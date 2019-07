Stiri pe aceeasi tema

- Secvente din acest show urmeaza sa fie incluse in scenariul unui film de actiune regizat de Alain Depardieu, fratele actorului francez Gerard Depardieu, au anuntat organizatorii evenimentului. "Black Sea Air Show va fi un eveniment de emotie, un eveniment de senzatie, de forta aeriana, un…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, Nicusor Daniel Constantinescu, ar putea afla sentinta in dosarul in care a fost condamnat pe fond la 15 ani de inchisoare. Maine, judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea da pronuntarea in dosarul in care fostul lider al CJC…

- Un accident rutier s a petrecut astazi in judetul Constanta, intre Ovidiu si Mihail Kogalniceanu.In eveniment au fost implicate doua masini, iar o persoana a fost ranita.Sursa foto cu rol ilustrativ : ZIUA de Constanta ...

- Un grav accident rutier a avut loc, in jurul orei 21.00, pe DN1, pe raza localitatii Persani, judetul Brasov.Ciprian Sfreja, purtatorul de cuvant al ISU Brasov, a declarat pentru ZIUA de Constanta ca in evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme, si au rezultat trei victime, constiente: doua…

- Fostul primar al orasului Constanta, Radu Mazare, condamnat definitiv la 9 ani de inchisoare in dosarul retrocedarilor ilegale, va contesta decizia la CEDO. Anuntul a fost facut de avocatul fostului edil in fata Penitenciarului Rahova. La aceasta plangere lucreaza deja o echipa de avocati.…

- Presedintele Partidului Social Democrat din Romania, Liviu Dragnea, a fost condamnat la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive la Protecția Copilului Teleorman. Sentința este definitiva.

- ''Nu știu daca cineva a citit dosarul acesta. Speța este ridicola. Constatam doar ca din momentul acesta Romania va fi din nou condusa, exact ca in epoca Basescu, prin intermediul catușelor. Exista o singura problema. Cand s-a produs prabușirea de imagine a lui Traian Basescu? Cand l-au bagat la…

- Sentinta definitiva intr-un dosar penal rezultat in urma unui accident rutier produs in decembrie 2015 pe DN1, in zona localitatii Unirea, a fost pronunțata de Curtea de Apel Alba Iulia. Evenimentul rutier din urma cu trei ani s-a soldat cu decesul unui barbat, care a murit la spital dupa sase luni,…