Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Lințeanu, vranceanul care care a provocat accidentul mortal de pe DN2B, la trecerea peste calea ferata de la Balhacu, a avut permisul de conducere reținut in vederea suspendarii, dupa ce polițiștii buzoieni l-au depistat baut la volan, in luna februarie a acestui an. Pe 7 februarie, la un control…

- Ies la suprafata detalii cutremuratoare referitoare la soferul microbuzului care a provocat accidentul din Buzau. Dupa marturiile martorilor potrivit carora barbatul vorbea la telefon si fetele dansau pe bord, acum vine cel mai socant detaliu: avea permisul suspendat!

- Șoferul microbuzului implicat in accidentul de la Buzau ar fi un fost polițist din Vrancea, care la momentul producerii impactului ar fi fost distras de cateva tinere ce dansau langa el, dar și de o convorbire telefonica. Presa locala relateaza ca barbatul in varsta de 50 de ani, care in prezent se…

- Soferul microbuzului implicat in accidentul de la Buzau, vorbea la telefon si nu avea mainile pe volan, cand a fost lovit de tren. E marturia unuia dintre pasageri, care a reusit sa scape cu doar cateva rani. 4 persoane au murit si 12 au ajuns in spital, dupa ce microbuzul in care erau a fost lovit…

- Ies la iveala noi detalii despre soferul microbuzului care a provocat accidentul din C.A. Rosetti, Buzau. Martorii spun ca acesta, pe langa muzica tare si fetele care dansau, vorbea si la telefon.

- Unii dintre pasagerii microbuzului lovit de tren luni, 15 aprilie, la Buzau sustin ca barbatul de la volan, fost politist in Vrancea, mergea cu muzica data la maxim si era distras de cateva tinere care dansau langa el, dar si de o convorbire telefonica. Autoritatile nu au confirmat deocamdata varianta…

- Inca o persoana a murit dupa accidentul petrecut luni noaptea pe DN 2B, in zona localitații C.A. Rosetti, din Buzau, bilanțul aratand ca 4 oameni au murit și 12 sunt in stare grava la spital. Polițiștii au stabilit ca șoferul microbuzului nu a oprit la bariera, la trecerea la nivel cu calea ferata,…

- Soferul microbuzului de transport persoane din care a cazut, marti, o minora de 12 ani, care a decedat ulterior, a fost retinut pentru 24 de ore, joi, el fiind acuzat de ucidere din culpa si modificarea urmelor accidentului. "Barbatul de 57 de ani, din Zalau, implicat in accidentul din data de 19 februarie…