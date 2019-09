Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați banuiți ca aveau fețele acoperite cu cagule și ca au amenințat, marți seara, o femeie in trafic, au fost prinși de polițiști, la ora transmiterii acestei știri fiind audiați, potrivit Mediafax.Potrivit Poliției Cluj, o femeie a reclamat ca, pe Calea Dorobanților din Cluj Napoca,…

- Scene demne de film s-au petrecut marți seara la Cluj. Poliția a fost sesizata in jurul orei 19.30 ca pe Calea Dorobanților din Cluj-Napoca, o femeie care conducea un autovehicul a fost amenințata in trafic cu un pistol de catre doua persoane aflate intr-un alt autovehicul. Persoanele respective aveau…

- Formația din Gruia vine un moral excelent la meciul cu formația israeliana dupa ce la mijlocul saptamânii trecute a marcat de trei ori în poarta celor de la FC Astana și a reușit calificarea mai departe. Trupa pregatita de Dan Petrescu a facut un meci mare și în week-end, atunci…

- O șoferița a fost surprinsa in timp ce mergea fara probleme pe contrasens, pe Autostrada A3.Incidentul a avut loc la intrarea pe autostrada dinspre Campia Turzii, iar imaginile au fost suprinse de catre un alt participant la trafic.”Pe contrasens pe autostrada A3 la intrarea dinspre Campia Turzii, la…

- Polițiștii timișoreni de la Secția 3 au facut uz de arma, noaptea trecuta, pentru prinderea unui tanar de 20 de ani, dat in urmarire naționala pentru talharie calificata. Individul, care a reușit sa scape de oamenii legii, ar fi comis fapta in 2016, iar in 13 ianuarie 2017 a fost condamnat la 1 an și…

- Urmarire caa-n filme, aseara, in Calea Șagului din Timișoara. Polițiștii au observat un grup de persoane, care atunci cand i-au vazut au inceput sa fuga. Au reușit sa identifice o fata și au stabilit ca fratele acesteia, in varsta de 20 de ani, este urmarit național, fiind condamnat la un an și șase…