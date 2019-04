Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Dambovita au facut uz de armamentul din dotare pentru a-l imobiliza pe un sofer, in varsta, de 36 de ani care nu a vrut sa opreasca la semnalul regulametar al agentilor de la rutiera.

- Politisti din cadrul Sectiei 5 Rurala Cogealac au depistat un barbat, in varsta de 69 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Caliacra din localitate, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o concentratie de 0,63 mg l alcool pur in…

- Un accident grav a avut loc joi in comuna Lungulețu din Dambovița. Șapte persoane au fost ranite, dupa ce trei mașini s-au ciocnit violent. Polițiștii spun ca vinovat de producerea accidentului ar fi șoferul unei Dacii Solenza, care se intorcea de la un priveghi urmat de inmormantare. Din cauza oboselii,…

- Un barbat de 38 de ani, din Targoviste, este acuzat de viol, dupa ce fata sa adoptiva a nascut recent. Barbatul a fost audiat, miercuri, de politisti, fiind acuzat ca a abuzat de copila care este imobilizata in scaun cu rotile.

- Un tanar a ajuns la spital in aceasta dimineața, dupa ce a fost calcat de un autoturism pe trecerea de pietoni, in timp ce incerca sa traverseze strada regulamentar. Incidentul s-a produs pe strada Mareșal Alexandru Averescu. La volanul mașinii se afla un barbat in varsta de 59 de ani. Șoferul conducea…

- O persoana a murit dupa ce a fost lovita in plin de un TIR pe DN71 Targoviște - București. Accidentul a avut loc marți dimineața in localitatea Baldana. Șoferul autocamionului a incercat sa evite pietonul, insa a pierdut controlul vehicului și s-a rasturnat in afara drumului. Potrivit IPJ Dambovița,…

- Un barbat in varsta de 40 de ani, polițist de frontiera de meserie, a refuzat sa opreasca la semnalul colegilor lui de la Poliția Rutiera. Incidentul s-a petrecut pe raza localitații Utvin, din Timiș. Cei din echipajul de la rutiera au urmarit mașina celui care a refuzat sa traga pe dreapta, a informat…

- Carabinierii din Piacenza, Italia, au avut un șoc cand au oprit o mașina Toyota, care mergea haotic pe strazi. Ei au somat șoferul sa traga pe dreapta, iar șoferul a facut asta. Fiind beat "pulbere", acesta a tras totuși pe dreapta, dar cand carabinierii s-au apropiat, acesta a indreptat o arma spre…