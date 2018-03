Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au reușit sa prinda o femeie data in urmarire internaționala pentru trafic de droguri. Cadrele Serviciului de investigații criminale... The post Traficanta de droguri in Italia, prinsa la Gataia appeared first on Renasterea banateana .

- Un accident rutier grav, soldat cu moartea unei fetițe, a avut loc, luni, pe strada Eugen Ionesco, din Cluj-Napoca.Conform oamenilor legii, în jurul orei 10:50, un conducator auto, în vârsta de 49 de ani, din Cluj-Napoca, în timp ce conducea o autoutilitara…

- PENALA…Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Berezeni efectueaza cercetari cu privire la doi cetateni romani care au savarsit infractiuni la regimul juridic al circulatiei rutiere in zona de competenta. Astfel, in data de 9 martie, in jurul orei 15.00, politistii de frontiera…

- In ultima saptamana, 58 de șoferi care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi au fost depistați de polițiștii Brigazii Autostrazi și Misiuni Speciale a Poliției Romane. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 228 km/h, pe autostrada A3, informeaza IGPR. In perioada 5 — 11 martie a.c., polițiștii…

- Un tanar de 28 de ani a fost gasit mort duminica, 11 martie, in jurul pranzului, pe o strada din cartierul Teilor din Pitesti, foarte aproape de centrul orasului. Mai multi martori au declarat politistilor ca baiatul a fost aruncat dintr-un autoturism. Martorii le-au declarat politistilor…

- Avand in vedere solicitarile cetatenilor privind refacerea partii carosabile dupa executarea unor lucrari adresate Directiei Generale Politia Locala, va informam urmatoarele:Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Locale Constanta, Valentina Chirita, de la inceputul anului si pana in prezent, politistii…

- Politistii au retinut pentru 24 de ore un conducator auto aflat sub influenta alcoolului. La data de 6 martie, in jurul orei 08:10, un barbat, de 45 ani, din comuna Mociu, a fost depistat de politistii Sectiei 2 Politie Rurala Apahida in timp ce conducea un autovehicul pe DN16, pe raza localitatii Mociu,…

- Polițiștii doljeni sunt in cautarea unui barbat care a furat portofelul unei craiovence, duminica, in jurul pranzului, pe strada George Enescu din Craiova. Hoțul de buzunare a fost fotografiat de la balcon de o femeie care locuiește pe strada George ...

- Polițiștii clujeni au depistat, duminica, o șoferița care se afla la volan sub influența bauturilor alcoolice.”La data de 4 martie a.c., în jurul orei 1:30, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca - Biroul Rutier au oprit pentru control o femeie, de 41 de ani,…

- Ieri, 4 martie 2018, in jurul orei 17.15, politistii rutieri din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 56 de ani, din municipiu, in timp ce conducea un autoturism pe strada A.I. Cuza din Alba Iulia, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- La data de 4 martie 2018, in jurul orei 17.15, politistii rutieri din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 56 de ani, din municipiu, in timp ce conducea un autoturism pe strada A.I. Cuza din Alba Iulia, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Mai multi soferi s au ales cu dosare penale dupa ce au fost depistati de politistii constanteni cu nereguli in trafic.Astfel, la data de 4 martie a.c., politistii din cadrul Sectiei 5 Rurala Cogealac au depistat un barbat, in varsta de 29 de ani, din localitatea Cogealac, judetul Constanta, care a condus…

- „In nopțile de miercuri spre joi și joi spre vineri un numar de cinci persoane care dormeau in cladiri parasite, in spatele unor instituții ori in apropierea scarilor de bloc, in condiții improprii, au fost depistate de polițiștii locali care au solicitat sprijinul Ambulanței pentru intervenție imediata…

- Polițiștii clujeni au depistat, miercuri, o femeie care se afla la volan deși avea dreptul de conducere suspendat.”La data de 28 februarie a.c., în jurul orei 12:20, politisti din cadrul Politiei municipiului Turda - Biroul Rutier, au depistat o femeie de 36 ani, din comuna…

- Sambata, 24 februarie, in jurul orei 11:35, pe strada Traian Vuia din Cluj-Napoca, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane. Un barbat, in varsta de 55 de ani, din Cluj-Napoca, in timp ce conducea un autoturism pe strada Traian Vuia, spre centrul municipiului Cluj-Napoca, a surprins…

- Luni seara, pe Strada 1 Decembrie 1918 din Sfantu Gheorghe a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule. Din cercetarile efectuate de polițiști la fața locului, s-a stabilit ca un barbat de 48 de ani, care conducea un autoturism dinspre gara catre centru, a…

- Polițiștii clujeni au desfașurat și joi acțiuni menite sa duca la reducerea cauzelor generatoare de evenimente rutiere cu consecinte grave. La Dej, un șofer din Cuzdrioara a fost prins in timp ce conducea sub influența bauturilor alcoolice.

