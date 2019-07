Șoferul minor care a ucis, pe trotuar, două femei la Medgidia, a fost reținut Tanarul de 16 ani care a provocat, vineri seara, in orașul Medgidia, județul Constanța, un accident in urma caruia doua femei au murit a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști. Acesta a pierdut controlul direcției și a intrat cu mașina in mai mulți oameni aflați pe trotuar, anunța MEDIAFAX. Potrivit polițiștilor constanțeni, tanarul care a provocat, vineri seara, in orașul Medgidia, un accident in urma caruia doua femei au murit a fost reținut. Socialiștii europeni ii pun condiții Ursulei von der Leyen pentru a o susține la președinția PE: Pretențiile S&D se intind pe patru… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

