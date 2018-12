Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Vințu de Jos a pierdut definitiv un proces la Curtea de Apel Alba Iulia, prin care contesta un raport al Curții de Conturi din 2016 privind activitatea financiara desfasurata incepand cu anul 2014 si care a reliefat un prejudiciu total produs la bugetul local in valoare de circa 1,3 milioane…

- Instanța a pronuntat sentinta definitiva intr-un dosar prin care o primarie din județul Alba a cheltuit ilegal peste 600.000 de lei pentru o echipa de fotbal. Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat in 21 noiembrie 2018 sentinta definitiva intr-un dosar prin care Primaria Vintu de Jos a contestat un raport…

- Pentru accidentele mortale pe „zebra”, pedepsele sunt blande, se dau cu suspendare, dar nu numai asta șocheaza: mulți dintre șoferii care au provocat decesul pietonilor continua sa conduca! Pana la finalul acestui an, aproximativ 70 de oameni vor fi loviți pe trecerile de pietoni din Romania. Statistica…

- Dumitru Dragomir așteapta azi verdictul definitiv al Curții de Apel București in dosarul drepturilor TV 2011-2014, in care e acuzat de spalare de bani și evaziune fiscala, cu prejudicierea patrimoniului LPF. A primit 7 ani cu executare in prima instanța, la Tribunal. E o zi complicata, azi, pentru Dumitru…

- SENTINTA…Condamnata initial, de Tribunalul Vaslui, la 6 luni de inchisoare, huseanca Tanica Cretu primeste o lovitura dura din partea magistratilor Curtii de Apel Iasi. Trimisa in judecata pentru fapte de coruptie, huseanca a mai primit un plus de pedeapsa de un an fata de sentinta initiala. Mai mult,…

- UMOR NEGRU…Criminalul din Deleni, comuna Hoceni, achitat de Tribunalul Vaslui, dar condamnat anul trecut de instanta Curtii de Apel Iasi, la 18 ani de inchisoare, pentru ca si-a omorat un consatean, ca sa-i fure banii, face… glume proaste! Din Penitenciarul Vaslui, unde mai are ani multi de stat dupa…

- CONDAMNAT…Tanarul de 21 de ani din comuna Stefan cel Mare care, in luna martie, a provocat un adevarat carnagiu in apropiere de Rediu a fost trimis dupa gratii. Judecatorii au decis condamnarea lui Vasilica Burlacu la o pedeapsa record pentru astfel de speta de 5 ani si 9 luni de inchisoare. Judecatorii…

- Barbatul, in varsta de 37 de ani din județul Neamț, a fost condamnat la inchisoare de judecatorii maghiari, dupa ce, in vara anului 2017, a adormit la volanul unui microbuz plin cu pasageri, in apropierea punctului de trecere a frontierei din Artand. Trei romani au fost uciși, iar alți cinci au fost…