- Plimbare plina de adrenalina pentru doi indragostiti din Resita. Un tanar de 19 ani si iubita lui au ajuns la spital dupa ce au zburat la propriu cu masina in urma unui accident spectaculos. Politistii au anuntat ca la volan se afla un tanar de 19 ani care conducea un autoturism pe pasajul superior…

- Șoferii nu mai au nici o frica. In ultimele ore, mai mulți participanți la trafic au fost prinși conducand autoturisme deși nu aveau permis de conducere sau erau bauți. Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Teleorman au depistat pe DE 70, in comuna Bujoreni un barbat in varsta de 39 ani din București,…

- Actrita a fost condamnata la trei luni de inchisoare cu suspendare si sase luni de suspendare a permisului de conducere la finalul unei proceduri asa-numite "de recunoaste a vinei", a spus aceasta sursa, confirmand informatiile din presa. Masina actritei in varsta de 49 de ani a lovit portile prestigiosului…

- Un buzoian a fost arestat preventiv dupa de ce de la inceputul lunii septembrie a anului trecut si pana acum a fost prins de patru ori conducand desi are permisul suspendat. Potrivit Politiei Buzau, barbatul, in varsta de 46 de ani, din localitatea Gomoiesti, a fost prins miercuri la volan pe DN…

- Politistii din cadrul Biroului Rutier Galati au fost sesizati cu privire la producerea a doua evenimente rutiere, in localitate, soldate cu ranirea a doua persoane. Primul eveniment rutier s-a petrecut in jurul orei15.30 cand o femeie in varsta de 32 ani, din municipiul Galati a condus autoturismul…

- Accidentul a avut loc pe o strada din oras. Soferita a iesit de pe o strada laturalnica, a virat la dreapta, iar pentru ca nu s-a asigurat a lovit un alt autoturism care circula regulamentar. In urma impactului acesta a fost proiectat intr-un gard. Soferita, copilul ei, dar si soferul celuilalt…

- Polițiștii rutieri continua lupta impotriva consumului de alcool la volan. Inca doua dosare penale intocmite La data de 1 februarie, in jurul orei 20.00, polițiștii din Poiana Campina au depistat o femeie, in varsta de 45 de ani, care conducea un autoturism pe un drum din localitate,…

- Un barbat de 50 de ani a urcat ieri la volan deși consumase alcool. Polițiștii l-au oprit in trafic, iar dupa ce a suflat in etilotest rezultatul a fost de 0,80 mg/l alcool pur in aerul expirat. Acesta s-a ales cu dosar penal. AFLA cate sancțiuni au mai aplicat polițiștii ieri.

- Politistii tecuceni au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe strada Nicoresti din localitate. Din primele verificari a reiesit ca un tanar de 22 ani, din municipiul Tecuci, a condus autoturismul dinspre Gara de Nord si, la intersectia cu strada Tudor Pamfile a surprins si…

- La data de 30 ianuarie, in jurul orei 03.30, politistii Postului de Politie Sugag, in timp ce actionau impreuna cu politistii Postului de Politie Calnic, l-au depistat pe un barbat de 39 de ani, din comuna Jina, judetul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 67 C, fiind sub influenta bauturilor…

- Ultima oara, barbatul de 45 de ani a fost depistat de politisti in trafic, la Sibiu, in urma unui control de rutina. Oamenii legii au descoperit atunci ca in ultimii 10 ani barbatul a fost prins la volan de 48 de ori cu permisul suspendat. Un sofer s-a ales cu DOSAR PENAL dupa un GEST STUPID.…

- Dosare penale pentru furt pentru o femeie și un barbat, dupa ce au fost prinși ca furau diferite produse din societați comerciale. In primul caz, a fost reținuta de polțiști, o femeie in varsta de 31 de ani, care incerca sa fure haine dintr-un magazin de unde furase fara sa fie prinsa și cu o zi mai…

- Politistii cu atributii pe linie rutiera au desfasurat activitati de prevenire si combatere a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, la nivelul intregului judet. Astfel, politistii au constatat opt infractiuni la regimul circulatiei si au intocmit sapte dosare penale care au vizat conducerea…

- Politistii au fost nevoiti zilele trecute sa urmareasca doua masini ai caror soferi au refuzat sa opreasca la semnalele agentilor. Fiecare dintre cei doi soferi fugari avea propriile motive sa nu dea ochii cu oamenii legii, cu mentiunea ca in ambele cazuri era vorba si de consum de alcool.Primul ...

