- Barbat de 27 de ani care a fost oprit cu focuri de arma de politistii din Bucuresti dupa ce ar fi refuzat sa opreasca la semnul acestora si ar fi lovit o masina de politie, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, anunta Mediafax.

- Tanarul care a fost prins de politistii bucuresteni in timp ce conducea fara permis a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, potrivit biroului de presa al Politiei Capitalei. Conform sursei citate, tanarul a fost arestat preventiv pentru savarsirea infractiunilor de tulburare a ordinii si linistii…

- Un barbat de 27 de ani a fost retinut in Capitala dupa ce politistii au incercat sa opreasca autoturismul in care se afla, inmatriculat in Marea Britanie, transmite News.ro. Polițiștii l-au urmarit pe barbat in trafic.

- Urmarire cu focuri de arma, in cartierul Rahova, din Capitala. Totul a pornit, dupa ce polițiștii au incercat sa opreasca un autoturism inmatriculat in Marea Britanie. Șoferul mașinii a incercat sa fuga, dar a fost blocat in trafic. In incercarea disperata de a scapa, barbatul a intrat in mașina Poliției,…

- Un barbat de 27 de ani a fost oprit cu focuri de arma de politistii din Bucuresti dupa ce ar fi refuzat sa opreasca la semnul acestora si ar fi lovit o masina de politie. Ulterior, tanarul ar fi primit sprijin din partea mai multor rude, inarmate cu arme albe si alte obiecte contondente.

- Au fost focuri de arma sambata dimineata in Capitala pentru prinderea unui sofer fara permis, aflat la volanul unei masini inmatriculate in Marea Britanie. Barbatul nu a oprit la semnalele politistilor.

- Focuri de arma sâmbata dimineata în Capitala pentru prinderea unui sofer fara permis, aflat la volanul unei masini înmatriculate în Marea Britanie. Barbatul nu a oprit la semnalele politistilor.

- Tanarul de 21 de ani, din Buzau, care a omorat un copil de 2 ani și a bagat doi oameni in spital, in stare grava, dupa ce i-a spulberat cu mașina pe o trecere de pietoni din Constanța, a fost arestat preventiv pe 25 de zile. Decizia Tribunalului Constanța este definitiva.

- Crima cu mai multe fatete in Capitala: Ahmed Othman, un tanar de 23 de ani, fiu al unui oficial din Ambasada Libiei la Bucuresti, si-a ucis iubita, pisica si un vecin, prin injunghiere. Barbatul s-ar fi aflat in sevraj, arata anchetatorii. Barbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

- Aflat sub influența bauturilor alcoolice, un barbat de 54 de ani din Zalau a intrat cu autoturismul in gardul unei case și intr-o conducta de gaz, apoi a luat-o la sanatoasa. “Duminica dimineața, la ora 3.20, un barbat de 54 de ani, din Zalau, in timp ce conducea autoturismul pe strada Corneliu Coposu…

- Un barbat care nu a oprit pe data de 19 ianuarie la semnalele politistilor a fost urmarit in trafic, iar oamenii legii au fost nevoiti sa traga focuri de arma. Soferul a reusit sa fuga, dar a fost prins si retinut.

- Un barbat in varsta de 51 de ani din comuna Vicovu de Jos este cercetat penal dupa ce a furat de acasa mașina soției și a circulat cu ea pe drumurile publice, fara a avea permis de conducere pentru nici o categorie auto. Incidentul a avut loc duminica dupa-amiaza, in jurul orei 16.00, cand o ...

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Calarasi au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a inculpatului Dumitru Vasile, pentru savarsirea infractiunii de trafic de persoane, se arata intr-un comunicat de presa emis vineri…

- Andrei Muscalu a fost prezentat marți de procurori judecatorului de drepturi și libertați de la Tribunalul Buzau pentru luarea masurilor legale, cererea fiind admisa. Acesta și-a recunoscut fapta insa nu a putut preciza ce l-a determinat sa-și ucida unchiul. Duminica seara, tanarul de 23 de ani și-a…

- Un șofer care circula prin localitatea Mica cu un autovehicul a fost oprit pentru control de polițilti de la Politia municipiului Dej. Totul s-a petrecut pe 7 februarie, dimineața in jurul orei 7. Soferul, un barbat de 33 ani, din comuna Mica, a prezentat un permis de conducere eliberat de autoritatile…

- Soferul care a accidentat o fetita si pe tatal acesteia, pe 20 ianuarie, pe o trecere de pietoni din cartierul craiovean Brazda lui Novac, apoi a fugit, a fost prins marti, iar alaturi de el mai sunt cercetati alti trei ...

