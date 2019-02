Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 32 de ani a fost accidentat mortal, in aceasta dimineața, pe o trecere de pietoni din București. Șoferul a fugit de la locul accidentului, dar a fost prins de polițiști, dupa ce la fața locului a ramas o placuța de inmatriculare a mașinii implicate in accident. "In jurul orei 04.40, la…

- Polițiștii doljeni au identificat, ieri, un barbat de 38 de ani, din Rast, banuit de savarșirea infracțiunilor de ucidere din culpa si parasirea locului accidentului. In urma probatoriului administrat, politistii au luat masura retinerii pentru 24 de ore fata de ...

- Soferul care a accidentat doi tineri in judetul Arad, pe unul dintre ei mortal, dupa care a fugit de la locul faptei, a fost prins, in noaptea de miercuri spre joi, la granita cu Ungaria, pe sensul de intrare in Romania, el fiind retinut pentru 24 de ore de catre politisti. "Conducatorul autoturismului…

- Ieri, 27 ianuarie 2019, in jurul orei 19,40, politistii rutieri din Alba Iulia au fost solicitati sa intervina la un accident rutier produs pe strada Principala din localitatea Ciugud. Un minor, in varsta de 15 ani, din Ciugud, in timp ce se deplasa pe partea carosabila, a fost acrosat cu oglinda, de…

- Polițiștii din Dambovița cauta, joi seara, un șofer care a accidentat grav un barbat de 56 de ani, in localitatea Moțaieni, apoi a plecat de la locul impactului. Primele informații arata ca victima tocmai cobora dintr-o mașina staționata, potrivit mediafax.Citește și: Articulații sanatoase,…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, barbatul de 22 de ani, care duminica dimineata a provocat accidentul rutier in urma caruia doi tineri de 18 ani si-au pierdut viata a fost retinut pentru 24 de ore pentru comiterea infratiunilor de ucidere din culpa, vatamare…

- Tanarul de 29 de ani, care a condus automobilul in stare de ebrietate, fara permis de conducere si a accidentat mortal un pieton in satul Cuconesii Noi, Edinet, dupa care a parasit locul faptei, a fost condamnat la 11 ani de inchisoare.

- Un barbat de 47 de ani din Ulmeni a accidentat o femeie și a parasit locul faptei, identificat in mai puțin de o ora de politistii Sectiei 3 Farcasa. Accidentul s-a produs ieri dupa-amiaza, la ora 17.15, pe raza localitații Salsig. Activitațile de cercetare efectuate au relevat ca o femeie, in varsta…