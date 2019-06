Stiri pe aceeasi tema

- Taximetristul spulberat de un autoturism, pe trotuar, in Braila, a murit pe patul de spital. Tragedia s-a produs in noaptea de luni spre marti, iar Cristian a luptat pentru viața lui. Din pacate, in ciuda eforturilor medicilor, barbatul s-a stins la doar 28 de ani.

- Un taximetrist din Braila oprise sa-si ia o cafea in momentul in care a fost lovit in plin de bolidul scapat de sub control. Șoferul a fugit de la locul accidentului, insa in cele din urma s-a predat și a fost reținut pentru 24 de ore. Cand au vazut ce au facut, soferul si cealalta persoana aflata in…

- Politistii cauta un sofer care a intrat cu masina pe trotuar, marti dimineata, si a ranit grav un tanar, apoi a fugit de la locul accidentului, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ Braila, Laura Belciugan. Astazi dimineata marti n.r. , in jur de ora 3,00, un autoturism care se deplasa…

- Un barbat de 67 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a patruns intr-o intersectie fara sa se asigure si a lovit in plin un adolescent care circula regulamentar pe bicicleta.

- Un copil de 11 ani a luat mașina mamei și a provocat un accident serios, in Huși. Baiatul a lovit doua automobile și a spulberat o țeava de gaze. Echipele de intervenție spun ca baiatul a fost lasat nesupravegheat in mașina de catre mama, care a lasat și cheia in contact. Copilul a trecut la volan și…

- Un accident mortal a avut loc in pe DN7, in judetul Valcea, dupa ce un TIR condus de un șofer aflat sub influența bauturilor alcoolice a lovit frontal o masina de teren. Soferul autoturismului a murit, alte doua persoane au fost ranite. O persoana a decedat dupa impactul frontal intre o masina de teren…

- Un jaf de 500.000 de lei a avut loc luni dimineața, pe o strada din Braila. Hoții au spart luneta unei mașini de lux și au disparut cu geanta cu bani aflata in portbagaj. Mașina aparține unui afacerist din oraș care ar fi derulat afaceri cu țigari. Potrivit pagubitului, banii erau incasarile din ultimele…

- Un TIR incarcat cu pietris s-a rasturnat, in aceasta dupa-amiaza, pe Drumul Județean 203 K (DJ203K), la ieșirea din Sapoca spre Cernatești, in județul Buzau. In accident, o alta masina a fost avariata, iar pietrisul s-a rasturnat in afara soselei si in curtea unui localnic. Șoferul, in varsta de 39…