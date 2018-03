Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav de circulație s-a produs in aceasta dupa-amiaza pe DN6, intre localitațile Gavojdia și Lugojel, din județul Timiș. Șoferul turc al unui TIR a intrat intr-o depașire periculoasa și s-a lovit frontal de un autovehicul care circula regulamentar in care se aflau cinci persoane. Camionul…

- Accident extrem de grav sambata seara, pe DN 6, intre Gavojdia și Lugojel. Au fost implicate 3 mașini și sunt nu mai puțin de 11 victime, din care 3 copii! Traficul este blocat pe ambele sensuri.

- Președintele PNL Timiș admite ca a facut greșeli in relația cu primarii liberali, dar spune ca totul a fost doar din dorința de a a face lucrurile sa funcționeze in filiala. Acum e pace, spune Nicolae Robu, dupa ce, in ultima ședința a BPJ, au fost anulate alegerile de la Sannicolau Mare, iar Danuț…

- Simona Halep va debuta, cel mai probabil, vineri in turul II. Ea are de aparat prezenta in sferturi din 2017. Atunci, romanca a fost eliminata, iar meciul ei a furnizat un episod care a facut inconjurul lumii.

- Naomi Osaka (20 de ani, 44 WTA) și Daria Kasatkina (20 de ani, 19 WTA) se vor duela in finala turneului Premier Mandatory de la Indian Wells. Naomi Osaka și Daria Kasatkina au avut un parcurs extraordinar la Indian Wells. Au "maturat" intreg circuitul și au eliminat rand pe rand toate favoritele. Kasatkina…

- La doua zile dupa ce Israela Vodovoz a fost gasita moarta in casa, familia ei nu a reusit inca sa ajunga in tara. Trupul neinsufletit al afaceristei urmeaza sa fie scos de la Institutul de Medicina Legala.

- Aproape 660 de soferi, amendati pe soselele din Timis in acest sfarsit de saptamana. Politistii au constatat si 8 infracțiuni, iar 35 de conducatori auto au ramas fara permis, fie pentru ca au calcat prea tare pedala de acceleratie, fie pentru depasiri neregulamentare sau pentru ca nu au acordat prioritate.…

- Soția fostului președinte Ion Iliescu, a acordat poate cel mai lung interviu din 1989 incoace. Si asta...din greșeala. Totul a pornit cand Bogdan Miu și Catalin Striblea, realizatorii matinalului Digi FM, au vrut sa verifice o stire gasita pe internet, potrivit careia o femeie din Maramureș se plange…

- Ieri, președintele american Donald Trump și soția sa, Melania, au fost gazdele pentru premierul Israelului Benjamin Netanyahu și soția sa, Sara Netanyahu, care se aflau intr-o vizita oficiala la Casa Alba. foto: Getty Images Incercanata și ingandurata Au aparut noi fotografii cu cuplul prezidențial…

- Ovidiu Burca, președintele Academiei Rapid, il acuza pe Horia Manoliu de la AFC Rapid și spune ca din cauza acestuia Academia Rapid nu poate obține personalitate juridica. Fostul fotbalist al Rapidului a povestit o intamplare dinaintea meciului din turul Ligii a 4-a dintre giuleșteni și CSA Steaua,…

- Iarna a luat iarasi drumarii pe nepregatite. Marti dimineata, mai multe drumuri din judetul Timis sunt acoperite cu zapada, iar circulatia... The post Prapad pe unele drumuri din judetul Timis. Iarna nu-i ca vara… appeared first on Renasterea banateana .

- O o avarie majora la rețeaua de apa de pe strada Gheorghe Lazar, la intersecția cu Bulevardul Cetatii, s-a produs sambata seara. Au fost afectați... The post Avarie majora la rețeaua de apa in Timisoara. Ce s-a intamplat appeared first on Renasterea banateana .

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anuntat, vineri, ca alte doua persoane si-au pierdut viata din cauza virusului gripal, fiind vorba despre doi barbati de 62 si 58 de ani, nevaccinati, care aveau si alte probleme de sanatate. Numarul total al deceselor a ajuns la 52.

- Un strabunic vitezoman a fost oprit pe șosea din Timiș dupa ce a fost observat de la distanța de polițiști, calare pe un ATV. Omul se ducea la biserica. Pe langa varsta „șoferului”, oamenii legii au mai avut parte de surprize: acesta nu avusese niciodata in viața lui permis de conducator auto, iar vehiculul…

- La data de 21 februarie a.c., un barbat, in varsta de 31 de ani, din localitatea Voitestii de Deal, judetul Gorj, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, a condus un autoturism pe bulevardul 1 Mai, din municipiul Constanta, acesta intrand in coliziune cu o autospeciala de politie, din cadrul Sectiei…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța, luni, ca, in evidențele sale, sunt inregistrate 29.784 locuri de munca vacante, in data de 19 februarie 2018, potrivit datelor furnizate de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 9.706, Prahova…