- Prima razie a politistilor buzoieni din acest an s-a soldat cu peste 300 de sanctiuni contraventionale, a caror valoare a depasit 102.000 RON. 24 de soferi au ramas fara permise. Politistii buzoieni au efectuat saptamana trecuta o razie in localitatea Posta Calnau, pe DN2 E85, ei amendand…

- Politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Parscov, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au efectuat un control la o unitate comerciala de pe raza localitatii Parscov, unde s-a constatat ca erau desfasurate activitati de comercializare a tigaretelor, fara a se detine documente legale…

- „La data de 16 ianuarie, politistii Sectiei 3 Iasi au fost sesizati de catre agentii de paza ai unui magazin din municipiul Iasi, despre faptul ca au retinut o femeie care ar fi sustras mai multe produse fara a le declara la casa de marcat pentru a le achita. Deplasandu-se la fata locului, politistii…

- Aseara, un barbat de 34 de ani, din Horodnic de Sus, a ajuns la spital, dupa ce a fost accidentat de un autoturism, in timp ce traversa neregulamentar strada Ștefan cel Mare din Radauți. El a fost lovit de o mașina condusa de o localnica de 44 de ani. Șoferița nu era bauta. In schimb, […]

- O femeie in varsta de 83 de ani, din Constanta, a sesizat Sectia 1 Politie despre faptul ca in timp ce se deplasa pe o strada din municipiu a pierdut aproximativ 20.000 de lei. Politistii constanteni au efectuat cercetari in zona indicata de batrana, analizand mai multe imagini surprinse de…

- Polițiștii din Dej au reținut, pentru 24 de ore, un barbat cercetat pentru comiterea infracțiunilor de furt in scop de folosința, distrugere, conducerea unui vehicul fara permis de conducere și sub influența alcoolului. Din cercetari a rezultat ca, in noaptea de 14/15 ianuarie, un barbat, de 21 de ani,…

- Ieri, 14 ianuarie 2018, in jurul orei 12.00, politistii Serviciului Rutier Alba, in timp ce actionau pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 34 de ani, din Teius. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca autoturismul…

- O femeie, de 48 de ani, din Targu Jiu, a fost prinsa astazi la furat in supermarketul Kaufland din municipiu. Suspecta a sustras alimente in valoare de 180 de lei și a fost depistata de agenții de paza. Polițiștii au ...

- Politistii din Alba Iulia l-au identificat pe un minor din municipiu, ca persoana banuita de furtul unui autoturism lasat de proprietar, neasigurat si cu cheile in contact. Se pare ca minorul a condus autoturismul pe strazile din oras, iar ulterior, dupa ce l-a avariat, l-a abandonat. La data de 04…

- Din primele informații, echipajul SMURD, care transporta un pacient, venea pe strada Gheorghe Lazar, dinspre Bulevardul Cetații spre Piața 700 și, deși avea semnalele luminoase și acustice in funcțiune, la intersecția cu Calea Circumvalațiunii a lovit din plin un autoturism Suzuki, care circula…

- Politistii rutieri au depistat in trafic un barbat care consumase o cantitate apreciabila de alcool. Soferul emana halena alcoolica si a fost dus la spital pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

- • cadrele celor doua instititutii vor fi in strada pentru prevenirea evenimentelor nedorite Jandarmeria si Politia Neamt au dispus intensificarea masurilor si suplimentarea efectivelor pentru asigurarea unui climat de ordine, siguranta si liniste publica, la nivel intregului judet, precum si pentru…

- Aproape 3.000 de articole cu continut pirotehnic au fost confiscate de politistii Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase, in urma unor controale facuta intr-o piata din municipiul Alba Iulia. Politistii au depistat 6 persoane ce ofereau spre vanzare, fara drept, astfel de articole. In…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei femei, a avut loc, joi seara, în jurul orei 18.30, pe raza localitații Manastirea.Din primele cercetari, accidentul s-ar fi produs dupa ce femeia in varsta de 54 de ani, aflata sub influenta bauturilor alcoolice, circula pe carosabil in…

- Sute de oameni au ieșit in strada in Suedia, dupa ce polițiștii le-au spus femeilor „sa stea in casa sau sa mearga pe strada insoțite”, dupa o serie de violuri in grup a unor adolescente.

- In noaptea de sambata spre duminica politistii din Brasov au depistat in trafic, pe strada Poiana Ruia din Poiana Brasov un sofer de 30 de ani din Constanta. Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat o alcoolemie de 0,54 mg l alcool pur in aerul expirat. Pe numele constanteanului a…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in municipiul Constanta pe strada Tepes Voda in zona hotelului Havana. Din primele informatii o persoana a fost ranita, fiind diagnosticata cu traumatism de membru inferior. La fata locului intervin cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean…