- Accident extrem de grav sambata seara, pe DN 6, intre Gavojdia și Lugojel. Au fost implicate 3 mașini și sunt nu mai puțin de 11 victime, din care 3 copii! Traficul este blocat pe ambele sensuri.

- Președintele PNL Timiș admite ca a facut greșeli in relația cu primarii liberali, dar spune ca totul a fost doar din dorința de a a face lucrurile sa funcționeze in filiala. Acum e pace, spune Nicolae Robu, dupa ce, in ultima ședința a BPJ, au fost anulate alegerile de la Sannicolau Mare, iar Danuț…

- O tanara in varsta de 24 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost implicata intr-un accident rutier. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, miercuri, la ora 14.15, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 208A, din comuna Bosanci, ajungand la intersectia cu DC 68, o tanara de 18 ani din municipiul ...

- Un barbat de 34 de ani a murit pe loc, iar alte doua persoane sunt in coma dupa ce tanarul de 21 de ani a intrat pe contrasens. Pana la sosirea echipelor de descarcerare, soferii aflati in trafic au incercat sa ajute victimele. Tragedia s-a petrecut pe drumul National 2F, la iesirea din municipiul…

- Creșterile salariale vor ajunge la medici, dar nu și la chimiști, biologi, fizicieni, sau tehnicieni de radiologie și alte categorii de personal, oameni care lucreaza impreuna cu doctorii intr-un spital. Conform ministrului Sanatații, Sorina Pintea, incepand cu 1 martie, salariile de baza…

- Aproape 660 de soferi, amendati pe soselele din Timis in acest sfarsit de saptamana. Politistii au constatat si 8 infracțiuni, iar 35 de conducatori auto au ramas fara permis, fie pentru ca au calcat prea tare pedala de acceleratie, fie pentru depasiri neregulamentare sau pentru ca nu au acordat prioritate.…

- In precedentul episod al serialului in care va prezentam ilegalitațile petrecute de ani in șir la... The post O comuna din Timiș a ramas fara canalizare din cauza primarului appeared first on Renasterea banateana .

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis o avertizare de tip COD GALBEN valabila pentru mai multe rauri din județele Cluj, Bistrița-Nasaud, Salaj, Maramureș, Bihor, Satu Mare, Hunedoara, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Incalzirea vremii va duce la topirea stratului de zapada, astfel…

- Eliminarea din Cupa a provocat scandal la Dinamo: ”Il curața și pe Bratu imediat!”. Dinamo a fost eliminata și din Cupa Romaniei, dupa ce a fost invinsa ieri, in deplasare, de CSU Craiova, cu scorul de 1-0 . „Cainii” au ratat și ultima șansa la un trofeu anul acesta, dar și prezența in cupele europene…

- Germania vrea sa angajeze sute de romani, nemții cautand 700 de persoane pentru a le angaja prin Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca. Cei interesați de un loc de munca pe plaiuri nemțești trebuie sa știe ca potrivit datelor rețelei EURES, sunt disponibile: 400 job-uri manipulant bagaje,…

- Invațamantul primar, din clasa pregatitoare pana intr-a patra, este obligatoriu. Așa ca nu aveți ce face: copilul dumneavoastra trebuie sa pașeasca in clasa zero, deci trebuie sa va agitați... Agitația incepe de acum!

- Gripa a provocat al doilea deces la nivelul judetului nostru. O femeie de 66 de si-a pierdut viata, aceasta fiind infectata cu virusul gripal AH1. Femeie a murit duminica si la fel ca si in primul caz, nici aceasta nu era vaccinata impotriva gripei. Reamintim ca prima femeie ce a murit a fost o pacienta…

- Potrivit reprezentanților IPJ Timiș, marți, polițiștii din Traian Vuia, Manaștiur și Dumbrava au reușit sa prinda doi tineri de 18 și 20 de ani, care in noaptea de duminica spre luni au spart o casa din localitatea Sudriaș. „In fapt, in noaptea de 25 spre 26 februarie a.c., cei in cauza ar…

- Iarna a luat iarasi drumarii pe nepregatite. Marti dimineata, mai multe drumuri din judetul Timis sunt acoperite cu zapada, iar circulatia... The post Prapad pe unele drumuri din judetul Timis. Iarna nu-i ca vara… appeared first on Renasterea banateana .

- In urma cu vreo cinci ani, a fost asfaltata porțiunea de cinci kilometri din drumul județean dintre localitațile... The post Gropi uriase pe o sosea din Timis! S-au produs deja doua accidente grave in acest loc appeared first on Renasterea banateana .

- Saptamana trecuta, fix de Ziua Indragostiților, ne-a sunat la redacție primarul comunei Parța, domnul Mihai Petricaș. Nu ca sa ne spuna ca ne iubește... The post Tensiuni intr-o comuna din Timiș: primarul se zbate sa ingroape adevarul, iar un consilier local face amenințari de tip mafiot (AUDIO) appeared…

- Politistii brasoveni au descoperit noi detalii in cazul accidentului mortal din localitatea Cristian. Pe langa faptul ca era baut si nu avea permis de conducere, soferul in varsta de 30 de ani este acuzat si de furtul autoturismului cu care a provocat accidentul, in urma caruia un pasager in varsta…

- Iata ce are de spus compania sarbo-rusa, subsidiara Gazprom: „NIS Petrol va desfașura operațiunile in deplina conformitate cu legislația romana și cu cele mai inalte standarde de protecție a mediului inconjurator. Protecția mediului inconjurator este o prioritate majora a NIS Petrol și face…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis, un grav accident rutier a avut loc, vineri seara, pe DJ 592, dupa ce doua masini s-au izbit puternic, intre orasele Buzias si Lugoj. „ISU Timis intervine la un accident rutier, intre 2 autoturisme, pe DJ592,…

- Peste 28.900 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind pentru vanzatori si muncitori necalificati, arata datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).Potrivit ANOFM, sunt inregistrate 28.921 locuri de munca vacante, cele mai multe - 9.228…

- Autoritațile dau vina pe funcționarea necorespunzatoare a instrumentelor de masurare a vitezei pentru accidentul cumplit din Moscova, in urma caruia 71 de persoane aflate la bordul avionul prabușit și-au...

- Prapad in urma unui accident cu 10 mașini in Constanța. O șoferița a provocat un accident in lanț, soldat cu pagube uriașe. Femeia a ajuns ranita la spital, dupa ce, din cauza vitezei, a facut zob nu mai puțin de 10 mașini. Accidentul a avut loc in noaptea de luni spre marți in zona garii CFR din Constanța.…

- In 2018, bacalaureatul incepe iarna. Probele de evaluare a competențelor se vor da incepand de luni, 12 februarie. Examenele scrise raman, ca de obicei, pe vara, liceenii din clasa a XII-a avand o grija in... minus, in luna iunie. Peste 3.900 de candidați din Timiș dau luni prima proba a bacalaureatului.

- Organizatiile PSD Timis cu rezultate slabe la alegerile locale din 2016 vor suferi modificari in conducere. Calin Dobra, presedintele interimar al PSD The post Masuri in PSD Timis appeared first on Renasterea banateana .

- Zeci de troleibuze au ramas blocate marti dimineata in centrul Capitalei, fapt care i-a scos din minți pe mii de bucureșteni care se indreptau spre job-uri la acea ora de varf. Totul a fost cauzat de o pena de curent care a afectat reteaua de alimentare cu energie electrica a...

- Cristian-Alin Moș a fost reconfirmat in fruntea filialei județene din Timiș a Uniunii Salvati Romania (USR), in urma alegerilor care au avut loc la finalul saptamanii care tocmai s-a incheiat. Actualul mandat al echipei de conducere si al Biroului Permanent Judetean va dura pana in 1 iulie 2019.

- Dragos Barligea, barbatul care a produs teribilul accident din central Capitalei, a fost externat duminica de la Spitalul Floreasca, unde s-a aflat sub paza, el fiind scos cu catuse la maini li escortat la Serviciul Omoruri al Politiei Capitalei, unde va fi...

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis cod galben de inundații pentru bazinele hidrografice Viseu, Iza, Tur, Somesul Mare, Somesul Mic, Lapus, Crisul Repede, Crisul Negru, Crisul Alb, Mures (Aries, afluenti Mures bazin mijlociu), Bega, Timis, Barzava, Nera, Cerna, Jiu – bazin…

- Politistii efectueaza 30 de perchezitii in Timis si in alte zece judete, intr-un dosar privind savarsirea de infractiuni la regimul proprietatii intelectuale, cu un prejudiciu de aproximativ 1.000.000 de lei. Cele 30 de perchezitii au loc in Timis, Bucuresti, Galati, Braila, Ilfov, Constanta, Tulcea,…

- Ministerul francez de Finante a demarat o investigatie privind promotia la crema de ciocolata tartinabila Nutella, care a provocat haos in mai multe centre comerciale din Franta, relateaza site-ul BBC News.

- Insolvențele au crescut cu 9% in Romania. Clujul, in topul firmelor nou-inființate Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa a crescut in 2017 cu 8,73% fața de perioada similara a anului precedent, la 9.102 unitati, potrivit Oficiului National…

- La sesiunea sa plenara din ianuarie (#CoRplenary), CoR ia poziție cu privire la politica de coeziune a UE, la viitorul buget al UE și la politica in domeniul transporturilor, in prezența viceprim-ministrului Bulgariei Prim-ministrul Portugaliei, Antonio Costa, și prim-vicepreședintele Comisiei Europene,…

- Incendiul care a avut loc, marti dupa-amiaza, intr-un apartament de la parterul unui bloc de pe Aleea Noua din municipiul Botosani a fost provocat de un scurtcircuit la un prelungitor electric, a anuntat, miercuri, intr-o sedinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, seful…

