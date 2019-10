Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, pentru parasirea locului accidentului, dar si pentru acte de agresiune asupra politistilor si refuzul de a opri la semnalele regulamentare ale acestora, scrie Agerpres. Politistii rutieri au urmarit autoturismul condus de barbat din Piata…

- Un copil de 10 ani, care traversa strada regulamentar din Bistrița, a fost lovit de o mașina. Chiar daca nu a fost ranit foarte grav, baiețelul a fost transportat la spital pentru investigații și ingrijiri medicale. Copilul traversa strada pe o trecere de pietoni, deplasandu-se pe o bicicleta, cand…

- Polițiștii clujeni l-au reținut, pentru 24 de ore, pe șoferul care a lovit mortal, marți, o femeie pe trecerea de pietoni, in cartierul Grigorescu.”La data de 08.10.2019, lucratorii Biroului Rutier au dispus fata de barbatul din comuna Iara, masura retinerii pentru 24 ore pentru savarsirea infractiunii…

- Un accident a avut loc, miercuri, pe Bulevardul Aviatorilor din Capitala. Șoferul unei motociclete s-a ciocnit de o mașina aflata in trafic. In urma impactului motociclistul a fost ranit, insa este constient. Soferul motocicletei, in varsta de 35 ani, se delasa pe Bulevardul Aviatorilor, dinspre Piata…

- Un tren de persoane in care se aflau 30 de pasageri a deraiat, miercuri, in Dorohoi, județul Botoșani, dupa ce a lovit un camion. Calatorii s-au autoevacuat dupa accident, singurul ranit fiind șeful de tren. Potrivit ISU Botoșani, in tren se aflau circa 30 de pasageri, care s-au autoevacuat. Singurul…

- Evenimentul s-a produs luni dimineața, pe strada Biruintei. “Din primele verificari, a reiesit ca autoturismul care se deplasa din direcția Republicii spre Scoala nr 9 nu a acordat prioritate unui pieton angajat in traversarea unei strazi pe o trecere de pietoni, ocazia cu care l-a acrosat. Soferul…

- O batrana in varsta de 81 de ani a fost amendata de oamenii legii fiindca culoarea semaforului s-a schimbat in rosu in timp ce traversa strada. Femeia a incercat sa-i induplece pe politisti spunandu-le ca semaforul era verde cand a inceput sa traverseze strada. Politistii au ignorat, insa, explicatia…