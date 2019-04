Șoferul microbuzului în care au murit patru oameni la Buzău era băut Soferul microbuzului implicat in accidentul de la Balhacu, produs luni seara, 15 aprilie, in urma caruia patru persoane si-au pierdut viata, se urcase baut la volan. Probele de sange recoltate la momentul ajungerii la spital, imediat dupa accident, indica o concentratie alcoolica de 0,25 mg/l. Viorel Linteanu, soferul care nu a oprit la trecerea de cale ferata de la Balhacu, desi semnalele luminoase erau aprinse iar bariera lasata, nu este la prima abatere de acest fel. Acesta a mai fost prins de politistii buzoieni in februarie conducand cu o concentratie alcoolica de 0,10 mg/l fapt pentru care… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

