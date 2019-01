Șoferul de care râde tot internetul. Imagine virală O mașina care are un munte de zapada pe ea, in timp ce se afla in trafic, face mare valva pe rețelele de socializare. Se pare ca șoferul american nu a reușit sa-i impresioneze pe internauți, gestul acestuia fiind motiv de glume și bancuri in mediul online. Daca privim imaginea, este de la sine ințeles motivul pentru care a devenit virala. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