- Tanarul cercetat pentru comiterea infracțiunii de tentativa de omor dupa ce a lovit un barbat cu sabia in cap, pe pasajul suprateran din Craiova, pe 26 ianuarie, a fost prins, ieri, de politistii Sectiei 1 Craiova si introdus in arest. ...

- Un barbat in varsta de 57 de ani, din judetul Brasov, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru infractiunea de talharie, dupa ce a sustras o plasa cu bunuri din incinta unei agentii loto din municipiul resedinta, precizeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie( IPJ)…

- Surpriza in cazul lui Dragoș Birligea, șoferul in varsta de 39 de ani, care a facut praf trei mașini, sambata, pe Bulevardul Dacia din București, in incercarea de a-și omori soția, aflata in dreapta sa in autoturism.

- Soferul care a provocat accidentul de sambata din centrul Capitalei, unde a lovit cu masina alte trei autoturisme, sotia sa afirmand ca a provocat accidentul cu intentie, intrucat a vrut sa o omoare, a fost arestat pentru 30 de zile pentru tentativa de omor. Cu o zi inainte Dragos Birligea a fost retinut…

- Șoferul drogat care a facut praf mai multe mașini în Capitala a fost arestat pentru 30 de zile. Este acuzat de tentativa de omor. El a recunoscut ca, înainte de accident, luase droguri, dar susține ca nu a vrut sa omoare pe nimeni.

- Politistii din cadrul Sectiei 9 Rurala Topraisar au depistat un barbat, de 33 de ani, din localitatea Topraisar, judetul Constanta, banuit de comiterea infractiunilor de vatamare corporala din culpa, conducerea unui vehicul fara permis de conducere, sub influenta bauturilor alcoolice si parasirea locului…

- Adolescenta se afla pe trecerea de pietoni in momentul in care a fost lovita de o mașina care venea cu viteza mare pe prima banda. Soferul nu a incetinut masina deși se afla in apropierea unei școli. Mai mult, nici cand celelalte masini au oprit pentru a-i permite tinerei sa traverseze strada, soferul…

- Un barbat de 43 de ani din Picior de Munte a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Polițiștii gaeșteni Post-ul PICIOR DE MUNTE: Barbat arestat preventiv, acuzat de viol asupra fiicei vitrege apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In urma a trei perchezitii efectuate pe raza municipiului Slatina, a fost destructurata o grupare infractionala specializata in trafic de droguri de risc si efectuarea de operatiuni cu substante susceptibile a avea efecte psihoactive. Potrivit Politiei Romane, la data de 26 ianuarie a.c., politisti…

- Politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Floresti au retinut, pentru 24 de ore, un barbat depistat în trafic, la volanul unui autoturism, care se afla sub influenta alcoolului si nu avea permis de conducere. Fata de barbat era dispusa masura arestului la domiciliu pentru alte infractiuni.…

- Pompierii damboviteni au fost solicitati sa intervina in comuna Vanatorii Mici, pentru scoaterea din Raul Arges a unui minor de 13 ani. Pompierii l-au resuscitat zeci de minunte, iar la fata locului a ajuns si o Ambulanta speciala de terapie intensiva de la Bucuresti.

- Un barbat de 54 de ani din localitatea Padureni (Osesti) a fost arestat preventivde Judecatoria Vaslui fiind acuzat de comiterea a doua tentative de viol, victime fiind doua fetite, de 9, respectiv 10 ani, nepoatele sale.

- In fata magistratilor tanarul vinovat de tragedie a spus ca nu ar pierdut controlul volanului si ca i-a lovit pe cei doi prieteni dupa ce varul victimei ar fi incercat sa arunce cu piatra in masina pe care o conducea, informeaza Romania TV. Baiatul acuzat neaga insa totul. Citeste si Un tanar…

- Victima luase cu imprumut o suma de bani si trebuia sa-si achite datoria inca de vara trecuta. Camatarul si-a pierdut rabdarea si a mers acasa la barbat. Acolo l-a batut crunt, dupa care i-a furat masina. La scurt timp, camatarul a fost prins de politisti. Agresorul le-a povestit totul oamenilor…

