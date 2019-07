Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi informații despre bestia din Caracal. Conform unor informații pe surse, acesta ar fi fost audiat și cu privire la o a patra victima.Pana acum Gheorghe Dinca a admis ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, insa anchetatorii cred ca e vinovat și de decapitarea unei fete.…

- Tot mai multe femei au inceput sa scrie pe paginile lor de Facebook despre experiențele de agresiune prin care au trecut. Printre ele se afla și Adelina Clapon, care a povestit ca a fost sechestrata de un șofer in București, iar polițiștii au ras de ea, in loc sa acționeze conform legii. „Acum vreo…

- Anchetatorii continua și duminica investigațiile la Casa Groazei, in prezența principalului suspect, Gheorghe Dinca. Oamenii legii spun ca au de cautat intr-o zona vasta, curtea imobilului fiind de aproximativ 2000 de metri patrați. Georgiana Hosu, procurorul șef adjunct al DIICOT, a declarat ca deocamdata…

- Mașina cu care Bianca Dragușanu se intorcea duminica de la mare a fost oprita la punctul de taxare de la Fetești de polițiștii de la antidrog. Șoferul a fost descoperit beat și drogat la volan. La cateva ore dupa acest episod neplacut, Bianca a facut primele declarații. „Am venit ieri la mare, in…

- O mașina s-a rasturnat, in aceasta seara, intr-o prapastie de pe marginea drumului DN57B. Incidentul s-a petrecut intre localitațile Oravița și Marila din județul Caraș Severin. Șoferul, in varsta de 65 ani, a parasit șoseaua și s-a prabușit aproximativ opt metri in gol. Mașina a ajuns cu roțile in…

- Astazi dimineata, in jurul orei 6,30, o autospeciala de politie s-a rasturnat pe linia de tramvai, in spatele hotelului Prahova, in urma impactului cu un alt autoturism. In masina de politie se afla doar soferul acesteia, in timpul serviciului, circuland fara semnale acustice si luminoase in functiune. Din…