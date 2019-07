Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul care a produs tragedia din Vaslui, in urma careia cinci oameni au murit, obișnuia sa faca gesturi teribiliste la volan. Bogdan Topriceanu, cel care a efectual depașirea mortala, se intorcea de la o discoteca și planuise cu prietenul care-l insoțea sa depașeasca orice mașina ii iese in cale:…

- Tanarul de 31 de ani a depasit neregulamentar. A murit pe loc, alti 4 oameni nevinovati pierzandu-si vietile. Victimele accidentului mortal din Badeana, Vaslui, au varstele intre 17 și 34 de ani. Patru dintre cei cinci morți erau in aceeași mașina. A intrat intr-o depasire fara sa se asigure si a…

- Maria Elena P., o tanara de 19 ani din Priponesti, judetul Galati, a murit impreuna cu prietenii ei. Tanara se afla in mașina ce a provocat accidentul de sambata noapte din Vaslui, in care și-au pierdut viața cinci tineri.

- Soferul care a provocat accidentul de la Fundatia avea o alcoolemie de 3,05 g/L alcool pur in sange la proba luata la ora 22:35, iar ulterior la proba de la ora 23:35 alcoolemia a fost de 2,82 g/L. Vineri seara la ora 21:59, in timp ce conducea o autoutilitara de la ApaVital, soferul in varsta de 56…

- Familia Gabrielei Ripan, tanara care și-a pierdut viața la inceputul acestui an, in urma unui accident rutier grav produs de Tudor Carje, care s-a urcat la volan sub influența substanțelor psihoactive, solicita despagubili de 1,7 milioane de euro.

- Soferul microbuzului lovit de tren, in urma cu doua saptamani, pe raza comunei C.A. Rosetti a decedat sambata dimineata la Spitalul Judetean din Buzau. Viorel Linteanu, de 50 de ani, din comuna Dumitresti, judetul Vrancea, se afla in stare critica la sectia de terapie intensiva dupa ce a intrat cu microbuzul…

- Accidentul de pe DN 1, din Cluj, in care 11 oameni, intre care patru copii, au fost raniti, sambata, a fost produs de un sofer care, din primele cercetari, a adormit la volan. Microbuzul era plin cu elevi de la o scoala din Bacau, scrie mediafax.ro.