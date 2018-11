Decizie de ultima ora in procesul care a scandalizat intreaga tara. (Angajeaza-te și caștiga 10.000$ lunar!) Marius Buzea, ex-soferul premierului Emil Boc, a pierdut procesul cu Romatsa, unde a fost angajat ilegal. Nu mai are nicio cale de atac. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, toate detaliile. Conform unui raport al Corpului […] The post Șoferul premierului nu mai are nicio cale de atac! Instanța a stabilit ca… appeared first on Cancan.ro .