- Șoferul de 16 ani din Bistrita-Nasaud a fost arestat. Tanarul de 16 ani din judetul Bistrita-Nasaud (BN) – care s-a urcat baut la volanul unei camionete, in seara zilei de vineri, 5 ianuarie, si a accidentat sase pietoni de-a lungul DN 17 – a primit duminica, 7 ianuarie, mandat de arestare preventiva…

- Un barbat, de 42 ani, din localitatea galateana Ivesti, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce, in noaptea de Revelion, si-a batut crunt fiica, de sapte ani, cu o coada de topor, a declarat joi, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Galati, Oana Hancu. Potrivit sursei…

- Un accident de circulatie s-a produs in noaptea de 2/3 ianuarie 2018 pe raza localitatii Petrova, pe drumul national 18. La ora 3.40, un barbat a sunat la 112 pentru a anunta ca un autoturism BMW a fost implicat intr-un accident rutier, insa la volan nu este nicio persoana. In scurt timp,…

- Polițiștii Poliției municipiului Ramnicu Valcea impreuna cu cei din cadrul Serviciului Criminalistic au identificat și reținut un barbat de 23 de ani, din Babeni, banuit de comiterea unei talharii in Ramnicu Valcea. Astfel, potrivit unui comunicat al IPJ Valcea, in ...

- "Polițiștii Serviciului Rutier, aflandu-se in municipiul Ramnicu Valcea, au efectuat semnalul de oprire unei autoutilitare, aceasta continuandu-și insa deplasarea, catre Calimanești. Polițiștii au pornit in urmarirea mașinii, soferul refuzand in continuare sa opreasca, intrand in comuna Bujoreni.…

- Un vehicul a intrat in pietonii aflati in gara principala de pe Flinders Street din Melbourne (sud-estul Australiei), la o ora de varf, a anuntat joi politia, precizand ca l-a arestat pe conducatorul auto, informeaza dpa.Martorii le-au declarat reporterilor ca cel putin cinci persoane pareau…

- O copila de 13 ani a suferit un accident, marți seara, in timp ce traversa pe o trecere de pietoni din orașul Moreni, Dambovița. Șoferul a povestit ca fata ar fi alergat pe trecere și nu a...

- Politia din comitatul Suffolk, din estul Angliei, a anuntat luni pe Twitter ca a raspuns la un "incident semnificativ" la baza fortelor aeriene din Mildenhall, cerand publicului sa evite zona, relateaza AFP, dpa si Reuters. Politia a precizat ca "personalul american de la baza a deschis…

- Un barbat din judetul Teleorman a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce a furat cutia milei de la o manastire din municipiul Galati, se arata intr-un comunicat transmis luni de Inspectoratul de Politie Judetean Galati.Potrivit sursei citate, politistii au depistat pe strada Dogariei…

- Poliția fost sesizata duminica, 17 decembrie, la ora 10:27, de șoferul unui autoturism despre faptul ca in timp ce se deplasa pe Drumul Național 1C, prin localitatea Galgau, o persoana necunoscuta, care circula cu autoturismul in aceeași direcție de mers, a facut uz de arma spre autoturismul pe care…

- Un barbat a murit, astazi, dupa un accident in care au fost implicate un camion si un microbuz si care s-a produs pe DN 79, intre Arad si Oradea, in localitatea Andrei Saguna, potrivit aradon.ro. Microbuzul circula in spatele camionului, șoferul caruia a incetinit dupa ce un caine i-a sarit brusc in…

- O femeie in varsta de 30 de ani i-a socat pe politistii din Zarnesti care au oprit-o in trafic. Tanara era beata crita, aproape de coma alcoolica. Mai mult, nu avea nici permis de conducere, prin urmare a fost imediat incatusata, scrie monitorulexpres.ro. Incidentul s-a petrecut luni noaptea,…

- Un barbat din Suceava a fost arestat preventiv pentru viol in forma continuata. Acesta este acuzat ca in ultimul an si jumatate le-a violat in mod repetat pe fiicele minore ale concubinei sale.

- Judecatorii clujeni l-au trimis in arest, pentru 30 de zile, pe un tanar de 22 de ani din Gilau. Tanarul a provocat un accident de circulație, sambata seara, soldat cu ranirea unei persoane și avarierea a patru vehicule. Barbatul avea o alcoolemie uriașa. La data de 2 decembrie, in jurul orei 17:00,…