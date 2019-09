Stiri pe aceeasi tema

- Telefonul mobil la volan devine istorie pentru șoferi, odata cu intrarea in vigoare a noilor reguli. In plus, sancțiunile drastice și amenzile marite vor catari greu in decizia oricarui conducator auto de a mai folosi dispozitivul in timpul mersului.

- Mai este puțin timp pana vor intra in vigoare noile schimbari, care aduc sancțiuni mult mai aspre pentru șoferii care folosesc telefonul la volan. Daca scrii mesaje, faci live sau doar vorbești la telefon, te poți trezi cu amenzi usturatoare.

- Politia Romana sustine ca sanctiunile vor fi mai dure din luna octombrie pentru cei care scriu mesaje, transmit live, filmeaza sau vorbesc la telefon in timpul condusului, iar noile reglementari prevad cresterea amenzii de la 870 de lei la 1.160 de lei.

- Autoritațile au decis sa ia masuri dure impotriva persoanelor care utilizeaza telefoanele mobile in timp ce se afla in mers. In urma numeroaselor accidente care au avut loc in ultima perioada din cauza neatenției la volan, guvernul a adoptat in cele din urma un proiect inițiat de Ministerul Afacerilor…

- Tragediile in trafic cauzate de live-urile la volan schimba legea rutiera. Soferii vor fi sanctionati drastic daca sunt prinsi in trafic cu mana pe telefonul mobil, potrivit unei ordonante de urgenta adoptata de Guvern.

- Ministerul Afacerilor Interne a anunțat in luna ianuarie un proiect care introduce cateva schimbari majore in Codul Rutier. Noul proiect va fi analizat de Guvernul Romaniei abia luni, 12 august, zi in care ar putea fi și adoptat. In noul proiect se menționeaza explicit ca șoferii nu au dreptul sa țina…

- Guvernul urmeaza sa adopte in sedinta de luni un proiect de ordonanta de modificare a OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice prin care se introduc noi sanctiuni in cazul folosirii inadecvate de catre conducatorii de vehicule a telefoanelor mobile sau a oricarui dispozitiv mobil prevazut…

- Modificarile codului rutier care interzic folosirea telefonului la volan, in orice mod, vor fi discutate luni in ședința de Guvern. Textul de lege interzice șoferilor sa atinga telefoanele sau alte gadgeturi cat timp aceștia se afla la volan. Amenda este de patru puncte de penalizare, adica 820 de lei.…