe loc. Potrivit primelor date, accidentul ar fi fost provocat chiar de tanarul care si-a pierdut viata, dupa…

- Un barbat cu probleme psihice a provocat un grav accident de circulație in Vrancea, joi noaptea. Șoferul unui autoturism a murit iar alți doi pasageri au fost raniți. Conducatorul auto suferea de o boala psihica și iși pierduse dreptul de a conduce. Mașina s-a rasturnat intr-o curba iar șoferul a fost…

- Primul accident a avut loc in sectorul 6 pe bulevardul Iuliu Maniu, informeaza Romania TV. Barbatul a ales sa traverseze neregulamentar desi trecerea de pietoni se afla la doar 2 metri de locul impactului. Barbatul a ramas inconstient pe carosabil. Citeste si Politist si jandarm raniti usor,…

- O fetița în vârsta de noua ani și un barbat au murit în urma unui accident rutier produs vineri seara, pe drumul care leaga Timișoara de vama Moravița, între localitațile Jebel și Voiteg. În accident au fost implicate doua autoturisme și un tractor, alte patru persoane…

- O fetita romanca de 12 ani a cazut in clasa, la scoala, in Italia, dupa ce i s-a facut rau. Profesorii au chemat imediat salvarea si copila a fost dusa la spital. Acolo, medicii au descoperit ca micuta e insarcinata. Medicii au chemat imediat asistentii sociali, care au luat legatura cu rudele fetei.…

- ȘOCANT… Șeful de post de la Vetrișoaia, Marius Dan Nițica, a murit asta-noapte, intr-un groaznic accident de circulație! Polițistul se afla intr-o mașina, impreuna cu alți doi prieteni din Huși. Șoferul, se pare, a scapat controlul asupra volanului intr-o curba, pe raza localitații Pojoreni, comuna…

- Accidentul s-a petrecut in comuna Lapusata, judetul Valcea. Potrivit ISU, copilul in varsta de 5 ani se juca afara, sub supravegherea mamei sale. La un moment dat, el a traversat strada neregulamentar, fiind lovit de o masina. Medicii au incercat sa-l resusciteze, insa in final a fost declarat decesul.