- Pentru al doilea an consecutiv, Sanofi Romania și Crucea Roșie Romana și-au unit eforturile și in luna decembrie au dezvoltat un proiect de implicare sociala prin intermediul caruia aproximativ 1.500 de copii și persoane varstnice, din 13 județe, au primit sprijin material semnificativ. Suplimentar…

- Meci halucinant duminica la Arena Antonio Alexe. Oradenii de la Dinamo au fost aproape sa produca surpriza in cadrul primei etape a Cupei Romaniei la futsal, in duelul cu lidera Ligii a II-a Clujana Cluj-Napoca. Gazdele le-au pregatit clujenilor cateva surprize, Tibi Szeles, Cristian Cigan…

- Modernizarea infrastructurii stradale are un loc prioritar in preocuparile edililor de peste tot, inclusiv ale celor din localitațile rurale. Comuna Valcani nu iese nici ea din trend, reușind sa-și asfalteze jumatate din lungimea strazilor. Aici, administrația locala a primit o finanțare guvernamentala…

- Un meteorit care a cazut in apropierea orasul american Detroit a provocat un cutremur de doua grade pe scara Richter! Camerele de supraveghere au surprins momentul in care meteoritului cade aproape de periferia orasului.

- Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) a confirmat caderea unui meteorit la periferia orasului Detroit (Michigan), care a provocat un cutremur de gradul 2 pe Richter, relateaza Agerpres, care citeaza EFE.

- In urma analizei lunare a activitații SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Lugoj și a Stației de Pompieri Buziaș a fost propus realizarea unui program pilot, conform caruia personalul paramedical care incadreaza autosanitarele SMURD vor participa, zilnic, in intervalul orar 10:00 – 14:00,…

- Un procuror DNA baut a provocat un accident auto. Procurorul Direcției Naționala Anticorupție (DNA) Eugen Stoina, care – aflat sub influenta bauturilor alcoolice – a provocat un accident de circulatie in Capitala. In urma evenimentului, nicio persoana nu a fost spitalizata, iar procurorul se afla in…

- Politistii de frontiera din Timis au prins, in Vama Cenad un un barbat condamnat la inchisoare pentru trafic de droguri, dar in urmarire internationala. Individul a incercat sa iasa din tara, insa politistii au constatat ca acesta era cautat de autoritatile romane inca din luna martie a anunlui trecut,…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Bistrita a facut publice luni, prin intermediul unui comunicat de presa postat pe site-ul institutiei, infractiunile pentru care este inculpat tanarul de 16 ani din localitatea Tureac, care vinerea trecuta a provocat trei accidente rutiere pe DN 17, soldate cu decesul…

- Accident șocant in satul Gelu din județul Timiș. Un parapantist a murit dupa ce a fost lovit in spatele capului de elicea parapantei pe care o folosea, care practic l-a decapitat. Polițiștii au deschis un dosar penal și continua cercetarile pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al judetului Timis, Ionut Sarbu, a declarat, duminica, pentru News.ro ca sambata dupa-amiaza in comuna Costeiu a avut loc un furt dintr-o locuinta. "Politistii de la Sectia 7 rurala Lugoj au fost sesizati de catre un barbat ca persoane necunoscute…

- Pompierii au fost alertati in aceasta dupa amiaza despre izbucnirea unui incendiu la o anexa a unei case din localitatea Teremia Mare. La fata locului au ajuns doua autospeciale de stingere si mai multi pompieri care au intervenit de urgenta pentru stingerea incendiului, care ameninta sa se extinda.…

- Majoritatea medicilor de familie din județul Timiș elibereaza, astazi, rețete gratuite și compensate, precum și trimiteri. Asta deși Societatea Naționala de Medicina Familiei a anunțat ca nu vor mai fi acordate servicii decontate de casele de asigurari de sanatate. “Medicii de familie din județul Timiș…

- Un șofer a facut publica o imagine de la Pasajul Jiul, in care se vad doi muncitori care lucreaza pe prima banda cum se merge dinspre Circumvalațiunii spre Bd. Republicii, cea de preselecție spre Gara de Nord. Fotografia a fost postata pe grupul de Facebook Info Trafic jud. Timiș cu descrierea…

- Un eveniment absolut bizar s-a petrecut in seara sfanta de Craciun in zona Saravale din judetul Timis, zona Saravale. Mai multi localnici au surprins o forma ciudata pe cer, de parca ar fi fost un inger. In timp ce unii au considerat ca e un semn de la Dumnezeu, altii sunt de parere ca e unul rau si…

- Tragedie in ziua de Craciun, intr-o familie din Timiș! Un batran și-a pierdut viața in cel mai cumplit mod. Acesta voia sa bage lemne pe foc in momentul in care i s-a facut rau și a picat pe soba. I-au luat foc hainele, iar rudele au fost cele care s-au chinuit sa stinga flacarile ce […] The post Batran…