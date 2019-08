Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 21 de ani care a murit in judetul Iasi in urma unui accident rutier ar fi fugit de Politie, potrivit unor surse apropiate cazului. Aceleasi surse au aratat ca in masina s-ar fi gasit doua sticle de bere.

- O mașina a fost lovita de tren, in Mureș, iar șoferul și pasagerul din dreapta au avut norocul sa scape fara rani grave. Victimele au ajuns la spitalul de urgența din Targu Mureș. Accidentul a avut loc luni, la o trecere la nivel cu calea ferata, din comuna Chețani. Șoferul nu s-a asigurat, s-a stabilit…

- O femeie si un copil au murit, duminica seara, dupa ce o masina care circula cu viteza a intrat peste ei in curte, in localitatea Vacareni din judetul Tulcea. Alte patru persoane, doua din masina si doua din curte, au fost ranite. Soferul fugar, gasit beat/ Accidentul a fost LIVE pe Facebook- Soferul…

- Trei persoane au fost ranite, duminica, dupa ce doua masini s-au ciocnit in localitatea Gura Raului din judetul Sibiu. O mașina a intrat cu viteza pe contrasens și s-a izbit de alta, potrivit Mediafax.Potrivit politistilor din Sibiu, pe drumul județean 106M, la intrarea in Gura Raului, șoferul…

- A fost momentul in care un alt camionagiu a intrat in plin in autoturismul din care tocmai coborasera doi agenti de politie. In vreme ce ei au reusit sa se salveze de impact sarind in lateral, soferul TIR-ului care avea pana nu a mai putut avea vreo reactie, noteaza observator.tv. Ce s-a intamplat…

- Mașina cu care Bianca Dragușanu se intorcea duminica de la mare a fost oprita la punctul de taxare de la Fetești de polițiștii de la antidrog. Șoferul a fost descoperit beat și drogat la volan. La cateva ore dupa acest episod neplacut, Bianca a facut primele declarații. „Am venit ieri la mare, in…

- O mașina burdușita cu alcool a fost trasa pe dreapta de polițiștii de frontiera de la Vișeul de Sus, Maramureș. Șoferul nu avea documente de proveniența pentru cei 120 de litri de alcool pur, așa ca polițiștii au deschis un dosar penal pentru contrabanda. Autoturismul era condus de un cetațean roman…

- 'Pe DN 57B, Oravita-Marila, s-a produs un accident rutier in care a fost implicat un autoturism si care s-a soldat cu o victima. Autoturismul s-a rasturnat intr-o prapastie la aproximativ opt metri de marginea drumului. Au intervenit, de urgenta, doua echipaje ale Sectiei de Pompieri Oravita, un…