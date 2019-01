Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident a avut loc, in aceasta seara, la iesire din Mangalia, in zona santierului Naval, catre 2 mai. Subinspectorul Andreea Munteanu, purtatorul de cvant al IPJ Constanta spune ca "in data de 26.12.2018, ora 20:15 un barbat de 32 ani a condus un autoturism pe DN 39, dinspre Mangalia catre…

- Un copil de doi ani a fost ranit dupa ce masina in care se afla a fost implicata intr un accident rutier. Soferul masinii era baut.Potrivit IPJ Constanta, in jurul orei 17:00, un barbat, in varsta de 30 de ani, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice a condus un autoturism pe strada Ion…

- Imagini PRAPAD pe SOSEA! ACCIDENT cumplit in urma cu puțin timp.Trei PERSOANE DECEDATE. Șoferul, de 33 de ani din Negrești-Oaș a fost arestat.foto Mai multe echipaje medicale și polițiști intervin, pe DN2A, pe podul din apropierea orașului Ovidiu unde, pe ploaie, a avut loc un accident grav de circulație…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe strada Traian din Constanta. Doua autoturisme au fost avariate in urma evenimentului. Este vorba despre un Opel si un Hyundai.Un echipaj de politie se afla la fata locului si cerceteaza cazul. ...

- Instanta de judecata a emis in aceasta dupa amiaza mandate de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile pentru soferul depistat ieri sub influenta bauturilor alcoolice si retinut initial, respectiv un barbat care a comis talharia asupra unei femei, careia i a sustras poseta. Ambii au fost…

- Accident rutier pe strada Ion Ratiu din Constanta. Din primele informatii, conducatorul unui autoturism ar fi suferit un infarct.Potrivit IPJ Constanta, autoturismul condus de barbatul in cauza a intrat in coliziune cu un imobil.Revenim. ...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe soseaua dig Braila ndash; Galati DN22B , la km 7, pe raza judetului Braila, a avut loc o coliziune frontala intre un microbuz de persoane in care se aflau doar soferul si un pasager si un alt autoturism.In urma impactului,…