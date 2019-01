Soferul care a provocat accidentul de la Cluj in care a murit Gabriela, studenta de 20 de ani din Suceava, nu era drogat

Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Cluj susține ca probele de sange analizate la Institutul de Medicina Legala infirma probele inițiale, iar șoferul Ștefan Tudor Carja nu consumase substanțe psihoactive. ”Urmare accidentului din 21 ianuarie 2019, produs pe DN1 E60, in afara localitații Florești, a fost inregistrat un dosar penal,…