- "In 2016 toamna, eram oarecum indoit daca sa mai fac politica, daca sa mai fac campanie. Am ieșit hotarat sa fac campanie pentru PSD, pentru ALDE, eu am facut campanie convins ca o sa faca treaba, nu s-a intamplat. I-am zis lui Dragnea: Fac campanie, dar oprești abuzurile? Și a zis: Da, din prima…

- Angajatii din primariile judetului Timis nu au avut salarii nete mai mici in ianuarie, comparativ cu ultima luna a anului trecut. Cu totii au fost nerabdatori... The post Functionarii publici din Timis nu au fost „loviti” la salarii. Un singur om pleaca acasa cu bani mai putini appeared first on Renasterea…

- Traficul rutier este aglomerat in aceasta dimineata pe DN3 la iesire din Constanta catre Valu lui Traian in zona Vaporas. Din primele informatii un tir s a defectat si stationeaza pe prima banda astfel ca soferii sunt nevoiti sa circule in zona pe o singura banda. Sursa foto cu rol ilustrativ: ZIUA…

- Un accident in care au fost implicate un autocar in care se aflau 40 de pasageri si o masina s-a produs, luni seara, pe un drum din judetul Timis, o singura persoana aflata in autoturism fiind ranita, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Coca-Cola, liderul pieței de bauturi racoritoare din Romania, iși reconfirma angajamentul fața de comunitațile locale, prin crearea și implementarea de programe relevante pentru acestea. Una dintre direcțiile strategice ale Sistemului Coca-Cola pentru zona de responsabilitate sociala o reprezinta dezvoltarea…

- Bianca Dragusanu s-a zbuciumat si a cantat in direct, iar repertoriul a fost cu manele! Mai mult, vedeta i-a dedicate piesa lui Victor Slav, partenerul ei de viata! A fost un adevarat show, gustat din plin de amici celor doi si nu numai. A

- Meteorologii au emis cod galben de vant in mai multe județe din țara, valabine pana in seara zilei de miercuri. Astfel, in zonele de munte ale județelor Buzau, Prahova, Dambovița și Argeș, pana la ora 19:00 se vor semnala intensificari ale vantului cu viteze la rafala de 90 – 100 km/h. In județul Hunedoara…

- In Bistrița-Nasaud și alte 5 județe din țara s-au vandut anul trecut sub 1.000 de loturi de teren agricol. Asta in condițiile in care in Timiș s-au incheiat 8.866 de tranzacții de vanzare-cumparare pe parcursul anului trecut.

- Duelul celor mai frumoase jucatoare din turneul Taiwan Open a fost cu ghinion pentru romanca! Ana Bogdan, locul 89 WTA, a fost eliminata, joi, in turul doi al turneului Taiwan Open, cu premii totale de 250.000 de dolari.Bogdan a fost invinsa de sportiva canadiana Eugenie Bouchard, numarul…

- Inca un caz de violența in școala a ieșit la iveala. Un baiat de clasa a VIII-a din județul Timiș a fost batut cu pumnii de tatal unui coleg, chiar in sala de clasa. Incidentul a avut loc la școala din Sanmihaiu Roman.

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) va derula un proiect in valoare de 40 de milioane de euro, dedicat atat acumularii de competente pentru personalul operativ, dar si infiintarii unei retele de centre regionale de pregatire specializata, in Iasi, Suceava, Timis, Hunedoara, Dolj,…

- Australian Open a fost inca un turneu de Mare Șlem in care Simona Halep a ajuns in finala, dar nu s-a putut impune. A dat totul, a luptat formidabil, tragand de ea fizic și mental. Turul 1 7-6 (5), 6-1 cu Destanee Aiava (Aus)Primul meci pe tabloul principal de la Melbourne 2018 i-a adus Simonei și prima…

- Centrul Infotrafic anunta ca traficul se desfasoara cu dificultate pe mai multe sosele din tara din cauza cetii dense, iar porturile Constanta Nord si Constanta Sud Agigea au fost inchise. Meteorologii au prelungit codul galben de ceata pentru 16 judete, pana la ora 11.00, transmite News.ro . Potrivit…

- Totul a fost un accident de vanatoare in Rusia, potrivit presei locale. Pușca barbatului se sprijinea pe genunchi, iar cainele i-a sarit in brațe, lovind arma, iar aceasta s-a descarcat. Cainele-erou. Momentul in care un maidanez pune pe fuga un hot si salveaza o femeie VIDEO Fratele…

- Grupul de migranți a fost descoperit joi dimineața, pe raza localitații de frontiera Lațunaș. Erau 14 barbați, 10 femei și opt copii, cetațeni irakieni, spun polițiștii de frontiera. Migranții au fost depistați la aproximativ un kilometru de granița cu Serbia, dupa ce au patruns pe teritoriul…

- Situație revoltatoare azi la Campia Turzii, unde apropiații unui cetațean, care avea nevoie urgenta de Salvare, au fost nevoiți sa aștepte aproximativ 1 ora și 40 de minute pana cand aceasta a sosit la domiciliul omului, deși era vorba despre un caz de urgența. Read More...

