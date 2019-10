Șoferul de pe microbuzul școlar stă acasă, primarul ține de volan în lipsa lui!

Edilul comunei Glogova, Gheorghe Alpredi, urca de cateva zile la volanul microbuzului școlar ca sa ii duca la școala pe școlarii și preșcolarii din localitate. Asta pentru ca șoferul de pe microbuzul școlar este acasa in concediu medical, angajatul fracturandu-și piciorul. Pentru ca nimeni nu putea inlocui șoferul, primarul a decis sa il inlocuiasca el pe subaltern pana ce omul se repune pe ambele picioare. Gestul primarul este salutat de localnici, in special de cei acre au copii navetiști. Oamenii ii strang mana primarului cand il vad la volanul microbuzului și au credința ca… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

