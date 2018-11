Stiri pe aceeasi tema

- Doua camioane, unul care transporta nisip si al doilea care transporta un utilaj, s-au ciocnit, in cursul acestei dimineți, pe DN7, in judetul Arad, iar un barbat a decedat, in timp ce altul a fost ranit grav. Accidentul a avut loc la marginea localitatii aradene Toc, pe DN 7, unde un camion…

- Accidentul a avut loc la marginea localitatii aradene Toc, pe DN 7, unde un camion care transporta nisip s-a ciocnit cu un camion pe platforma caruia se afla un utilaj de constructii. In urma impactului, doi barbati aflat in cabina unuia dintre camioane au suferit rani grave, iar unul a decedat.…

- Nenorocirea s-a petrecut la Lugoj, la trecerea la nivel cu calea ferata de pe strada Smardan. Conductorul marfarului, care circula pe relația Caransebeș-Timișoara, le-a povestit polițiștilor ca barbatul in varsta de 68 de ani statea așezat pe șinele de cale ferata. Din nefericire barbatul…

- Ieri, 2 octombrie 2018, in jurul orei 16.15, politistii din Cugir au intervenit pentru solutionarea unui incident produs pe DJ 704, pe raza localitatii Vinerea. Soferul unui tractor cu remorca nu s-a asigurat corespunzator la efectuarea unui viraj spre stanga, imprejurare in care, un motociclist, in…

- "La data de 29 septembrie a.c., in jurul orei 06:00, o femeie, in varsta de 28 de ani, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice și fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, a condus un autoturism pe DN 2A, in afara localitații Ovidiu, dinspre Ovidiu catre…

- Șoferul unui VW a scapat mașina de sub control pe centura Apahida și a lovit violent un parapet de beton. Accidentul a avut loc duminica, 9 septembrie, în jurul orei 11.00. Conform primelor informații, șoferul circula cu viteza foarte…

- La data de 5 septembrie, în jurul orei 15.30 pe raza localitatii Borsa, judetul Cluj, a avut loc un eveniment rutier grav, în urma caruia o femeie de 25 de ani a fost ranita grav, iar fiica acesteia în vârsta de 3 ani, a fost ranita usor. “Un barbat în vârsta…

- Mai multe echipaje de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Vaslui si Serviciul Judetean de Ambulanta au fost mobilizate in zona. Accidentul a avut loc la nivelul de cale ferata, dupa ce soferul microbuzului, un cetatean din Republica Moldova, ar fi atipit la volan. Microbuzul a fost acrosat…