- Editia din acest an a “Cupei de Iarna” la tenis s-a desfasurat la finalul saptamanii trecute, la Oradea, in organizarea Clubul Sportiv Municipal din localitate. Au fost prezenti sportivi din judetele Timis, Bihor, Maramures, Satu Mare, Cluj si Salaj, judetul nostru fiind reprezentat de tenismeni de…

- Mesaj clar din partea senatoarei PNL Timiș, Alina Gorghiu, legat de investirea in funcția de premier a Vioricai Dancila, propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru. Fosta șefa a liberalilor a declarat astazi ca PNL va vota impotriva desemnarii Vioricai Dancila in funcția de premier. „Președintele…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) organizeaza, pana in 24 ianuarie, o consultare publica, prin intermediul unui chestionar online, privind structura anului scolar 2018-2019. Demersul se adreseaza exclusiv elevilor, parintilor si cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar.

- De teama ca autoturismele ar putea ramane blocate, autoritațile au hotarat sa inchida strada pe ambele sensuri. Polițiștii locali au stat in ploaie ca sa ii opreasca pe șoferii care și-ar fi dorit sa se aventureze prin șuvoaie. Apa a atins 50 de centimetri pe șoseaua de centura in urma caderii ploii.…

- „Cand aveam 18 ani, am fost diagnosticata cu o mica tumoare pe creier. Ma gandeam ca voi muri in curand, așa ca i-am spus iubitului meu ca il ințeleg daca ma parasește. A ras și mi-a spus: „Da, cand vor zbura porcii!". Ulterior, tumoarea s-a dovedit a fi benigna", a povestit tanara. Urmarea?…

- Fabrica de zahar de la Oradea se inchide, dupa ce compania germana, care o deține, nu a reușit sa o faca profitabila. Investitorii pleaca și cu marca, așa ca vor produce zahar „Diamant” in Ucraina și in Polonia. Peste 200 de angajați vor fi dați afara prin inchiderea fabricii de zahar din Oradea, informeaza…

- Clujul imobiliar e cel mai scump din tara, dar e in top la vanzarile de apartamente Numarul de tranzactii imobiliare inregistrate anul trecut in Romania a fost 627.802, dintre care 19,8% numai in Bucuresti si Ilfov, arata datele transmise miercuri de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara…

- In urma unei furtuni care s-a abatut peste regiune duminica, aproximativ 2,5 centimetri de zapada au cazut in Sahara. Este doar pentru a treia oara in ultimele aproape patru decenii cand ninge in orasul Ain Sefra din Algeria, iar dunele de nisip au fost acoperite de zapada, conform News.ro....

- Un barbat de 33 de ani din Motru a sunat la poliție pentru a anunța ca a ramas fara mașina. Acesta l-a indicat ca posibil faptaș pe un barbat de 50 de ani din comuna Livezile, judetul Timis, persoana care locuise la el pentru doua zile. "Î...

- Accident șocant in satul Gelu din județul Timiș. Un parapantist a murit dupa ce a fost lovit in spatele capului de elicea parapantei pe care o folosea, care practic l-a decapitat. Polițiștii au deschis un dosar penal și continua cercetarile pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.

- O mașina de Poliție a fost lovita-n plin, in aceasta seara, in jurul orei 19, in timp ce transporta un suspect pentru verificari. Agenții de la secția 1, in timp ce se aflau in intersecția de la Piața Badea Carțan cu bulevardul Take Ionescu, s-au trezit ca sunt loviți de o mașina care a ignorat […]…

- De la aparitia Legii 17/2014, care le da posibilitatea strainilor sa cumpere terenuri in Romania, numarul tranzactiilor a crescut spectaculos in judetul Arad. Directia Agricola nu a realizat o statistica privind suprafețele cumparate de straini, dar multe dintre terenuri sunt achizitionate de persoane…

- Pentru Colegiul National „Coriolan Brediceanu” din Lugoj, o unitate de invatamant cu traditie in judetul Timis, bilantul este unul pozitiv, certificat nu doar de rezultatele obtinute de profesori si elevi cu fiecare prilej, la examene nationale si internationale, concursuri, participari la proiecte…

- Un barbat a murit iar trei copii si o femeie au ajuns la spital in stare grava dupa un accident produs la marginea localitatii Cosava, aflata la limita judetelor Timis cu Hunedoara. Accidentul s-a produs in urma unei depasiri, au declarat politistii hunedoreni pentru Lugoj Info.ro. ”Un barbat in varsta…

- Tragedie in ziua de Craciun, intr-o familie din Timiș! Un batran și-a pierdut viața in cel mai cumplit mod. Acesta voia sa bage lemne pe foc in momentul in care i s-a facut rau și a picat pe soba. I-au luat foc hainele, iar rudele au fost cele care s-au chinuit sa stinga flacarile ce […] The post Batran…

- Banatul, prin excelența un loc multicultural, prinde viața de sarbatori, cand comunitațile de diferite etnii readuc in prim plan datinile stramoșilor. Romanii, ungurii, sarbii, bulgarii, nemții, romii celebreaza cu toții Craciunul in familie, dar cu obiceiuri atat de diverse, inradacinate in Banat.…