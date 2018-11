Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a sfarșit tragic in orașul mexican Santa Fe. Acesta a murit in urma unui accident de tren, mașina sa blocandu-se chiar pe șine. Barbatul traversa cu mașina personala o trecere la nivel din Santa Fe, trecere nesemnalizata cu bariere. Acesta a intrat in traversarea caii ferate. Potrivit cronica.com,…

- Unii soferi nu au invatat nimic din tragedia de pe strada Smardan in urma careia patru persoane au murit pe loc. Avand in vedere nenorocirea care a indoliat mai multe familii, politistii au dispus o actiune la toate trecerile la nivel cu calea ferata din Lugoj. Timp de cateva zile oamenii legii au urmarit…

- Accident teribil de circulație petrecut in aceasta dimineata in Lugoj, judetul Timis. Patru persoane au murit dupa ce un autoturism a fost lovit de tren. Pompierii de la descarcerare au ajuns de urgenta la fața locului pentru a scoate victimele din mașina distrusa.

- La data de 27 septembrie, in jurul orei 12.30, politistii Sectiei Regionale de Politie Transporturi Cluj-Napoca – Postul de Politie Transporturi Feroviare Campia Turzii – au depistat la trecerea la nivel cu calea ferata de pe strada Doctor Ion Ratiu, din Campia Turzii, un barbat de 55 de ani, din municipiul…

- La data de 1 septembrie 2018, in jurul orei 03.40, politistii rutieri din Aiud au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier soldat cu pagube materiale. Un tanar de 25 de ani, din comuna Lopadea Noua, in timp ce conducea un autoturism, nu a adaptat viteza la conditiile de drum, a pierdut controlul…

- Un tanar din Lopadea Noua este cercetat penal pentru producerea unui accident rutier in timp ce conducea un autoturism, sub influenta alcoolului. A pierdut controlul volanului si a intrat cu masina in bariera de semnalizare a trecerii la nivel cu calea ferata. Potrivit IPJ Alba, accidentul s-a petrecut…

- O persoana și-a pierdut miercuri dupa-amiaza viața dupa ce mașina pe care o conducea a fost izbita de un tren intre localitațile Comloșu Mara și Teremia Mare. Neasigurandu-se la o trecere pestea calea ferata semnalizata cu “Crucea Sfantului Andrei”, automobilul in care se afla persoana decedata a fost…

- Un tanar de 25 de ani, din comuna Alimpești, a murit, duminica, dupa ce autoturismul pe care il conducea a fost lovit de trenul InterRegio Resita-Timisoara, in localitatea Gataia. Potrivit anchetatorilor, gorjeanul aflat singur in mașina nu s-ar fi asigurat la trecerea la nivel cu calea ferata,…